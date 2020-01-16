Как выглядели иранцы до того, как испытали арабское и тюркское вторжения?

Иран был завоеван множество раз: греками, скифами, арабами, тюрками, афганцами. Но персидская империя всегда в той или иной форме восставала из пепла и снова приходила к могуществу. Пусть ее население изрядно смешивалось с очередными пришельцами, культурно иранцы оставались теми же самыми людьми, что и их далекие предки.

Так как же они выглядели?

Мы знаем, что персы – это, по сути, восточная часть индоевропейских народов (т.е., родня русским, немцам, шведам и т.д.), которые по-научному называются ариями. Они пришли на Ближний Восток за несколько тысячелетий до нашей эры из степей Средней Азии и Южной Сибири.

Но то, что этот народ был светловолосым и голубоглазым – это заблуждение, которое идет с 19-о века. Теория о всепобеждающих белокурых арийских захватчиках первоначально появилась в Англии, а затем была воспринята немцами, которую в нацистской Германии стилизовали под себя и понесли, как знамя. В действительности индоевропейцы выглядели очень по-разному, ведь это была исключительно языковая общность. В нее не входили исключительно близкие по крови народы.

Правда, Третий Рейх, хоть и просуществовал недолго, сумел навязать идею арийского превосходства, в том числе, и современным иранцам. И сейчас среди них можно найти людей, которые будут утверждать, что они этнически такие же, как и немцы и что лишь арабское завоевание изменило и внешний вид.

К счастью, современная наука окончательно доказала, что эта претензия является ерундой. Так как же выглядели древние персы?

Древние персы выглядели, вероятно, как древние скифы, ведь эти народы были очень близкими родственниками. Вот фреска до нашей эры с изображением скифа. Черные волосы, загорелая кожа, большой нос. Звучит знакомо? Вот и греческие источники также описывают скифов как имеющих темные волосы и глаза. Вероятно, из этого правила имелись и исключения, но, как и сегодня, они являлись довольно редкими.

Римский историк Аммиан Марцеллин, участник похода в самый центр Персии, сильно недолюбливал своих могущественных врагов. Но и он подтвердил, что представители этого народа в сасанидскую эпоху имели загорелую оливковую кожу и карие глаза. Вот римское изображение Дария III, бегущего от Александра Македонского. Последний из Ахеменидов выглядит как обычный современный иранец с солнечным загаром.

Нужно отметить еще один момент. В нынешнем Иране есть люди, которые сохранили древнюю веру своих предков – зороастризм. Они, пожалуй, меньше всех смешивались с пришлым населением этой страны – арабами, тюрками и другими. В Средние Века они не имели рабов, жили в маленьких деревнях и крайне редко вступали в браки за пределами своего круга.

Именно они настоящие, коренные иранцы. Вы видите своими глазами – они такие же, как и остальные представители своего народа. Как те, кто принял мусульманскую веру.

Так что, персы – обычная азиатская нация. Они очень похожи на других жителей ближневосточного региона. И были всегда похожи на них, даже тысячелетия назад, до того, как смешались со своими соседями.

Не нужно забывать, что современный Иран – очень многонациональная страна. Помимо титульного населения, там живут азербайджанцы, курды, луры, арабы, белуджи и еще множество племен и народов. Не стоит принимать их за персов. Они совсем другие.

Источник: https://natpress.net/index.php?newsid=36501