Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2020
- 03:31 ВСУ лютуют на Донбассе: отнимают дома, транспорт и создают «смертоносные запасы» (ВИДЕО).
- 02:29 Фильм «Позывной “Донецк”»: страшная и героическая история одного аэропорта» (ФОТО).
- Вчера 22:40 Российский доброволец Руслан Гаджиев: “Мой паспорт Порошенко возил в Европу”.
ВСУ лютуют на Донбассе: отнимают дома, транспорт и создают «смертоносные запасы» (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.
На попаснянском направлении военнослужащими 72 бригады ВСУ по приказу военного преступника Богомолова с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов обстрелу подвергся н.п. Голубовское, по которому было выпущено десять мин.
На дебальцевском направлении военнослужащими 59 бригады по приказу военного преступника Шаповалова с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов обстрелу подвергся н.п. Нижнее Лозовое, по которому было выпущено четыре мины.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирных жителей.
Так, в зоне ответственности 72 бригады ВСУ зафиксированы:
— в н.п. Золотое-3 — две БМП, расположенных вблизи жилых домов;
— в н.п. Золотое-4 — две боевые бронированные машины и одна БМП вблизи жилых домов и на территории домовладения, занятого подразделением бригады.
В зоне ответственности 93 бригады в н.п. Передельское, Райгородок, Трехизбенка зафиксировано размещение по одному бронетранспортеру БТР-70.
Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.
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С начала этого года резко возросло количество правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей.
Военнослужащие из состава 72 бригады ВСУ начали активно занимать дома местных жителей в населенном пункте Золотое, отбирать личный транспорт.
В н.п. Кряковка военнослужащие 93 бригады ВСУ заняли три жилых дома, разместив во дворе одного из них два БТРа и БМП.
Командование 93 бригады использует сельхозпостройки в населенных пунктах Райгородок и Дмитровка для хранения боеприпасов. Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности и могут привести к трагедии с жертвами среди местного населения.
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По данным нашей разведки, в зону ответственности ОТГ «Север» в сопровождении представителей оперативной группы из состава 74 центра информационно-психологических операций ВСУ прибыли журналисты информационных агентств «Шпигель», «Франс Пресс», «Ассошиэйтед Пресс» для подготовки постановочных видеорепортажей об обстрелах позиций 72 и 93 бригад ВСУ с последующим обвинением подразделений НМ ЛНР.
Командование «ООС» продолжает фиксировать снижение уровня укомплектованности в подразделениях ОТГ «Север», наибольший некомплект личного состава выявлен в 72 бригаде, где неукомплектованность сержантского состава составляет 50 процентов.
В соединение прибыл главный старшина «ООС» для выяснения причин происходящего.
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Фильм «Позывной “Донецк”»: страшная и героическая история одного аэропорта» (ФОТО)
Российский военкор Семен Пегов рассказал изданию Украина.ру, как он снимал свою сагу об освобождении ополченцами ДНР донецкого аэропорта осенью-зимой 2014-15 гг. Премьера фильма состоится на днях в Донецке.
— Семен, как возникла идея снять этот документальный фильм?
— Идея возникла естественным образом, потому что 5-летие освобождения донецкого аэропорта лично для меня — дата более чем знаковая. Лучшие свои репортажи на этой войне я снял именно во время взятия аэропорта.
У меня накопилось большое количество неиспользованного архива: интервью и кадры с места, которые я до этого никуда не выкладывал. И специально для фильма мы сняли огромное количество контента — это интервью очевидцев, кадры того, как выглядит аэропорт и что с ним происходит сегодня.
— Как драматургически построен фильм?
— Аэропорт освобождался донецкими ополченцами поэтапно, от одного здания к другому, и наш фильм построен вокруг этого. Мы рассказываем о каждом этапе штурма, подробно показывая места событий, проходя по ним вместе с непосредственными участниками тех боёв.
— Кто из известных ополченцев принимал участие в съемках?
— Все. Все самые известные на сегодняшний день ополченцы Донбасса приняли участие в съемках. Мы хотели, чтобы фильм был максимально разносторонним, поэтому пообщались и записали всех основных участников событий, которые сейчас живы и находятся в ДНР.
Получилось почти два десятка историй, которые образуют вместе единое повествование. А кроме того, в фильме есть ранее не опубликованные интервью с теми, кто ныне уже погиб.
Большая часть моих больших интервью с Гиви и Моторолой, записанных во время штурма аэропорта, до сих пор не была опубликована, мы впервые покажем эти кадры в фильме.
— Что нового мы узнаем из этого фильма?
— Во-первых, мы воссоздадим точную хронологию взятия аэропорта, потому что сейчас до сих пор еще не все точно понимают, как развивались события. Даже Википедия даёт лишь какие-то примерные данные.
Кроме того, в фильме огромное количество деталей и подробностей о каждом этапе штурма, бойцы сами расскажут о том, каким опасностям они подвергались, какая атмосфера царила в эти дни, какие военные хитрости и приёмы они использовали, чтобы победить.
Покажем, где и как был ранен Моторола, где был заминирован старый терминал, как работали танки ополчения, как бойцы ДНР воровали сгущенку и патроны у «всушников», которые базировались всего в нескольких метрах от них.
Фильм целиком состоит из деталей и подробностей: веселых, трагичных, безумных, героических и так далее.
— Будет ли в фильме показана ваша личная история, связанная с аэропортом?
— Нет. В фильме я лишь ведущий и рассказчик, а вся история посвящена людям, которые брали аэропорт.
— Вы были первым военкором, который записал первый стендап в аэропорту. Каково это было?
— Справедливости ради, мы там были вместе с Сашей Бузаладзе, спецкором телеканала «Россия». Просто его программа вышла в эфир чуть позже, поэтому получилось, что я первым дал репортаж оттуда.
Само здание аэропорта тогда представляло из себя слоеный пирог, где на разных этажа стояли силы ВСУ и ополчения и бесконечно друг с другом перестреливались.
Путешествие по этим этажам было одним из самых жестких и экстремальных в моей жизни. Мы перебегали прямо напротив пулеметных точек, расстояние до них было меньше 100 метров, нас могли застрелить в упор, и это, конечно, незабываемые впечатления.
Мы, помню, случайно оказались в эпицентре боя, когда один из бойцов пропустил лестницу, и украинские войска поднялись на этаж выше, мы были окружены. Ребята из «Спарты» тогда сработали очень грамотно, отбили атаку, зажали группу противника подавляющим огнем и вывели нас из-под обстрела.
— В фильме будет что-то о «киборгах»?
— Да, более того, в фильме будет эксклюзивное интервью с одним из них. Мы записали его в Киеве несколько лет назад, я уже тогда думал, что будет какой-то большой проект, посвященный аэропорту, и попросил наших стрингеров записать интервью с участником тех событий с украинской стороны.
Он сейчас служит инструктором по вождению в 93-й аэромобильной бригаде ВСУ. Он нам рассказал несколько эпизодов, которые с ним случились в аэропорту. Мы включили их в фильм.
— Почему украинская армия, которая была лучше оснащена, не смогла удержать аэропорт?
— Это главный вопрос, на который мы хотим ответить в фильме. Мы его задавали абсолютно всем нашим героям, и, думаю, каждый сможет ответить себе сам после того, как посмотрит кино, потому что ответы есть в самих историях.
Действительно, украинская армия могла запросто держаться в аэропорту несколько месяцев, а возможно, и лет, но этого не случилось. На мой личный взгляд, в любом конфликте, где речь идет о принадлежности каких-либо земель каким-то группам людей, всегда побеждает тот, кто готов отдать большее за эту землю. Кто был готов рисковать и умирать за свою Родину, несмотря на перевес сил в пользу противника, тот в итоге и одержал победу.
— Как выходит фильм?
— Фильм выходит сначала в Донецке, 16 и 17 января будут открытые премьеры, куда может прийти любой желающий (вход бесплатный по пригласительным, которые можно получить в кассах; график показов: 16 января, 18:00 — кинотеатр «Звёздочка», 16 и 17 января в 14:00 — кинотеатр им. Шевченко).
Кроме того, мы уже ведем переговоры с телеканалами о том, чтобы показать кино широкой телеаудитории, ну а потом уже выложим его в интернет на своем канале в YouTube — WarGonzo.
— Как вы думаете, как этот фильм оценит проамериканская российская Гильдия киноведов и кинокритиков, которая поставила русский патриотический фильм «Донбасс.Окраина» в лидеры антирейтинга?
— Мне это абсолютно безразлично.
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Александр Чаленко, «Украина.ру»
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Российский доброволец Руслан Гаджиев: “Мой паспорт Порошенко возил в Европу”
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