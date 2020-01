Бонус за 2 авиакатастрофы

После двух катастроф, в которых погибло 346 человек уволенный управляющий Боинга Дэннис Мюленбург получил 80,7 миллионов долларов

Бывший управляющий Боинга Дэннис Мюленбург ушел из фирмы с 80,7 миллионами долларов (жалование, акции и другие бонусы) после того, как его заставили уволиться в декабре, как сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Главной среди его заслуг было руководство производством и сертификацией самолета 737 Max 8, что привело к гибели 346 пассажиров и команды в двух авиакатастрофах, что делает самолет одним из самых смертоносных гражданских самолетов.Безразличие Боинга к семьям жертв этих катастроф в сравнении с отношением к управляющему – показатель классовой «справедливости» в США.Более того, в результате прекращения полетов Max 8 после второй катастрофы и прекращению производства самолета в начале этого месяца, субподрядчик Боинга Spirit AeroSystems уволил 2800 рабочих. Производитель деталей для самолетов получал 80% доходов от контракта с Боингом, большую часть из них – за фюзеляж смертоносного самолета.Компания также объявила, что уволит еще больше рабочих, никто из уволенных не получит никакой компенсации от Боинга за потерю средств к существованию. Несомненно, еще тысячи рабочих будут уволены в результате алчности и халатности фирмы.Преступный характер производства Max 8 был выведен на чистую воду с сообщением о том, что Боинг передал в Конгресс массу внутренней переписки, в которой сотрудники (чьи имена были вычеркнуты) выражали свое недовольство управлением проектом и опасения, что самолет ненадежен.Другое сообщение предлагало «избежать» опасность Max 8 с помощью самоубийства:В имейл 2018 года предполагается, что проблемы, похожие на Max 8 продолжаются в производстве новейшего Боинга – 777X.Из этих документов также видно, на что был готов пойти Боинг, чтобы от пилотов не требовали тренировки на симуляторах для полетов на MAX 8, потому, что это снижало расходы. Имейл, подписанный начальником тренировочной службы пилотов для Боинг 737 Марком Форкнером, подчеркивает:, чтобы вести Max 8. Он пишет, вероятно, регуляторам Индии, что «есть только 1 различие между 737 NG и 737 Max», и что они должны отказаться от возражений, потому, что регуляторы Аргентины, Канады, Китая, Европы, Малайзии и США уже так сделали.Как регуляторы Индонезии убедительно показали в окончательном отчете о катастрофе Lion Air, падение самолета было результатом малоизвестного ранее механизма MCAS (против потери самолетом скорости), что скрыли от пилотов-испытателей во время сертификации Max 8 и не внесли в инструкции для пилотов пассажирских самолетов, управляющих Max 8, даже после первой катастрофы.Эти разоблачения ясно показывают виновников. Несмотря на уверения Боинга, что имейлы «не соответствуют ценностям Боинга», из них ясно, что компания, ее управляющие и ее главные акционеры куда больше ценят прибыль и стоимость акций, чем безопасность людей, который окажутся на борту летающей смертельной ловушки.Главные акционеры Боинга The Vanguard Group, T. Rowe Price Associates, the Newport Trust Co., SSGA Funds Management и Blackrock Fund Advisors получили 200 миллиардов долларов за Max 8 – с начала и до второй катастрофы. Мюленбург получил 6,5 миллионов от продажи акций за месяц до катастрофы Ethiopian Airlines, что позволяет предположить, что он и другие управляющие, также положившие в карман миллионы долларов, знали о ненадежности самолета.И преступная верхушка Боинга – только часть преступной шайки капиталистов в целом.Брайен ДайнПеревод с английского https://www.wsws.org/en/articles/2020/01/13/boei-j13.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5575799.html