Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 января 2020

Обстановка в провинции Идлиб резко обострилась. Боевики скопили значительные силы на участках прорыва и бросились в наступление. Идут бои на разных участках фронта, дивизия «Тигр» и другие подразделения САА сдерживают наступление бандформирований.

Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Очередная попытка прорыва джихадистов на позиции правительственных войск в провинции Идлиб произошла вечером в среду в районе Балька, армейцы удерживают позиции под огнём врага. Первые атаки боевиков удалось отразить.

«Уже второй день в районе Джарджаназа и Эт-Таха духи довольно плотно накидывают артой по позициям САА, после чего пытаются атаковать их. Несколько раз с их стороны были запущены машины со смертниками, начинённые взрывчаткой. Все атаки духов отбиты. У сирийцев есть потери — порядка 10 бойцов ранены и убиты», — предаёт из Сирии военкор Олег Блохин.

Кадры ниже сняты бойцами бригады спецназначения «Тигр» генерала Сухейля Хасана и переданы военкорам «Русской Весны», находящимся в САР.

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