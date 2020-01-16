Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2020

Российский военкор Семен Пегов рассказал изданию Украина.ру, как он снимал свою сагу об освобождении ополченцами ДНР донецкого аэропорта осенью-зимой 2014-15 гг. Премьера фильма состоится на днях в Донецке.

— Семен, как возникла идея снять этот документальный фильм?

— Идея возникла естественным образом, потому что 5-летие освобождения донецкого аэропорта лично для меня — дата более чем знаковая. Лучшие свои репортажи на этой войне я снял именно во время взятия аэропорта.

У меня накопилось большое количество неиспользованного архива: интервью и кадры с места, которые я до этого никуда не выкладывал. И специально для фильма мы сняли огромное количество контента — это интервью очевидцев, кадры того, как выглядит аэропорт и что с ним происходит сегодня.

— Как драматургически построен фильм?

— Аэропорт освобождался донецкими ополченцами поэтапно, от одного здания к другому, и наш фильм построен вокруг этого. Мы рассказываем о каждом этапе штурма, подробно показывая места событий, проходя по ним вместе с непосредственными участниками тех боёв.

— Кто из известных ополченцев принимал участие в съемках?

— Все. Все самые известные на сегодняшний день ополченцы Донбасса приняли участие в съемках. Мы хотели, чтобы фильм был максимально разносторонним, поэтому пообщались и записали всех основных участников событий, которые сейчас живы и находятся в ДНР.

Получилось почти два десятка историй, которые образуют вместе единое повествование. А кроме того, в фильме есть ранее не опубликованные интервью с теми, кто ныне уже погиб.

Большая часть моих больших интервью с Гиви и Моторолой, записанных во время штурма аэропорта, до сих пор не была опубликована, мы впервые покажем эти кадры в фильме.

— Что нового мы узнаем из этого фильма?

— Во-первых, мы воссоздадим точную хронологию взятия аэропорта, потому что сейчас до сих пор еще не все точно понимают, как развивались события. Даже Википедия даёт лишь какие-то примерные данные.

Кроме того, в фильме огромное количество деталей и подробностей о каждом этапе штурма, бойцы сами расскажут о том, каким опасностям они подвергались, какая атмосфера царила в эти дни, какие военные хитрости и приёмы они использовали, чтобы победить.

Покажем, где и как был ранен Моторола, где был заминирован старый терминал, как работали танки ополчения, как бойцы ДНР воровали сгущенку и патроны у «всушников», которые базировались всего в нескольких метрах от них.

Фильм целиком состоит из деталей и подробностей: веселых, трагичных, безумных, героических и так далее.

— Будет ли в фильме показана ваша личная история, связанная с аэропортом?

— Нет. В фильме я лишь ведущий и рассказчик, а вся история посвящена людям, которые брали аэропорт.

— Вы были первым военкором, который записал первый стендап в аэропорту. Каково это было?

— Справедливости ради, мы там были вместе с Сашей Бузаладзе, спецкором телеканала «Россия». Просто его программа вышла в эфир чуть позже, поэтому получилось, что я первым дал репортаж оттуда.

Само здание аэропорта тогда представляло из себя слоеный пирог, где на разных этажа стояли силы ВСУ и ополчения и бесконечно друг с другом перестреливались.

Путешествие по этим этажам было одним из самых жестких и экстремальных в моей жизни. Мы перебегали прямо напротив пулеметных точек, расстояние до них было меньше 100 метров, нас могли застрелить в упор, и это, конечно, незабываемые впечатления.

Мы, помню, случайно оказались в эпицентре боя, когда один из бойцов пропустил лестницу, и украинские войска поднялись на этаж выше, мы были окружены. Ребята из «Спарты» тогда сработали очень грамотно, отбили атаку, зажали группу противника подавляющим огнем и вывели нас из-под обстрела.

— В фильме будет что-то о «киборгах»?

— Да, более того, в фильме будет эксклюзивное интервью с одним из них. Мы записали его в Киеве несколько лет назад, я уже тогда думал, что будет какой-то большой проект, посвященный аэропорту, и попросил наших стрингеров записать интервью с участником тех событий с украинской стороны.

Он сейчас служит инструктором по вождению в 93-й аэромобильной бригаде ВСУ. Он нам рассказал несколько эпизодов, которые с ним случились в аэропорту. Мы включили их в фильм.

— Почему украинская армия, которая была лучше оснащена, не смогла удержать аэропорт?

— Это главный вопрос, на который мы хотим ответить в фильме. Мы его задавали абсолютно всем нашим героям, и, думаю, каждый сможет ответить себе сам после того, как посмотрит кино, потому что ответы есть в самих историях.

Действительно, украинская армия могла запросто держаться в аэропорту несколько месяцев, а возможно, и лет, но этого не случилось. На мой личный взгляд, в любом конфликте, где речь идет о принадлежности каких-либо земель каким-то группам людей, всегда побеждает тот, кто готов отдать большее за эту землю. Кто был готов рисковать и умирать за свою Родину, несмотря на перевес сил в пользу противника, тот в итоге и одержал победу.

— Как выходит фильм?

— Фильм выходит сначала в Донецке, 16 и 17 января будут открытые премьеры, куда может прийти любой желающий (вход бесплатный по пригласительным, которые можно получить в кассах; график показов: 16 января, 18:00 — кинотеатр «Звёздочка», 16 и 17 января в 14:00 — кинотеатр им. Шевченко).

Кроме того, мы уже ведем переговоры с телеканалами о том, чтобы показать кино широкой телеаудитории, ну а потом уже выложим его в интернет на своем канале в YouTube — WarGonzo.

— Как вы думаете, как этот фильм оценит проамериканская российская Гильдия киноведов и кинокритиков, которая поставила русский патриотический фильм «Донбасс.Окраина» в лидеры антирейтинга?

— Мне это абсолютно безразлично.

Читайте также: Плохие новости для жителей Украины

Александр Чаленко, «Украина.ру»