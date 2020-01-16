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Крым в 1984

17:19. 16 января 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



01. Алупка. Воронцовский дворец






03. Бахчисарай






06. Мангут-кале




















16. Чуфут-кале




18. Село Садовое








22. Без подписи




Источник: https://humus.livejournal.com/7032563.html

Метки: история, крым, Россия, фото

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