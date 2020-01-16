“Люси” – пять уроков сверхчеловеческого.

1. "Раньше я переживала на тему, кто я и кем хочу быть, теперь, когда я имею доступ к тайникам своего мозга, я вижу ясно и понимаю: то, что делает нас "нами" – примитивно. Это всё помехи."



Мы, как хомячки в колесике, крутим одну и ту же историю своих эмоций, боли, страхов, мелких желаний, закрывая себе доступ к знанию себя, своей природы, своего предназначения. Доступ к сверхчеловеческому. Мы отказываемся быть свободнее, отказываемся выйти из клетки. А ведь дверь открыта.



Мы не те, о ком пишем в новостях, мы здесь не для того, о чем страдаем, пьем и мучаем друг друга. Это дурной сон, из которого хочется выдернуть себя за волосы, пока не взорвалась голова. Проблемы выживания, конкуренции, потребления – какой-то сумеречный морок, не имеющий ничего общего со смыслом пребывания человека на этой планете.



2. "Я не чувствую боли, страха, желаний. Как будто всё, что делает нас людьми, угасает во мне."



Все эти слишком человеские качества даны нам на самом первом, базовом уровне игры. Это страсти, как жижа, в которой мы барахтаемся между любовью и страхом. Победив страх, мы утратим и потребность в любви, как нет потребности в любви у света. Свет просто светит.



3. "На самом деле, мы не умираем."



На ее уровне она все отчетливее видит смерть, как переход в другое состояние. Страх смерти, наша главная помеха в жизни, проходит, а с ним проходит борьба. Остается только предназначение.



С Люси поступили очень плохо, но она не мстит, получив сверхсилу. Даже не убивает главного обидчика, чем занимаются все супергерои всех суперкомиксов. У нее есть задача, и она гораздо выше человеческих разборок.



4. "Каждая клетка знает и говорит с каждой клеткой. Они обмениваются тысячей битов информации в секунду. Клетки объединяются в сеть коммуникаций, которая создает материю. Клетки совместно принимают форму, меняют её, ломают – не имеет значения, сами они не меняются."



Люси произносит это, превращая свою руку в две руки, в ласту, в клешню и снова в руку. Форма безразлична, есть просто свет, энергия. Старики на Руси называли материю створожившимся сознанием – то же самое.



Войдите в это состояние. Какое значение имеют материальные ценности из него? А их стяжательство? А война за них?



5. "Если среда обитания клетки неблагоприятна, она выбирает бессмертие, другими словами, самодостаточность и самоуправление. С другой стороны, если среда обитания благоприятна, она выберет репродукцию – таким образом, когда она умрет, она передаст важную информацию и знание следующей клетке, которая передаст следующей клетке и т.д. Так, знание и обучение передаются сквозь время."



Вот вам и формула предназначения. Тайна жизни. Выбор: в себя или через себя. Раковая клетка или живая.

Источник: https://ihavesage.livejournal.com/53008.html