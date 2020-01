Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 января 2020

Новая версия о сбитом самолете в Иране

СРОЧНО: Армия боевиков пытается прорваться в Идлибе, идут жестокие бои (ВИДЕО)

Обстановка в провинции Идлиб резко обострилась. Боевики скопили значительные силы на участках прорыва и бросились в наступление. Идут бои на разных участках фронта, дивизия «Тигр» и другие подразделения САА сдерживают наступление бандформирований. Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Очередная попытка прорыва джихадистов на позиции правительственных войск в провинции Идлиб произошла вечером в среду в районе Балька, армейцы удерживают позиции под огнём врага. Первые атаки боевиков удалось отразить. «Уже второй день в районе Джарджаназа и Эт-Таха духи довольно плотно накидывают артой по позициям САА, после чего пытаются атаковать их. Несколько раз с их стороны были запущены машины со смертниками, начинённые взрывчаткой. Все атаки духов отбиты. У сирийцев есть потери — порядка 10 бойцов ранены и убиты», — предаёт из Сирии военкор Олег Блохин. Кадры ниже сняты бойцами бригады спецназначения «Тигр» генерала Сухейля Хасана и переданы военкорам «Русской Весны», находящимся в САР. Читайте также: ВАЖНО: По авиабазе в Сирии нанесён ракетный удар

Атака на культуру. Как разграбили Междуречье

Сенат США не считает военным преступлением атаки на гражданские объекты, которые представляют собой культурную ценность. Резолюцию, классифицирующую атаки памятников культуры таким образом, предложил принять сенатор-демократ Эд Марки – причем отнюдь не на пустом месте. Он сделал это в ответ на скандальное заявление Дональда Трампа, который объявил, что среди мишеней воздушного удара по территории Ирана есть объекты, которые «важны для иранской культуры». Со всеми вытекающими отсюда последствиями для этих культурно-исторических памятников.Слова американского президента сразу же вызвали беспокойство общественности – потому что на территории Ирана находятся культурные объекты мирового значения. Среди них – наиболее сохранившиеся зиккураты Сиалка и Дур-Унташа, древние персидские столицы – Персеполис, Пасагарды и Сузы, шахский дворец в Тегеране, архитектурные ансамбли Исфахана и персидские сады Шираза, уникальные глиняные постройки Йезда, мавзолеи шиитских святых, могилы средневековых поэтов и каменные башни древних зороастрийцев.Посетив эти места во время поездки в Иран, я хорошо представляю себе их непреходящую ценность – тем более, что в этой стране умеют сохранять древние памятники, поддерживая их в ухоженном состоянии. И даже игривые росписи Дворца сорока колонн, которые демонстративно нарушают исламские каноны изображениями винопития и обнаженного женского тела, не подвергаются вандализации и остаются открытыми для туристов. Многие пассажиры разбившегося украинского самолета как раз-таки приехали в эту страну на рождественские каникулы – чтобы осмотреть достопримечательности древней Персии, интерес к которым стабильно растет.Сенатор Марки пытался законодательно запретить бомбардировку подобных памятников. «Президент усугубит ошибку, которую он уже совершил, и превратит ее во что-то, что может стать катастрофой для этого региона, для нашей страны, для всего мира», – заявил он в своем своим коллегам, добавив, что заявления Трампа являются «предательством американских ценностей». Однако контролирующие верхнюю палату республиканцы заблокировали эту инициативу. А значит, американские войска сохранили формальное право атаковать все, что они посчитают нужным – к примеру, мавзолей Фатимы Масуме в священном городе Кум, где постоянно находятся многие представители высшего шиитского духовенства.Опыт американского вторжения в Ираке наглядно показывает, чем может обернуться для мирового наследия очередная война на Ближнем Востоке. Ее жертвой стали главные исторические памятники Междуречья – в первую очередь, Национальный иракский музей в Багдаде, который пострадал от обстрелов и потерял большинство своих экспозиций, став главной целью хорошо организованных грабежей.«Разграбление Национального музея Ирака в Багдаде можно расценивать как один из самых трагичных итогов англо-американской военной кампании в Ираке. Музей, где хранились ценнейшие памятники древней культуры, опустошен. Мародеры вынесли все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Среди похищенных экспонатов есть и такие, возраст которых оценивается в пять тысяч лет. Коллекция, которая собиралась многими поколениями ученых, была уничтожена за два дня. Мародеры вынесли из 28 залов, по меньшей мере, 170 тысяч экспонатов. Причиненный музею ущерб сейчас трудно оценить. Специалисты уже сейчас заявляют, что разграбление Национального иракского музея – одно из самых масштабных бедствий, которые пережила культура Ближнего Востока за всю свою историю», – писала об этом New York Times.«Из 15 тысяч экспонатов Национального музея в Багдаде нам удалось вернуть только около 4 тысяч. Солдаты свободно ходили по залам, как по супермаркету, и брали то, что им нравится! Примечательно, что расхитители знали, где и что брать, имели схемы запасников музея, спецоборудование для взлома хранилищ», – рассказывал впоследствии об этом руководитель информационного центра музея Танхид Али.И действительно – согласно данным экспертов ЮНЕСКО, мародеры поставляли украденное в частные коллекции европейских и американских коллекционеров, выполняя поступившие от них заказы на бесценные для человечества экспонаты.«Когда накануне вторжения глава иракской Национальной комиссии по культурному наследию Донни Джордж преду­преждал, что американцы хотят захватить «не только нашу нефть, но и нашу историю», коллеги его не поняли. Война стала огромной катастрофой для мировой археологии и культуры. Десятки тысячелетних памятников древнейших цивилизаций Шумера и Вавилона были повреждены или уничтожены, а крупнейшие исторические музеи страны основательно вычищены. По оценке Министерства туризма и древностей Ирака из страны было вывезено 130 тысяч культурно-исторических ценностей, а вернуть удалось пока всего 10%. Даже крупнейшие аукционные дома не брезгуют выставлять на продажу украденные в Ираке ценности. Так, в 2008 году с торгов Christie's в Нью-Йорке только в последний момент были сняты уникальные золотые серьги из сокровищ, найденных при раскопках ассирийской столицы Нимруда на севере Ирака» – рассказывается об этом в одном из журналистских расследований.«В Соединенных Штатах незаконно находится 90 тысяч принадлежащих Ираку археологических артефактов, и Вашингтон отказывается их возвращать», – констатировал министр туризма и древностей Лива аль-Сумайсим. Представитель этого же ведомства Али Абдул Хасан сообщил о том, что американцы целыми ящиками загружали в свои военные самолеты уникальные древности Междуречья. Но так и не вернули их, не обращая внимания на запросы Багдада.Характерно, что участники первой антиамериканской демонстрации в оккупированном США Багдаде протестовали именно против музейных грабежей. Журналисты тоже потребовали защитить иракские памятники, но генерал Томми Френкс неуклюже блеснул перед ними солдатским юмором, напомнив журналистам о судьбе завоеванного греками Персеполя, который тоже разграбили – после чего сожгли. По свидетельству очевидцев, эта шутка носила зловещий характер. А уже на следующий день в Багдаде загорелась Национальная библиотека – хранилище архивов арабского халифата, где находилось множество уникальных рукописей. Тушить ее было некому.Не менее драматичной оказалась судьба знаменитого Вавилона, отреставрированного за время независимости Ирака. «Когда американцы вошли в город, они первым делом разместили здесь свой лагерь. В музейных стенах. Здесь взлетали и садились огромные вертолеты, солдаты в качестве бесплатных сувениров выковыривали камни с печатью Навуходоносора… Когда нам разрешили вернуться в музей, перед нами был уже совсем не тот Вавилон, что раньше», – рассказывал журналистам хранитель музея Вавилона Мухсин Мухаммед, по словам которого, протестовавших против грабежей историков отправляли в концлагерь Абу-Граиб.«Военные базы неслучайно разворачивались именно в исторических местах. После вторжения на территорию Ирака американская армия начала заниматься несанкционированным изъятием и вывозом из страны тысяч предметов старины, что полностью противоречит международным конвенциям и соглашениям о сохранении исторических ценностей во время военного и оккупационного положения», – подтверждает его слова шеф-редактор иракской радиостанции «Аль-Марбед» Ахмед Меджит.Тама массового расхищения иракских культурных ценностей вошла даже в поп-культуру, послужив сюжетом для песни британской инди-группы Chumbawamba – которая рассказывает, что империализм всегда обслуживает интерес глобального рынка:In old Bagdhad they´re dursting off the antiques;it's the fourteenth guernica we´ve had this week.I got twenty-five dollars for a Persian vase.Hold the critique. I think I´ll go large.On ebay – from Babylon back to BabylonКонечно, в этой варварской политике нет ничего нового. По сути, она продолжает давнюю традицию расхищения культурного наследия Третьего мира – ведь экспозиции Лувра, Британского музея и Пергамского музея в Берлине комплектовались за счет присвоенных археологических ценностей, вывезенных из Междуречья и других регионов мира. Посетив древние Сузы, мы увидели там своеобразный памятник этому грабежу – так называемую «Археологическую крепость», построенную французами для охраны уникальных артефактов, которые затем массово переправлялись в Париж. Причем, эта «колониальная археология» благополучно процветала в Иране вплоть до 1979 года, на радость богатым иностранным коллекционерам.Американские вторжения всегда наносили огромный ущерб памятникам культуры. Во время вьетнамской войны разрушались буддистские храмы Лаоса и Камбоджи, а в ходе афганского конфликта американские инструктора закрывали глаза на преступления моджахедов, закрывавших музеи наряду с больницами и светскими школами. После уничтожения буддистских каменных статуй в провинции Бамиан Госдепартамент США ограничился устным сожалением в адрес правительства талибов, отказавшись послать ноту протеста, как того требовали международные гуманитарные организации. А во время сирийской войны Вашингтон не поспешил на спасение разрушенной джихадистами Пальмиры – несмотря на то, что Пентагон имел для этого военно-технические возможности. Американские власти больше интересовал контроль над нефтяными полями возле реки Евфрат. Наконец, США демонстративно вышли из состава ЮНЕСКО – чтобы в принципе снять с себя формальную ответственность за гуманитарную катастрофу в местах «миротворческих операций».Новая война на Ближнем Востоке наверняка повлечет за собой новую волну грабежей и разрушений, что может стать фатальным для многих иранских памятников. Посмотрите на снимки нашего фоторепортажа – не исключено, что на музеи, сады и храмы однажды упадут бомбы, что уже не раз бывало в новой истории. И это еще один важный повод противостоять развязыванию конфликта, который провоцируется со стороны американского президента. Борьба за мир становится обязанностью каждого, кому дорого культурное наследие человечества.Андрей Манчук http://liva.com.ua/ataka-na-kulturu.-kak-razgrabili-mezhdureche.html – цинк (по ссылке также представлено большое кол-во фотографий из региона, который подверглся разграблению)

