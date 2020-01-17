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Михаил Мишустин: волк в овечьей шкуре

10:37. 17 января 2020 778 просмотров 17 коммент. Опубликовал:

Почему Путин выбрал Михаила Мишустин и станет ли он его преемником?

 

Источник: https://youtu.be/FIxX5KJCvDk

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17 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2032 1728
    прохожий 17 января 2020 в 11:17

    Кто владеет информацией, тот владеет инициативой и преимуществом в упреждающих действиях. В заботливых руках-это скатерть самобранка, в неприятельских – дубина. Донесённая до народа МОЖЕТ стать реальным планом для сознательных действий, если хотеть жить, а не загнивать.
    Ну а если жить по Жванецкому: “что человеку не делай, а он упорно ползёт на кладбище.”, то и делать ничего не надо.

    …..всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся…”
    Ф.М. Достоевский.

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    1
  • 3295 2793
    sergej 17 января 2020 в 11:18

    Олигархи … выстроятся в очередь , что бы принять участие в национальных проектах …Во как , а что с прошлой очередью уже разобрались , все наворованное вернули в казну ? Наша налоговая в состоянии разобраться только с доходами граждан и то ,только тех кто победнее . Чего то автор размечтался похоже .

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    6
    • 24497 21325
      Вячеславsergej 17 января 2020 в 13:48

      Национальных… И для какой нации будет предпочтение?

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      1
      • 3295 2793
        sergejВячеслав 17 января 2020 в 16:03

        Я полагаю автор имел ввиду космодром или олимпиаду в Сочи или нечто подобное в будущем – например атомный ледокол Лидер за 127 млрд руб. необходимость в котором на фоне кризиса , давно созрела .Вероятно предпочтение будет отдано той нации которая в состоянии освоить деньги на данный проект , как и раньше . Теперь следите за новостями, кто из беглых олигархов возьмется его строить – знаете мне то же это интересно .

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        1
  • 33153 20003
    Серый 17 января 2020 в 12:02

    Как утверждают некоторые агенты Госдепа, параллельно работающие на ЦРУ, жена нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина Владлена за 9 последних лет заработала около 800 миллионов рублей. 2010 год: 72 млн руб 2011 год: 61 млн руб 2012 год: 73 млн руб 2013 год: 149 млн руб 2014 год: 160 млн рублей 2015 год: 81 млн руб 2016 год: 77 млн руб 2017 год: 68 млн руб 2018 год: 48 млн руб Итого: 789 млн рублей . Госдеповцы и они же одновременно цереушники утверждают, что добыли эти сведения из официальных деклараций о доходах тогдашнего руководителя федеральной налоговой службы .Единственно в чём провалились агенты врага – они не смогли найти место работы жены главного налоговика России , где платят такие большие деньги .

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    11
  • 240 224
    Филипыч 17 января 2020 в 13:53

    Будут бедные беднеть, богатеи богатеть.

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    1
  • 8228 2853
    nikolay 17 января 2020 в 14:02

    Мишустина назначили глобалисты, на которых он работал до этого.
    ” Пусть политологи и эксперты всех мастей дружно называют его «техническим премьером без каких-либо амбиций в борьбе за власть», обратим внимание – даже за небольшой «технический» период у руля Правительства можно наворотить таких дел, так «дотрансформировать» страну, что от ее суверенитета и государственной безопасности ничего не останется. Как отметил отправленный в отставку премьер Дмитрий Медведев, нас ждут «фундаментальные перемены», в т.ч. и в Конституции. И глядя на таких агентов глобальных изменений, как г-н Мишустин, в наше светлое будущее снова верится с трудом.” Прощай суверенитет и государственная безопасность!
    Источник: РИА Катюша

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    2
  • 23573 15720
    Ликвидатор 17 января 2020 в 14:47

    заголовок – к чему??? автор предпочитает фрадковых медведевых и касьяновых с дворковичами???
    они типа не волки..

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  • 4461 3335
    Oleg 17 января 2020 в 14:59

    Строго в рамках библейского проекта. Теги: Мишустин армянин, Арарат – Ноев ковчег, Ной.
    До этого момента при Ельцине-Путине-Медведеве – грехопадение.
    При Мушуст-яне – спасутся “избранные”.
    После этого: Запуск новой цивилизации с обрезанной памятью о бывших олигархах-воровайках. В новой цивилизации они – “отцы” народов :)))

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    -1

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