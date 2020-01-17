Как сохранить семью?! Володар Иванов

Концептуал СМИ Знакомство с автором книги "30 лет в браке. Дневник семейной жизни"

Институт брака в современности теряет свою ценность. Зачем нужна семья? В чем её ценность? Что важно знать о семейных отношениях? Как сохранить любовь на всю жизнь и приумножить её?



Об этом и не только смотрите в цикле видео с Володаром Ивановым.

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30 лет в браке. Дневник семейной жизни, Володар Иванов

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