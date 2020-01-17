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Новая модель управления: кому и зачем она нужна. Михаил Делягин

20:40. 17 января 2020 244 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Об отставке Медведева, назначении Мишустина, изменениях в Конституции и многом другом рассказывает известный экономист, доктор исторических наук Михаил Делягин.

Источник: https://youtu.be/irryVNDfK7s

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