«Это терроризм». Иностранный агент осудил убийство гитлеровского генерала

В канун 75-летия Великой Победы в России в публичном пространстве возможно оправдание действий гитлеровских генералов на оккупированной территории СССР с одновременными обвинениями в терроризме в адрес советских разведчиков и партизан.

Такой вывод можно сделать из выступления в программе «Лицом к событию» на «Радио Свобода» заместителя председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никиты Петрова.

«Выходец из простой семьи, сделал карьеру, что называется, народного офицера»

Комментируя материал «Радио Свобода» под названием «Заповедник гоблинов. Зачем изуверов-чекистов засылали в немецкий тыл», Петров решил коснуться одного из эпизодов деятельности советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова. Речь идет о похищении и ликвидации гитлеровского генерала Макса Ильгена.

«Вернемся к одному из фактов деятельности героя Кузнецова. Это похищение генерала Ильгена, — сказал Петров. — Очень интересно, когда мы говорим о том, соответствуют факты действительности, правда или ложь. „Средь бела дня похитил в Ровно командующего карательными войсками генерала фон Ильгена и личного шофера гауляйтера Украины Коха«. Правда это? Правда. Только, во-первых, не командующий карательными войсками и никакой не фон. Макс Ильген, генерал-майор, выходец из простой семьи, родился в семье мясника, сделал карьеру, что называется, народного офицера. Командовал он с 1943 года 740-й казачьей русской запасной бригадой, которая состояла из шести батальонов. Все это происходило в рейхскомиссариате Украины. Относительно того, каратели эти казаки или нет, вопрос остается открытым. Да, он был похищен и был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофером. Это называется терроризм, если так разобраться. Мы еще можем вернуться к теме того, является ли восхваление Судоплатова как такового оправданием терроризма».

Кто такой Николай Кузнецов?

Советский разведчик Николай Иванович Кузнецов, действовавший в гитлеровском тылу под именем немецкого офицера Пауля Вильгельма Зиберта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

9 марта 1944 года Кузнецов с помощниками Яном Каминским и Иваном Беловым наткнулся на отряд украинских националистов в селе Боратин Бродовского района Львовской области. В бою с бандеровцами советские разведчики погибли.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Иванович Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Похищение и ликвидация генерала Ильгена

Задачу похитить немецкого генерала Макса Ильгена Кузнецов получил из Москвы осенью 1943 года. 49-летний Ильген в августе 1943 года был назначен командиром 740-го соединения «восточных батальонов». Эти подразделения формировались из советских военнопленных, а также из лиц, проживавших на оккупированных территориях. Чаще всего подобные формирования использовались для решения вспомогательных задач, в том числе для борьбы с партизанами и карательных акций против мирного населения.

Генерал Ильген отвечал за разработку планов полной ликвидации партизанских отрядов, действующих на Ровенщине.

Ильгена планировалось выкрасть, доставить на партизанскую базу и отправить в Москву на самолете, который доставлял с «большой земли» оружие, боеприпасы и снаряжение. Для приема авиации партизаны заранее готовили площадку.

В ночь на 16 ноября 1943 года группа Кузнецова захватила в Ровно Ильгена, а также личного шофера рейхскомиссара Украины Эриха Коха Пауля Гранау.

Однако партизанский отряд «Победители», на базе которого действовала группа Кузнецова, после боестолкновения с карателями вынужден был отойти от города более чем на 100 километров. В этих условиях вывезти захваченных гитлеровцев из Ровно не представлялось возможным.

Ильген и Гранау были ликвидированы. В тот же день, 16 ноября 1943 года, Кузнецов уничтожил в Ровно оберфюрера СА, президента верховного немецкого суда на Украине Альфреда Функа.

Об удачных операциях было доложено в Москву.





Кто такой Никита Петров?

Уроженец Киева, выпускник Московского химико-технологического института Никита Петров занимает пост заместителя председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал».

В 1992 году дипломированный химик Петров выступал в роли эксперта Конституционного суда в процессе по «делу КПСС».

В 2005 году Петров был награждён Крестом Рыцаря Ордена Заслуг перед Республикой Польша «за его усилия в раскрытии правды о репрессиях против поляков во время Второй мировой войны».

В 2008 году сотрудник «Мемориала» защитил диссертацию и получил степень доктора философии по истории в Амстердамском университете по теме «Сталин и органы НКВД-МГБ в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945—1953 гг.».

«Было арестовано свыше полутора тысяч миллионов человек»

В 2010 году Никита Петров громко прославился тем, что, выступая на радиостанции «Эхо Москвы», заявил: «Надо же просто учитывать то, что при Ежове, в годы большого террора, тех самых массовых операций НКВД, было арестовано свыше полутора тысяч миллионов человек».

Несмотря на неоднократные уточняющие вопросы, Петров настаивал: «Да, полторы тысячи миллионов арестованных».

В 2009 году в одной из программ «Радио Свобода» сотрудник «Мемориала» заявлял: «Я честно скажу, я тоже считаю необходимым, чтобы советский режим был признан преступным именно в юридических и строгих терминах, потому что есть что признавать преступным… Что касается вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, я все-таки считаю, продолжаю считать, что одинаковую ответственность несут. Советский Союз фактически вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года, развязав боевые действия против Польши, именно боевые действия, это не был освободительный поход, что называется, без сопротивления, были бои с польской армией, были жертвы…»

Петров не считает, что Красная армия принесла свободу странам Европы: «Дело в том, что туда, куда пришла Красная армия, туда пришел советский террористический режим, и там уже начиналось строительство типичных тоталитарных государств и массовые репрессии. То есть сталинская репрессивная система вышла за пределы Советского Союза, ничего подобного в Западной Европе не было».

В России существует статья «Реабилитация нацизма». Зачем?

До сих пор заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» именовал советский режим «террористическим». Сегодня он определяет как «терроризм» действия советского разведчика, уничтожившего немецкого генерала, командовавшего соединениями коллаборационистов на оккупированной территории СССР.

Более того, Никита Петров представляет генерала Ильгена как жертву террористических методов советских диверсантов: убили «выходца из простой семьи», «народного офицера».

В России много говорится об опасности переписывания истории Второй мировой войны европейскими политиками, украинскими деятелями.

Кажется, что при этом мы не замечаем того, что творится у нас под носом.

Пока на Украине неонацисты оскверняют могилу Николая Кузнецова, в России свободно и безнаказанно марается его память.

В Российской Федерации действует статья УК РФ 354.1 («Реабилитация нацизма»).

Согласно ей, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Хочется, чтобы эта статья в России применялась по своему прямому назначению.

Обложка: Заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. © / Кадр youtube.com

Источник: https://nstarikov.ru/jeto-terrorizm-inostrannyj-agent-osudil-ubijstvo-gitlerovskogo-generala-112302