Кто будет в новом правительстве РФ?
18:44. 17 января 2020 317 просмотров 7 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/QdoJgFWZuvg
Источник: https://youtu.be/QdoJgFWZuvg
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Они испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им.
— Августин
Меня не пригласили(((
Да подожди.
Это Коля Бондаренко так считает.
Давай пзовём другое ЧМО…
Бондаря Коленко и он снимет ролик что ты МИНИСТР чегото-там.
а почему бондаренко чмо?
Ну нормальный чел не будет добровольно участвовать в подобном.
Или его заставили?
в подобном- это в чём?
Дочка приехала к бабушке на Украину из Питера….
Через три дня с серьёзным видом
- Папа ты мне запрещаешь кривляться хоть я маленькая. А здесь все взрослые кривляются.
Николай бондаренко- страшный человек.)Сам Путин еще не знает от кого избавиться,зато коля уже знает все заранее.)))