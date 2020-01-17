75 лет освобождению Варшавы
05:10. 17 января 2020 125 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
К 75-й годовщине освобождения Варшавы Красной Армией, министерство обороны уже традиционно выложила большую партию документов посвященных этому событию.
Информация о Варшавском восстании
О ситуации в Варшаве.
О контактах с польскими повстанцами.
О погромах в Варшавском гетто
Освобождение Варшавы
Смотреть все документы здесь http://june-22.mil.ru/page8966675.html
С праздником, товарищи!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5573745.html
При освобождении концлагеря “Освенцим” в 1945 году в нём никто не видел евреев! А ведь сколько шуму было поднято про “ХОЛОКОСТ 6 миллионов евреев”, загубленных в нацистских концентрационных лагерях! Особенно много воплей до сих пор раздаётся по поводу Освенцима (Аушвица), мол, евреев там более всего нацисты уничтожили за годы Второй мировой войны! И вот вдруг ПРАВДА, словно воздушный пузырь, поднявшийся со дна болота, вырывается на поверхность, и все вдруг узнают, что при освобождении нацистского концентрационного лагеря Красной Армией никто не видел в нём евреев!!! Видели венгров, итальянцев, французов, чехословаков, греков, югославов, румын, датчан, бельгийцев и советских людей из Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской и Московской областей, а также из всех регионов Украины, крайне истощённых, со следами пыток. Но никто при этом никаких евреев в “Освенциме” не видел!!! Более того, в документе, подписанном 29 января 1945 года членом Военного Совета 1-го Украинского Фронта генерал-лейтенантом К. Крайнюковым отдельной строкой записано, что в концлагере по “показаниям заключённых замучено, сожжено, расстреляно сотни тысяч людей”…
https://www.opentown.org/news/141412/
Эпоха тотальной лжи и обмана.