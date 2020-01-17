Новая модель управления: кому и зачем она нужна. Михаил Делягин
Об отставке Медведева, назначении Мишустина, изменениях в Конституции и многом другом рассказывает известный экономист, доктор исторических наук Михаил Делягин.
Источник: https://youtu.be/irryVNDfK7s
Лёня Голубков как плохо выглядит.
Бухает наверное?
Эт да,просто интересно смотреть как он жопой вертит,типа и нашим и вашим.
Дело пахнет киросином ???,)Для делягина возможно да,ибо в его услугах теперь не нуждаются ни те ни эти.)))
Молодец , умница Миша, иронизируй дальше !