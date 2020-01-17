Не сметь не уважать, Шведские нарковойны, Духовное обогащение // Галопом по Европам #138

В этом выпуске:

- В Госдуме предложили ликвидировать партии за неуважение к стране и обществу;

- Ассоциация коллекторов назвала самых добросовестных заемщиков – ими оказались семейные пары с двумя и более детьми;

- Российский авторынок стал иллюстрацией растущего неравенства – по итогам 2019 года спрос на дорогие автомобили серьезно превысил спрос на дешевые;

- Три из четырех основных российских операторов связи повысили тарифы с начала года;

- Компания-владелец Гугл – холдинг Alphabet – стала пятой в мире с капитализацией в триллион долларов;

- Москва потратит почти два миллиарда рублей на систему распознавания лиц на транспорте;

- Турция отправляет войска в Ливию – об этом заявил Эрдоган;

- В Чили рейтинг доверия президенту Пиньере упал до шести процентов;

- Швеция оказалась в эпицентре нарковойн;

- В Казахстане на грани закрытия сразу три предприятия, обслуживающих железные дороги;

- В Одессе и Киеве профсоюзы вышли на забастовку против поправок в закон о труде;

- Эстафету забастовок водителей скорой помощи принял Нижевартовск.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jixt2rnkTDE