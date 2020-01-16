Новости Украины и Новороссии 16 января 2020

В Сети продолжают обсуждать трагические события 8 января в Иране. Напомним, украинский «Боинг-737» потерпел крушение из-за попавшей в него ракеты, запущенной иранской стороной. Российский эксперт Сергей Михеев считает, что не стоит окончательно ставить точку в обсуждении виновника трагедии. Необходимо установить все подробности, но, к сожалению, по мнению политолога, американцы, вероятно, будут делать все, чтобы максимально демонизировать Тегеран.

В настоящее время история с крушением окутана массой вопросов, среди которых есть такие, как: «Кто на самом деле виноват?», «Было ли отклонение лайнера от заданного маршрута», «Фейки ли видео попадания ракеты в самолет и почему и каким образом это видео оказалось у США?». Михеев считает, что эти нестыковки позволяют заинтересованным лицам манипулировать историей.

Можно было бы поставить точку во всем этом после признания Ирана, но есть «белые пятна», которые делают историю непонятной и загадочной. К примеру, что это за заявление украинских властей о нахождении «Боинга» во время полета в выделенном для него воздушном коридоре?

Почему тогда в него попала иранская ракета? Или «Боинг» все-таки отклонялся от заданного коридора?

В общем, вывод таков: надо очень тщательно проанализировать и перепроверить заявления украинской стороны на достоверность. Ведь к сбитому «Боингу» имеет отношение Коломойский — он один из совладельцев авиакомпании, обслуживающей самолет.

По словам Михеева, тот же Коломойский имеет косвенное отношение к трагедии на Донбассе в 2014 году (речь о крушении «Боинга» МН17). [По некоторым данным] именно олигарх сделал так, что записи переговоров с диспетчером исчезли.

Также загадочным выглядит и видео, на которое попал момент крушения «Боинга». Как так некий человек оказался в нужном месте и в нужное время и все зафиксировал? А первые, кто получил видео, были именно американцы.

И, наконец, следует обратить внимание на то, что в Иране подобного никогда не случалось — к тому же сомнительно и то, что иранские военные могли увидеть в самолете угрозу. Михеев считает, здесь была провокация. Но и не отрицает того, что это могла быть и роковая случайность.

В любом случае, к сожалению, сейчас американцы накручивают ситуацию до предела, выставляя злодеями Иран. Людей, увы, не вернешь, и это огромная трагедия. Но если бы американцы не убили Сулеймани, все было бы по-другому, и люди, летевшие из Тегерана, попали бы домой.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»