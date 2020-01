Новости Украины и Новороссии 16 января 2020

Участники скандального разговора об укреплении гривны и пустоте в голове Владимира Зеленского, который оказался записан и слит в Сеть, один за одним начали опровергать свое участие в том самом совещании.

Как сообщала «Русская Весна», премьер-министр «незалежной» Гончарук в ходе беседы доверительно признался главе НБУ в том, что является «профаном в экономике», а о Зеленеском и вовсе отзывался как о человеке, ничего не понимающем в экономических процессах.

И вот Юлия Ковалив, заместитель руководителя «офиса» президента Андрея Богдана публично заявила, что голос на записи не ее.

«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили», — написала она на своей странице в соцсети, сопроводив свой комментарий призывом Keep calm and check twice (сохраняй спокойствие и проверь дважды — англ.).

Читайте также: Украинского депутата поймали на странном поведении прямо в зале заседаний (+ВИДЕО)