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Новая политическая картина: какие изменения ждут структуру правления России

08:57. 16 января 2020 109 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

После обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию, Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q80-ZrumugQ

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2592 2176
    Женечка 16 января 2020 в 9:05

    Комментарий в СМИ из вражеской Финляндии:
    Можно поспорить, что цель Путина – передать властные полномочия президента премьеру и сделать президентскую должность бутафорской, как это в основном и сделано в Европе. После этого он может спокойно занять должность премьер-министра, чей срок конституция не ограничивает, и проблема исчезнет без необходимости корректировать конституцию. Кроме того, президент может избираться максимум на 2 срока, так что не нужно беспокоиться о том, что следующий президент попытается потихоньку сконцентрировать власть в своих руках.

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  • 122 58
    397 16 января 2020 в 9:13

    Медведев перестал впитывать весь негатив. Теперь негатив будет впитывать Дума, с большей негативовпитываемостью.

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  • 389 305
    Леонид 16 января 2020 в 9:45

    Можно понимать, что послание Президента – это шаг вынужденный, под давлением враждебных настроений в народе. Открыли вентиль, стравили давление – можно и жить дальше. Но основной фактор противоречий, всё-таки, остался – это частная собственность на природные ресурсы, общественные средства производства, на людские ресурсы (рабство). Гармония наступит только при переходе общественного устройства под волю Конституции Неба, иначе под Законы Мироздания, в противовес законов, придуманных людьми для своей корысти. На очереди – новые потрясения.

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