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Как сохранить семью?! Володар Иванов

20:33. 17 января 2020 94 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Знакомство с автором книги "30 лет в браке. Дневник семейной жизни"

Институт брака в современности теряет свою ценность. Зачем нужна семья? В чем её ценность? Что важно знать о семейных отношениях? Как сохранить любовь на всю жизнь и приумножить её?

Об этом и не только смотрите в цикле видео с Володаром Ивановым.

Рекомендуем:

 30 лет в браке. Дневник семейной жизни, Володар Иванов

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-sohranit-semyu-volodar-ivanov

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4467 3341
    Oleg 17 января 2020 в 20:44

    Враги человечества специально мне кажется семейный союз назвали – браком.
    Если кто связан с производством, то он Вам скажет, что такое брак на производстве. “Производственный брак — продукция, отбираемая на стадии производства, не удовлетворяющая установленным требованиям. Передача такой продукции потребителю не допускается из-за наличия дефектов”.
    Браки заключают в брачных агентствах ))
    А ещё есть пословица: “Как корабль назовёшь, так он и поплывёт”

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