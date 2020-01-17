Не сметь не уважать, Шведские нарковойны, Духовное обогащение // Галопом по Европам #138
В этом выпуске:
- В Госдуме предложили ликвидировать партии за неуважение к стране и обществу;
- Ассоциация коллекторов назвала самых добросовестных заемщиков – ими оказались семейные пары с двумя и более детьми;
- Российский авторынок стал иллюстрацией растущего неравенства – по итогам 2019 года спрос на дорогие автомобили серьезно превысил спрос на дешевые;
- Три из четырех основных российских операторов связи повысили тарифы с начала года;
- Компания-владелец Гугл – холдинг Alphabet – стала пятой в мире с капитализацией в триллион долларов;
- Москва потратит почти два миллиарда рублей на систему распознавания лиц на транспорте;
- Турция отправляет войска в Ливию – об этом заявил Эрдоган;
- В Чили рейтинг доверия президенту Пиньере упал до шести процентов;
- Швеция оказалась в эпицентре нарковойн;
- В Казахстане на грани закрытия сразу три предприятия, обслуживающих железные дороги;
- В Одессе и Киеве профсоюзы вышли на забастовку против поправок в закон о труде;
- Эстафету забастовок водителей скорой помощи принял Нижевартовск.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
” В Госдуме ФАШИСТЫ предложили ликвидировать партии за неуважение к стране и обществу ”
ХОЧУ СПРОСИТЬ ТОЛСТОСУМОВ С 2 -мя ПАСПОРТАМИ:
- А ГЕБЕЛЬСА НАШЛИ ,ВШИ ЗАМОРСКИЕ ?
БОЛГ. АЛЬОША- РУССКИЙ ГЕРОЙ
Н.ПЛАТОШКИН – СПЕЦ по туманных манипуляции -НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПУГАЮЩИЙ ВСЕХ ВОРОГОВ РОССИИ , И КОГДА ГОВОРИТ КАК ПО ВОДЕ , НЕ ХНЫКАЕТ, КАК МУДРЕЙШЕГО ” Ъ-Ъ-Ъ-Ъ- Ъ ” ,А ФРОЙД ГОВОРИТ, ЧТО ЕТО ” Ъ-Ъ-Ъ-Ъ- Ъ ” ,процес обмана,когда думаеш как выкрутится !
ЦИТАТ Н.ПЛАТОШКИНА:
“Все ети изменения ничего новаго не дадут людям, они кости с БАРСКОГО СТОЛА , и при том обобранные от мясо до того с разНыми налогами и реформами …………..смотри с 14.30мин
https://www.youtube.com/watch?time_continue=525&v=oWFRzVFFJ14&feature=emb_logo
НЕУЖЕ ЛИ ОПЯТЬ СТАКАН ХОЛОДНОЙ ВОДИЧКЕ для русского брата и сестрой ?