Михаил Мишустин: волк в овечьей шкуре
10:37. 17 января 2020 778 просмотров 17 коммент. Опубликовал: Владимир
Почему Путин выбрал Михаила Мишустин и станет ли он его преемником?
Источник: https://youtu.be/FIxX5KJCvDk
Почему Путин выбрал Михаила Мишустин и станет ли он его преемником?
Источник: https://youtu.be/FIxX5KJCvDk
Кто владеет информацией, тот владеет инициативой и преимуществом в упреждающих действиях. В заботливых руках-это скатерть самобранка, в неприятельских – дубина. Донесённая до народа МОЖЕТ стать реальным планом для сознательных действий, если хотеть жить, а не загнивать.
Ну а если жить по Жванецкому: “что человеку не делай, а он упорно ползёт на кладбище.”, то и делать ничего не надо.
…..всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся…”
Ф.М. Достоевский.
Олигархи … выстроятся в очередь , что бы принять участие в национальных проектах …Во как , а что с прошлой очередью уже разобрались , все наворованное вернули в казну ? Наша налоговая в состоянии разобраться только с доходами граждан и то ,только тех кто победнее . Чего то автор размечтался похоже .
Национальных… И для какой нации будет предпочтение?
Я полагаю автор имел ввиду космодром или олимпиаду в Сочи или нечто подобное в будущем – например атомный ледокол Лидер за 127 млрд руб. необходимость в котором на фоне кризиса , давно созрела .Вероятно предпочтение будет отдано той нации которая в состоянии освоить деньги на данный проект , как и раньше . Теперь следите за новостями, кто из беглых олигархов возьмется его строить – знаете мне то же это интересно .
Как утверждают некоторые агенты Госдепа, параллельно работающие на ЦРУ, жена нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина Владлена за 9 последних лет заработала около 800 миллионов рублей. 2010 год: 72 млн руб 2011 год: 61 млн руб 2012 год: 73 млн руб 2013 год: 149 млн руб 2014 год: 160 млн рублей 2015 год: 81 млн руб 2016 год: 77 млн руб 2017 год: 68 млн руб 2018 год: 48 млн руб Итого: 789 млн рублей . Госдеповцы и они же одновременно цереушники утверждают, что добыли эти сведения из официальных деклараций о доходах тогдашнего руководителя федеральной налоговой службы .Единственно в чём провалились агенты врага – они не смогли найти место работы жены главного налоговика России , где платят такие большие деньги .
Может, её надо было, вместо муженька, в премьеры двигать, раз показывает такие “показатели”… Глядишь, она, поделившись опытом, и других обогатит такими же темпами…
Других обогатит?
Цука нет слов.
Всё ждёшь кто тебя обогатит?
Ну жди…
Украинец наверное ))
В каком -то фонде, коим руководил её муженёк, который (фонд) достался ему от чела , почившего в бозе в Лондоне.
страшно подумать сколько жена мишуткина заработает в 2020 году – миллионов 500?
А жена Серого сдавая пустые бутылки Серого заработала гораздо меньше. И что?
а твоя на сколько ж**** наторговала?
Рыбка здесь последний х*й без соли доедает.
Будут бедные беднеть, богатеи богатеть.
Мишустина назначили глобалисты, на которых он работал до этого.
” Пусть политологи и эксперты всех мастей дружно называют его «техническим премьером без каких-либо амбиций в борьбе за власть», обратим внимание – даже за небольшой «технический» период у руля Правительства можно наворотить таких дел, так «дотрансформировать» страну, что от ее суверенитета и государственной безопасности ничего не останется. Как отметил отправленный в отставку премьер Дмитрий Медведев, нас ждут «фундаментальные перемены», в т.ч. и в Конституции. И глядя на таких агентов глобальных изменений, как г-н Мишустин, в наше светлое будущее снова верится с трудом.” Прощай суверенитет и государственная безопасность!
Источник: РИА Катюша
заголовок – к чему??? автор предпочитает фрадковых медведевых и касьяновых с дворковичами???
они типа не волки..
скорее петрушки и те и другие. Главный рептилоид пока в кресле.
Строго в рамках библейского проекта. Теги: Мишустин армянин, Арарат – Ноев ковчег, Ной.
До этого момента при Ельцине-Путине-Медведеве – грехопадение.
При Мушуст-яне – спасутся “избранные”.
После этого: Запуск новой цивилизации с обрезанной памятью о бывших олигархах-воровайках. В новой цивилизации они – “отцы” народов :)))