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Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2020

09:54. 16 января 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ лютуют на Донбассе: отнимают дома, транспорт и создают «смертоносные запасы» (ВИДЕО)

ВСУ лютуют на Донбассе: отнимают дома, транспорт и создают «смертоносные запасы» (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.

На попаснянском направлении военнослужащими 72 бригады ВСУ по приказу военного преступника Богомолова с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов обстрелу подвергся н.п. Голубовское, по которому было выпущено десять мин.

На дебальцевском направлении военнослужащими 59 бригады по приказу военного преступника Шаповалова с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов обстрелу подвергся н.п. Нижнее Лозовое, по которому было выпущено четыре мины.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 72 бригады ВСУ зафиксированы:
— в н.п. Золотое-3 — две БМП, расположенных вблизи жилых домов;
— в н.п. Золотое-4 — две боевые бронированные машины и одна БМП вблизи жилых домов и на территории домовладения, занятого подразделением бригады.

В зоне ответственности 93 бригады в н.п. Передельское, Райгородок, Трехизбенка зафиксировано размещение по одному бронетранспортеру БТР-70.

Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.

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С начала этого года резко возросло количество правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей.

Военнослужащие из состава 72 бригады ВСУ начали активно занимать дома местных жителей в населенном пункте Золотое, отбирать личный транспорт.

В н.п. Кряковка военнослужащие 93 бригады ВСУ заняли три жилых дома, разместив во дворе одного из них два БТРа и БМП.

Командование 93 бригады использует сельхозпостройки в населенных пунктах Райгородок и Дмитровка для хранения боеприпасов. Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности и могут привести к трагедии с жертвами среди местного населения.

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По данным нашей разведки, в зону ответственности ОТГ «Север» в сопровождении представителей оперативной группы из состава 74 центра информационно-психологических операций ВСУ прибыли журналисты информационных агентств «Шпигель», «Франс Пресс», «Ассошиэйтед Пресс» для подготовки постановочных видеорепортажей об обстрелах позиций 72 и 93 бригад ВСУ с последующим обвинением подразделений НМ ЛНР.

Командование «ООС» продолжает фиксировать снижение уровня укомплектованности в подразделениях ОТГ «Север», наибольший некомплект личного состава выявлен в 72 бригаде, где неукомплектованность сержантского состава составляет 50 процентов.

В соединение прибыл главный старшина «ООС» для выяснения причин происходящего.

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Фильм «Позывной “Донецк”»: страшная и героическая история одного аэропорта» (ФОТО)

Фильм «Позывной &quot;Донецк&quot;»: страшная и героическая история одного аэропорта (ФОТО) | Русская весна

Российский военкор Семен Пегов рассказал изданию Украина.ру, как он снимал свою сагу об освобождении ополченцами ДНР донецкого аэропорта осенью-зимой 2014-15 гг. Премьера фильма состоится на днях в Донецке.

— Семен, как возникла идея снять этот документальный фильм?

— Идея возникла естественным образом, потому что 5-летие освобождения донецкого аэропорта лично для меня — дата более чем знаковая. Лучшие свои репортажи на этой войне я снял именно во время взятия аэропорта.

У меня накопилось большое количество неиспользованного архива: интервью и кадры с места, которые я до этого никуда не выкладывал. И специально для фильма мы сняли огромное количество контента — это интервью очевидцев, кадры того, как выглядит аэропорт и что с ним происходит сегодня.

— Как драматургически построен фильм?

— Аэропорт освобождался донецкими ополченцами поэтапно, от одного здания к другому, и наш фильм построен вокруг этого. Мы рассказываем о каждом этапе штурма, подробно показывая места событий, проходя по ним вместе с непосредственными участниками тех боёв.

— Кто из известных ополченцев принимал участие в съемках?

— Все. Все самые известные на сегодняшний день ополченцы Донбасса приняли участие в съемках. Мы хотели, чтобы фильм был максимально разносторонним, поэтому пообщались и записали всех основных участников событий, которые сейчас живы и находятся в ДНР.

Получилось почти два десятка историй, которые образуют вместе единое повествование. А кроме того, в фильме есть ранее не опубликованные интервью с теми, кто ныне уже погиб.

Большая часть моих больших интервью с Гиви и Моторолой, записанных во время штурма аэропорта, до сих пор не была опубликована, мы впервые покажем эти кадры в фильме.

— Что нового мы узнаем из этого фильма?

— Во-первых, мы воссоздадим точную хронологию взятия аэропорта, потому что сейчас до сих пор еще не все точно понимают, как развивались события. Даже Википедия даёт лишь какие-то примерные данные.

Кроме того, в фильме огромное количество деталей и подробностей о каждом этапе штурма, бойцы сами расскажут о том, каким опасностям они подвергались, какая атмосфера царила в эти дни, какие военные хитрости и приёмы они использовали, чтобы победить.

Покажем, где и как был ранен Моторола, где был заминирован старый терминал, как работали танки ополчения, как бойцы ДНР воровали сгущенку и патроны у «всушников», которые базировались всего в нескольких метрах от них.

Фильм целиком состоит из деталей и подробностей: веселых, трагичных, безумных, героических и так далее.

— Будет ли в фильме показана ваша личная история, связанная с аэропортом?

— Нет. В фильме я лишь ведущий и рассказчик, а вся история посвящена людям, которые брали аэропорт.

— Вы были первым военкором, который записал первый стендап в аэропорту. Каково это было?

— Справедливости ради, мы там были вместе с Сашей Бузаладзе, спецкором телеканала «Россия». Просто его программа вышла в эфир чуть позже, поэтому получилось, что я первым дал репортаж оттуда.

Само здание аэропорта тогда представляло из себя слоеный пирог, где на разных этажа стояли силы ВСУ и ополчения и бесконечно друг с другом перестреливались.

Путешествие по этим этажам было одним из самых жестких и экстремальных в моей жизни. Мы перебегали прямо напротив пулеметных точек, расстояние до них было меньше 100 метров, нас могли застрелить в упор, и это, конечно, незабываемые впечатления.

Мы, помню, случайно оказались в эпицентре боя, когда один из бойцов пропустил лестницу, и украинские войска поднялись на этаж выше, мы были окружены. Ребята из «Спарты» тогда сработали очень грамотно, отбили атаку, зажали группу противника подавляющим огнем и вывели нас из-под обстрела.

— В фильме будет что-то о «киборгах»?

— Да, более того, в фильме будет эксклюзивное интервью с одним из них. Мы записали его в Киеве несколько лет назад, я уже тогда думал, что будет какой-то большой проект, посвященный аэропорту, и попросил наших стрингеров записать интервью с участником тех событий с украинской стороны.

Он сейчас служит инструктором по вождению в 93-й аэромобильной бригаде ВСУ. Он нам рассказал несколько эпизодов, которые с ним случились в аэропорту. Мы включили их в фильм.

— Почему украинская армия, которая была лучше оснащена, не смогла удержать аэропорт?

— Это главный вопрос, на который мы хотим ответить в фильме. Мы его задавали абсолютно всем нашим героям, и, думаю, каждый сможет ответить себе сам после того, как посмотрит кино, потому что ответы есть в самих историях.

Действительно, украинская армия могла запросто держаться в аэропорту несколько месяцев, а возможно, и лет, но этого не случилось. На мой личный взгляд, в любом конфликте, где речь идет о принадлежности каких-либо земель каким-то группам людей, всегда побеждает тот, кто готов отдать большее за эту землю. Кто был готов рисковать и умирать за свою Родину, несмотря на перевес сил в пользу противника, тот в итоге и одержал победу.

— Как выходит фильм?

— Фильм выходит сначала в Донецке, 16 и 17 января будут открытые премьеры, куда может прийти любой желающий (вход бесплатный по пригласительным, которые можно получить в кассах; график показов: 16 января, 18:00 — кинотеатр «Звёздочка», 16 и 17 января в 14:00 — кинотеатр им. Шевченко).

Кроме того, мы уже ведем переговоры с телеканалами о том, чтобы показать кино широкой телеаудитории, ну а потом уже выложим его в интернет на своем канале в YouTube — WarGonzo.

— Как вы думаете, как этот фильм оценит проамериканская российская Гильдия киноведов и кинокритиков, которая поставила русский патриотический фильм «Донбасс.Окраина» в лидеры антирейтинга?

— Мне это абсолютно безразлично.

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Александр Чаленко, «Украина.ру»

Фильм «Позывной &quot;Донецк&quot;»: страшная и героическая история одного аэропорта (ФОТО) | Русская весна

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