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Не сметь не уважать, Шведские нарковойны, Духовное обогащение // Галопом по Европам #138

19:49. 17 января 2020 176 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Госдуме предложили ликвидировать партии за неуважение к стране и обществу;
- Ассоциация коллекторов назвала самых добросовестных заемщиков – ими оказались семейные пары с двумя и более детьми;
- Российский авторынок стал иллюстрацией растущего неравенства – по итогам 2019 года спрос на дорогие автомобили серьезно превысил спрос на дешевые;
- Три из четырех основных российских операторов связи повысили тарифы с начала года;
- Компания-владелец Гугл – холдинг Alphabet – стала пятой в мире с капитализацией в триллион долларов;
- Москва потратит почти два миллиарда рублей на систему распознавания лиц на транспорте;
- Турция отправляет войска в Ливию – об этом заявил Эрдоган;
- В Чили рейтинг доверия президенту Пиньере упал до шести процентов;
- Швеция оказалась в эпицентре нарковойн;
- В Казахстане на грани закрытия сразу три предприятия, обслуживающих железные дороги;
- В Одессе и Киеве профсоюзы вышли на забастовку против поправок в закон о труде;
- Эстафету забастовок водителей скорой помощи принял Нижевартовск.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jixt2rnkTDE

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 977 869
    georgi tarabov 17 января 2020 в 20:09

    Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА

    ” В Госдуме ФАШИСТЫ предложили ликвидировать партии за неуважение к стране и обществу ”

    ХОЧУ СПРОСИТЬ ТОЛСТОСУМОВ С 2 -мя ПАСПОРТАМИ:
    - А ГЕБЕЛЬСА НАШЛИ ,ВШИ ЗАМОРСКИЕ ?

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  • 977 869
    georgi tarabov 17 января 2020 в 20:11

    БОЛГ. АЛЬОША- РУССКИЙ ГЕРОЙ

    Н.ПЛАТОШКИН – СПЕЦ по туманных манипуляции -НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПУГАЮЩИЙ ВСЕХ ВОРОГОВ РОССИИ , И КОГДА ГОВОРИТ КАК ПО ВОДЕ , НЕ ХНЫКАЕТ, КАК МУДРЕЙШЕГО ” Ъ-Ъ-Ъ-Ъ- Ъ ” ,А ФРОЙД ГОВОРИТ, ЧТО ЕТО ” Ъ-Ъ-Ъ-Ъ- Ъ ” ,процес обмана,когда думаеш как выкрутится !

    ЦИТАТ Н.ПЛАТОШКИНА:

    “Все ети изменения ничего новаго не дадут людям, они кости с БАРСКОГО СТОЛА , и при том обобранные от мясо до того с разНыми налогами и реформами …………..смотри с 14.30мин

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=525&v=oWFRzVFFJ14&feature=emb_logo

    НЕУЖЕ ЛИ ОПЯТЬ СТАКАН ХОЛОДНОЙ ВОДИЧКЕ для русского брата и сестрой ?

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