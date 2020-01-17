Инфраструктурные проекты Прибалтики проваливаются без «советских оккупантов»

Инфраструктуру стран Балтии в нынешнем виде построил СССР. Именно Москва подтянула отсталые в инфраструктурном отношении аграрные Прибалтийские республики до лучших мировых показателей.В позднем Советском Союзе Литва, Латвия и Эстония были абсолютными рекордсменами среди советских республик по инвестициям союзного Центра в инфраструктуру на тысячу жителей. Прибалтийские дороги в те годы соответствовали европейскому уровню, а современная автомобильная сеть была создана Советским Союзом.В позднем Советском Союзе Литва, Латвия и Эстония были абсолютными рекордсменами среди советских республик по инвестициям союзного Центра в инфраструктуру на тысячу жителей. Прибалтийские дороги в те годы соответствовали европейскому уровню, а современная автомобильная сеть была создана Советским Союзом.Центр создавал Литовской, Латвийской и Эстонской ССР материальную основу для динамичного экономического развития, и современные страны Балтии на этой основе живут по сей день.Новоталлинский морской порт к моменту распада СССР считался самым дорогостоящим инфраструктурным проектом в послевоенной Европе. Игналинская АЭС в Литве на момент запуска в эксплуатацию была самой мощной атомной станцией в мире.Порты Клайпеды, Риги и Вентспилса после их всесторонней советской модернизации смогли осуществлять перевалку всех без исключения видов грузов. Для обеспечения их бесперебойной работы была отреставрирована прибалтийская железнодорожная сеть.О том, что сегодня все это «наследие оккупации» либо закрыто, либо находится в удручающем состоянии, сказано уже много.Не менее интересно, что практически все новые большие инфраструктурные проекты Прибалтики — «европейские демократические и прогрессивные» — оказываются провальными.Они либо вовсе остаются на бумаге, либо превращаются в бесконечный долгострой, либо не дают никаких стимулов экономическому развитию и становятся источником постоянной головной боли.Самая яркая иллюстрация — контраст между Игналинской АЭС, которую Литовской ССР построил Советский Союз, и Висагинской АЭС, которую Литва хотела строить сама в складчину с другими странами Балтии и при финансовой поддержке ЕС.Первый проект состоялся, и советская атомная станция четверть века снабжала всю Прибалтику дешевой электроэнергией. По второму проекту Литва, Латвия и Эстония переругались из-за финансирования, Евросоюз денег не дал, и Висагинская АЭС осталась картонным макетом.Столь же явно проявляется тенденция в случае с «прибалтийским БАМом» — узкоколейной железной дорогой Rail Baltica. Несчастную узкоколейку строят больше 20 лет, и не проходит месяца без новостей, что проект может быть не завершен в срок (который переносится каждые несколько лет), что на Rail Baltica нужно дополнительное финансирование, что денег ЕС недостаточно.Последняя новость про Rail Baltica стандартная: Эстония будет строить свою часть железной дороги за счет собственного бюджета, не дожидаясь европейского софинансирования, перспективы которого в нынешних условиях очень туманны. Комментарии к этой новости тоже стандартны: а зачем вообще строить эту железную дорогу, если на ней не ожидается ни грузов, ни пассажиров?И так во всем.Любая новость про любой прибалтийский инфраструктурный объект обычно сводится к тому, что у этого объекта проблемы.Из последнего. Принятие решения о строительстве туннеля «Таллин — Хельсинки» между Эстонией и Финляндией откладывается из-за сомнительности предполагаемого подрядчика.Проект внешнего глубоководного порта в Клайпеде оценивается в 800 миллионов евро. У Литвы таких денег нет, а на щедрость Евросоюза рассчитывать не приходится.Дороги в Латвии были признаны международными аудиторами одними из худших в мире. При этом дефицит дорожного фонда составляет 4 миллиарда евро, а Брюссель с каждым годом сокращает дотации Латвии на починку дорог.В Литве 59% дорожного покрытия признали неудовлетворительными. Правительство ищет источники финансирования для решения проблемы.Каждый второй мост в Латвии находится в плохом или очень плохом состоянии, но новых не строят и старые не ремонтируют, потому что не хватает специалистов в строительной сфере.К этому стоит добавить бесконечный литовский ситком про СПГ-терминал, много сезонов смешащий всех, кто наблюдает за тем, как власти Литвы ищут способы облегчить «ношу для литовских налогоплательщиков».Общие лейтмотивы таких новостей: денег нет, возможностей нет, проекты неэффективны, все плохо.В инфраструктурном отношении современная Прибалтика деградирует так же последовательно и неуклонно, как в советские годы развивалась.Старые порты теряют грузы, автомобильные дороги покрываются ямами, железные дороги ржавеют, мосты находятся в аварийном состоянии. Все новые инфраструктурные проекты вызывают вопросы с позиции здравого смысла.Если в Советском Союзе Прибалтика была в авангарде инфраструктурного развития, то в Европейском она в арьергарде. Почему так произошло — тема, достойная полноценных научных монографий.Можно предположить, что СССР был более эффективным объединением, чем ЕС, и выделяемые союзным республикам деньги не зарывались в прямом смысле в землю и не разворовывались, а конвертировались в реальные глубоководные порты, атомные станции и автострады.Можно сказать и о том, что Советский Союз развивал окраины в ущерб Центру, а «Европа двух скоростей» развивает «ядро» ЕС за счет восточной периферии, выкачивая из Прибалтики ресурсы и не собираясь создавать там основу для динамичного экономического развития.В любом случае, факт остается фактом. Достаточно почитать новости по теме, и становится ясно, что без «советских оккупантов» для прибалтийской инфраструктуры каждый день — понедельник. Крокодил не ловится. Не растет кокос.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9660537.html