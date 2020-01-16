Как выглядели иранцы до того, как испытали арабское и тюркское вторжения?
Иран был завоеван множество раз: греками, скифами, арабами, тюрками, афганцами. Но персидская империя всегда в той или иной форме восставала из пепла и снова приходила к могуществу. Пусть ее население изрядно смешивалось с очередными пришельцами, культурно иранцы оставались теми же самыми людьми, что и их далекие предки.
Так как же они выглядели?
Мы знаем, что персы – это, по сути, восточная часть индоевропейских народов (т.е., родня русским, немцам, шведам и т.д.), которые по-научному называются ариями. Они пришли на Ближний Восток за несколько тысячелетий до нашей эры из степей Средней Азии и Южной Сибири.
Но то, что этот народ был светловолосым и голубоглазым – это заблуждение, которое идет с 19-о века. Теория о всепобеждающих белокурых арийских захватчиках первоначально появилась в Англии, а затем была воспринята немцами, которую в нацистской Германии стилизовали под себя и понесли, как знамя. В действительности индоевропейцы выглядели очень по-разному, ведь это была исключительно языковая общность. В нее не входили исключительно близкие по крови народы.
К счастью, современная наука окончательно доказала, что эта претензия является ерундой. Так как же выглядели древние персы?
Древние персы выглядели, вероятно, как древние скифы, ведь эти народы были очень близкими родственниками. Вот фреска до нашей эры с изображением скифа. Черные волосы, загорелая кожа, большой нос. Звучит знакомо? Вот и греческие источники также описывают скифов как имеющих темные волосы и глаза. Вероятно, из этого правила имелись и исключения, но, как и сегодня, они являлись довольно редкими.
Римский историк Аммиан Марцеллин, участник похода в самый центр Персии, сильно недолюбливал своих могущественных врагов. Но и он подтвердил, что представители этого народа в сасанидскую эпоху имели загорелую оливковую кожу и карие глаза. Вот римское изображение Дария III, бегущего от Александра Македонского. Последний из Ахеменидов выглядит как обычный современный иранец с солнечным загаром.
Нужно отметить еще один момент. В нынешнем Иране есть люди, которые сохранили древнюю веру своих предков – зороастризм. Они, пожалуй, меньше всех смешивались с пришлым населением этой страны – арабами, тюрками и другими. В Средние Века они не имели рабов, жили в маленьких деревнях и крайне редко вступали в браки за пределами своего круга.
Именно они настоящие, коренные иранцы. Вы видите своими глазами – они такие же, как и остальные представители своего народа. Как те, кто принял мусульманскую веру.
Так что, персы – обычная азиатская нация. Они очень похожи на других жителей ближневосточного региона. И были всегда похожи на них, даже тысячелетия назад, до того, как смешались со своими соседями.
Не нужно забывать, что современный Иран – очень многонациональная страна. Помимо титульного населения, там живут азербайджанцы, курды, луры, арабы, белуджи и еще множество племен и народов. Не стоит принимать их за персов. Они совсем другие.
Бред.
Генетика древних персов САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ и к скифам никаким местом.
Гаплогруппа G2a возникла из макрогруппы G более 26,5 тыс лет назад еще до начала последнего ледникового периода в регионе современного Ирана.
σὺτνθρώπονφίλος
https://www.youtube.com/watch?v=elIN9q7t3lo
Этими выражениями вся Греция исписана, переводится как “Гусляр Садко”.
Ну может )) Хотя я уже не очень переводам доверяю))
Но Иран причём?
Причём скифы? И скифы тюркоговорящими были скорее всего.
И те и те арии. Скифы создали государство Мидия, а мидийцы всю жизнь считались родственниками персов.
Все они Кибальчиши ага.
Вот только РЕАЛЬНАЯ археология а уже и генетика ВСЕ эти сказочки на НОЛЬ множит.
Все они писЯны от балды в 17 веке.
Реальная это та в которой Ваши ролики с ютуба? Так эти “археологи” задницу при своих исследований даже не от стула, а от дивана не оторвали.
Да по разному.
Многие сами ездят и снимают.
Многие снимают что что сделали другие.
Ну например поехать в Новгород и убедиться что в волшебной почве сохраняюшей БЕРЕСТУ 800 лет.
Эта которая на открытом воздухе через пять лет ТРУХА.
Но волшебная почва Новгорода её хранит а вот приклад деревянный автомата который в ней с ВОВ в труху.
Тот который специально пропитан и хранится почти вечно на открытом воздухе.
Вот и всё.
И поищите оргиналы и полинники “древних” рукописей про ариев и проч билиберду и их НЕТ.
СОВСЕМ
“Я, Дарий, – великий царь, царь царей, царь разноплеменных стран,
царь этих огромных пространств,
сын Гистаспа из рода Ахеменидов,
перс, сын перса,
ариец, из арийского племени.” Бехинстунская надпись.
А у меня в лифте и не такое написано и что?
Чем писали в лифте хоть понятно.
А персы медными зубилами?
Или деревянными?
Лифт в трехэтажном гараже? Вы б хоть запоминали, что про себя выдумываете.
Какие проблемы при высекании надписи в известняковом утесе? Его при желании и завидном упорстве ногтями расковырять можно. Вы тропинки в камне вытоптанные босыми ногами в шаолиньских монастырях видели?
Я даже видел в Новом Афоне отпечаток в камне босой ноги святого Канонита.
А за десять лет ДО этого отпечатка не было.
А сегодня любой может увидеть и потрогать ))
Китай в 1762 году: все – наши люди!
Википедия: Аладдин — бедный молодой бездельник, живущий в «одном из городов Китая». Его завербовал колдун из Магриба. В других переводах сказки Аладдин часто описывается как сын персидского портного Хасана. В переводе М. А. Салье Аладдин выступает как сын портного, проживавшего в одном из городов Китая, но в некоторых переводах он китаец.
В Китае, описанном Марко Поло, правительство состоит из персов, государственный язык – персидский, и царит несторианство – христианство персидского толка.
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Карло Гоцци написал пьесу “Турандот” в 1762 году. И вот список действующих лиц.
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Турандот, принцесса Китайская, дочь Алтоума
Калаф, принц ногайских татар, сын Тимура
Алтоум, император Китайский
Адельма, принцесса Татарская, любимая невольница Турандот
Зелима, другая невольница Турандот
Барах, под именем Хасана, бывший воспитатель Калафа
Скирина, мать Зелимы, жена Бараха
Тимур, царь Астраханский
Панталоне, секретарь Алтоума[3]
Тарталья, великий Канцлер
Бригелла, начальник пажей
Труффальдино, начальник евнухов сераля Турандот
Измаил, бывший воспитатель царевича Самаркандского
Мудрецы Дивана, рабы и рабыни, слуги
Френсис Вуд в книге “Бывал ли Марко Поло в Китае” с вызовом утверждал, что Марко добрался не дальше Константинополя и что свои “Путешествия” он составил, пользуясь персидскими путеводителями.
Могу ещё нескольких авторов того времени подсказать: Джонатан Свифт и Гулливер, Шарль Перро и Красная Шапочка и Распе с бароном Мюнхгаузеном.
Согласен ))
Добавьте и Сократа и Эврипида и Радзивиловскую летопись и ещё очень много чего.
„Если убрать из истории всю ложь, то это не значит, что останется только правда. В результате может вообще ничего не остаться.“ — Станислав Ежи Лец
Всадник на коне это изображение с ковра, найденного в могильнике на Алтае. Ковёр назвали фреской, автору нет доверия.
Раз такие подробности знаете. Знаете, наверное, и вот это:
Шерстяной ворсовой ковёр из кургана Пазырык 5 иранского или, что весьма вероятно, среднеазиатского происхождения. Его художественное оформление выдержано в духе иранского декоративного искусства ахеменидского времени.
По моему он сделан методом аппликации, т.е. узоры и фигуры из войлока, наклеены. А чей дух это гуманитарщина, наука неточная.
Если при формировании мнения игнорируются принципы научной методологии, то нет шанса этому мнению быть верным, как бы ни верил человек в свою правоту.
Есть принцип: Веря не верить. На него вся надежда.
Дух иранского искусства это НЕ научно.
Во всём столько науки сколько в нём математики.
Недавно про сталинский стиль ампир статья была. Он в духе советского искусства?
Вампир Сталина в духе сталинизма.
А советское искусство это и Булгаков и Маршак и Неизвестный и Мухина и ещё много РАЗНЫХ авторов
Правильно! И разбирающийся в вопросе человек всегда определит, что это советское искусство, а не курганная пазырыкская культура. Об чем спор?
Хороший пример это “золото скифов”.
Просто ТУПАЯ подделка.
Невозможные предметы.
Туда-же и золото Шлимана и Тутанхамона ))
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Тиа́ра Сайтафе́рна (фр. tiare de Saïtapharnès) — золотая тиара, согласно надписи, принадлежавшая скифскому царю Сайтаферну (III в. до н. э.), приобретённая Лувром в 1896 году. Она оказалась подделкой, сделанной незадолго до этого одесским ювелиром Израилем Рухомовским.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиара_Сайтаферна