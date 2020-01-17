Как сохранить семью?! Володар Иванов
Знакомство с автором книги "30 лет в браке. Дневник семейной жизни"
Институт брака в современности теряет свою ценность. Зачем нужна семья? В чем её ценность? Что важно знать о семейных отношениях? Как сохранить любовь на всю жизнь и приумножить её?
Об этом и не только смотрите в цикле видео с Володаром Ивановым.
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30 лет в браке. Дневник семейной жизни, Володар Иванов
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-sohranit-semyu-volodar-ivanov
Враги человечества специально мне кажется семейный союз назвали – браком.
Если кто связан с производством, то он Вам скажет, что такое брак на производстве. “Производственный брак — продукция, отбираемая на стадии производства, не удовлетворяющая установленным требованиям. Передача такой продукции потребителю не допускается из-за наличия дефектов”.
Браки заключают в брачных агентствах ))
А ещё есть пословица: “Как корабль назовёшь, так он и поплывёт”
Хорошее дело браком не назовут.
Семейный союз должен быть семейным союзом, а не басурманским браком.