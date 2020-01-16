Новости Украины и Новороссии 16 января 2020
- 07:59 «Там не мой голос», — участники скандального совещания Гончарука начинают идти в отказ.
- 06:00 В деле о крушении украинского «Боинга» обнаружено много странных деталей (ВИДЕО).
- 05:30 Пленки Гончарука и ночной дозор.
- 04:39 Украина может узнать страшную правду о себе: власти запустили нетрадиционный метод исследования.
- 03:52 «Апокалипсис» в Киеве: крупнейшее ЧП грозит украинцам большими проблемами (ФОТО).
- 02:50 Украинский позор: огромные зарплаты чиновников получили неожиданное объяснение.
- 02:00 В Одессе снесут «хатынку Саакашвили» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:46 Герою из Мариуполя.
- Вчера 23:14 Странные “самоубийства”.
«Там не мой голос», — участники скандального совещания Гончарука начинают идти в отказ
Участники скандального разговора об укреплении гривны и пустоте в голове Владимира Зеленского, который оказался записан и слит в Сеть, один за одним начали опровергать свое участие в том самом совещании.
Как сообщала «Русская Весна», премьер-министр «незалежной» Гончарук в ходе беседы доверительно признался главе НБУ в том, что является «профаном в экономике», а о Зеленеском и вовсе отзывался как о человеке, ничего не понимающем в экономических процессах.
И вот Юлия Ковалив, заместитель руководителя «офиса» президента Андрея Богдана публично заявила, что голос на записи не ее.
«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили», — написала она на своей странице в соцсети, сопроводив свой комментарий призывом Keep calm and check twice (сохраняй спокойствие и проверь дважды — англ.).
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В деле о крушении украинского «Боинга» обнаружено много странных деталей (ВИДЕО)
В Сети продолжают обсуждать трагические события 8 января в Иране. Напомним, украинский «Боинг-737» потерпел крушение из-за попавшей в него ракеты, запущенной иранской стороной. Российский эксперт Сергей Михеев считает, что не стоит окончательно ставить точку в обсуждении виновника трагедии. Необходимо установить все подробности, но, к сожалению, по мнению политолога, американцы, вероятно, будут делать все, чтобы максимально демонизировать Тегеран.
В настоящее время история с крушением окутана массой вопросов, среди которых есть такие, как: «Кто на самом деле виноват?», «Было ли отклонение лайнера от заданного маршрута», «Фейки ли видео попадания ракеты в самолет и почему и каким образом это видео оказалось у США?». Михеев считает, что эти нестыковки позволяют заинтересованным лицам манипулировать историей.
Можно было бы поставить точку во всем этом после признания Ирана, но есть «белые пятна», которые делают историю непонятной и загадочной. К примеру, что это за заявление украинских властей о нахождении «Боинга» во время полета в выделенном для него воздушном коридоре?
Почему тогда в него попала иранская ракета? Или «Боинг» все-таки отклонялся от заданного коридора?
В общем, вывод таков: надо очень тщательно проанализировать и перепроверить заявления украинской стороны на достоверность. Ведь к сбитому «Боингу» имеет отношение Коломойский — он один из совладельцев авиакомпании, обслуживающей самолет.
По словам Михеева, тот же Коломойский имеет косвенное отношение к трагедии на Донбассе в 2014 году (речь о крушении «Боинга» МН17). [По некоторым данным] именно олигарх сделал так, что записи переговоров с диспетчером исчезли.
Также загадочным выглядит и видео, на которое попал момент крушения «Боинга». Как так некий человек оказался в нужном месте и в нужное время и все зафиксировал? А первые, кто получил видео, были именно американцы.
И, наконец, следует обратить внимание на то, что в Иране подобного никогда не случалось — к тому же сомнительно и то, что иранские военные могли увидеть в самолете угрозу. Михеев считает, здесь была провокация. Но и не отрицает того, что это могла быть и роковая случайность.
В любом случае, к сожалению, сейчас американцы накручивают ситуацию до предела, выставляя злодеями Иран. Людей, увы, не вернешь, и это огромная трагедия. Но если бы американцы не убили Сулеймани, все было бы по-другому, и люди, летевшие из Тегерана, попали бы домой.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Пленки Гончарука и ночной дозор
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Украина может узнать страшную правду о себе: власти запустили нетрадиционный метод исследования
На Украине пришло время выяснить численность населения. В Кабинете министров утверждают, что процесс переписи населения состоялся. По словам министра Дмитрия Дубилета, он прошел в электронном формате. Совсем скоро чиновники приступят к обнародованию данных.
Уже понятно, что озвученная цифра не будет соответствовать реальным данным. Взять, к примеру, украинских пенсионеров, которые не имеют доступа к электронным носителям.
Не потому, что им кто-то запрещает, просто они привыкли жить по старинке, не прибегая к помощи современных гаджетов. К тому же в украинских селах с Интернетом не все так хорошо, как хотелось бы.
Однако Дубилет утверждает, что украинскому правительству удалось установить фактическое количество населения. По его словам, в ход были пущены сразу несколько методик, которые показали приблизительно одинаковый результат.
Министр также отметил, что погрешность у электронной переписи населения значительно ниже, чем у традиционной.
Цифры решили пока не называть. Не стоит сомневаться, численность населения будет очень низкой. И это неудивительно. Жителей Донбасса никто априори считать не должен, для этого и возможности отсутствуют. Многие граждане Украины тоже сменили страну. Часть переехали в Россию, другая — в ЕС.
По данным статистики, за четыре месяца прошлого года смертность почти вдвое превысила рождаемость. На 100 умерших граждан приходится только 54 новорожденных. Из-за низкого качества жизни украинцы боятся рожать.
Что ж, стоит дождаться оглашения официальных результатов. Тогда картина будет ясна.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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«Апокалипсис» в Киеве: крупнейшее ЧП грозит украинцам большими проблемами (ФОТО)
На днях в Киеве произошло одно из самых масштабных коммунальных ЧП — прорыв магистральной трубы в районе торгового центра «Океан Плаза». Многие могут решить, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Всякое бывает, и такого рода происшествия тоже. Но не в этом случае. Дело в том, что подобные аварии будут происходить регулярно из-за полного износа коммуникаций.
По словам руководителям Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрея Никончука, сети изношены на 80%. Все идет к тому, что скоро украинцы забудут, что такое централизованное отопление и горячее водоснабжение. Деньги на ремонт и поддержание жилищного хозяйства не выделяются.
Никончук уверен, что если и будут менять дырявые трубы, то за потребительский счет. А для этого поднимут тарифы.
Не стоит забывать, что расходы на сети уже заложены в структуру тарифов. Но как они расходуются — никто не знает. Этих денег якобы не хватает. При этом украинские коммунальщики не продумали аудит сетей, отсутствуют инвестиционные программы. Все идет к полнейшему коллапсу.
Проблему с трубами нужно решать, причем еще вчера. Но власти Украины не торопятся. Поговаривают, что на волне недавнего ЧП будет поднят вопрос о повышении тарифов. И чем больше будет рвать трубы, тем более убедительно станут звучать аргументы сторонников по увеличению коммунальных платежей.
Украинцев поставят перед выбором: платить больше или остаться без отопления и горячей воды. Не стоит забывать, что во многих городах именно это уже сейчас и происходит.
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Ирина Скрипко, для «Русской Весны»
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Украинский позор: огромные зарплаты чиновников получили неожиданное объяснение
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пока ещё сидящий в своём кресле, объяснил, почему местные чиновники получают высокие зарплаты и почему это хорошо для страны. Он высказал свою идею в Facebook, как это принято в «прогрессивном обществе».
По мнению политика, повышение доходов чиновников существенно понижает коррупционную составляющую. Если человек получает большую зарплату, ему просто незачем брать деньги «в конверте». Судя по всему, таким образом украинские власти, как и всегда, делают вид, что выполняют предвыборные обещания господина Зеленского.
Яростная борьба с коррупцией была на втором месте в его предвыборной риторике, уступив место только «миру на Донбассе». С последним пока не выходит, да и с первым, будем честны, не очень.
Примечательно, насколько нагло и топорно действует украинская администрация. В условиях глубочайшего экономического кризиса в стране, когда множество людей живет в нищете, они смеют кичиться такими вещами.
Как вообще можно додуматься стимулировать чиновников соблюдать закон рублем (в нашем случае гривной)? Неужели это не само собой разумеется, когда ты занимаешь один из постов в высших эшелонах власти? Вопросы, разумеется, риторические, но острые.
Тут речь даже не о наглости, а об оторванности ряда украинских политиков от мира, а может быть, даже о глупости или, как минимум, неопытности.
При всех минусах президентства Петра Порошенко сложно представить, чтобы он или его приближенные выкинули нечто подобное. При Зеленском стало возможным абсолютно все.
С одной стороны, это, безусловно, плюс, ведь он резко сменил манеру управления и курс страны. Однако такие вот заявления, как изрёк Гончарук, ставят жирный крест на всех и без того сомнительных достижениях аппарата президента.
Напомню, что в конце 2019 года несколько украинских министров жаловались на низкие зарплаты. Так, глава министерства торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов утверждал, что его доход может покрыть «разве что поездку на Uber». Об этом он сказал в декабре, получив накануне более 64 тысяч гривен (172 тысячи рублей).
Видимо, украинские чиновники, привыкшие к миллионным доходам, попросту сходят с ума, чувствуя себя нищими с зарплатами, на порядок превышающими доход большинства граждан своей родины.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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В Одессе снесут «хатынку Саакашвили» (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе известную «хатынку бракосочетаний», построенную при Саакашвили снесут.
Такое решение приняли чиновники во время совещания в облгосадминистрации.
Сооружение планируют перевезти в Кодыму Одесской области, где ежегодно проходит фестиваль украинской этнической культуры.
«В Кодыме хотят создать музей украинской самобытности из таких домиков. Эту же территорию (возле ОГА, — Ред.) мы продолжаем рассматривать в концепции памятника Героям Небесной сотни. Впрочем, это предварительное решение, потому что пока нет никаких документов на этот домик (их не было с самого начала, — Ред.), и мы сейчас обращаемся в госархстройинспекцию и после ответа будем принимать окончательное решение», — объяснили чиновники.
Обратим внимание, что на данный момент «хатынка» находится в запущенном состоянии. Никаких церемоний в ней не проводят.
Напомним, в конце июля 2016 года перед Одесской ОГА на проспекте Шевченко заработала «хатынка» моментальных бракосочетаний.
Тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что пожениться на скорую руку в любое время суток и без очередей смогут все желающие.
Отметим, что депутаты Одесского областного совета неоднократно предлагали снести пункт экспресс-бракосочетаний возле облгосадминистрации. По их мнению, указанный объект, открытый некогда губернатором Михаилом Саакашвили, был «возведён незаконно».
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Герою из Мариуполя
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Странные “самоубийства”
Странные "самоубийства"
Хакерская группа «Спрут» опубликовала информацию о том, что в ноябре был фактически казнен начальник связи 38-го зенитно-ракетного полка Чоловский.
В ноябре произошла интересная ситуация. Начальник связи 38-го зенитно-ракетного полка майор Чоловский в свободное и не свободное от работы время занимался хищением доверенного ему имущества. Когда об этом стало известно руководству, Чоловский решил сбежать. Для этого он снял съёмную квартиру, где планировал маршрут своего бегства. Но отцы-командиры в течении суток после невыхода майора на работу, объявили его поиски. Спецназу полиции была поставлена задача ликвидировать майора при задержании. Видимо, Чоловский был не сам в этой схеме по хищению военного имущества.
Местонахождение Чоловского было установлено. Спецназ со своей задачей справился, и майор был ликвидирован аккуратно выстрелом в голову. Мы собрали достаточно данных о том, что майор не оказывал сопротивление. Он сдался спецназу, но его попросту казнили в этой съёмной квартире. Командование воинской части А3880 пытается выставить эту ситуацию, как самоубийство.
Предоставляем вашему вниманию медицинскую справку о причине смерти и акт служебного расследования. Отдельно хотим обратить ваше внимание на то место в акте, где описывается момент задержания Чоловского спецназом. Уж очень размыто этот момент описан в проверке. Значит военные покрывают преступление спецназа полиции. Значит заинтересованы.
Мне тут вспомнился похожий случай «самоубийства на квартире».
18 марта 2018 года при странных обстоятельствах «покончил жизнь самоубийством» небезызвестный летчик Волошин, который был одним из подозреваемых в уничтожении малазийского «Боинга» и получил государственную награду через 2 дня после уничтожения MH-17.
Волошин в 2017 году уволился из ВСУ, попутно обругав условия службы, после чего был назначен на должность заместителя генерального директора по авиационным вопросам КП «Николаевский Международный Аэропорт». А за несколько месяцев до «самоубийства» стал и.о. генерального директора Николаевского международного аэропорта.
После гибели Волошина, которую, естественно, воспринимали как заметание следов и обрубание хвостов, МВД Украины рассматривало версию о «доведении до самоубийства», где Волошина «принуждали к незаконным схемам» и заставляли подписывать незаконную тендерную документацию, что и подтолкнуло его к самоубийству. Но раз никого не обвинили в «доведении до самоубийства», то дело было закрыто «за отсутствием состава преступления». Как именно расследуют на Украине подобные дела, объяснять, я думаю, не нужно.
Убийство/самоубийство Чоловского на квартире после обвинений в экономических преступлениях оказалось фактически идентично истории гибели Волошина, который также «самоубился» у себя на квартире, где уже есть целый конгломерат версий, связанных с убийством опасного свидетеля, самоубийством из-за угрызений совести, самоубийством/убийством человека, которого втягивали в криминальный блудняк в Николаевском международном аэропорту. Ну а если так легко можно скрывать обстоятельства убийства Чоловского, то что мешало сделать это в отношении гибели Волошина? Особенно, если расследуют люди из той же структуры, которая и убивает. В этом отношении можно, конечно, пожелать, чтобы после того, как шайку Авакова рано или поздно уберут, дело о «самоубийстве Волошина» (как, впрочем, и «самоубийстве» Чоловского) было повторно расследовано.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/strannye-samoubiystva/
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