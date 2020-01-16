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Как выглядели иранцы до того, как испытали арабское и тюркское вторжения?

15:44. 16 января 2020 568 просмотров 26 коммент. Опубликовал:

Иран был завоеван множество раз: греками, скифами, арабами, тюрками, афганцами. Но персидская империя всегда в той или иной форме восставала из пепла и снова приходила к могуществу. Пусть ее население изрядно смешивалось с очередными пришельцами, культурно иранцы оставались теми же самыми людьми, что и их далекие предки.

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Так как же они выглядели?

Мы знаем, что персы – это, по сути, восточная часть индоевропейских народов (т.е., родня русским, немцам, шведам и т.д.), которые по-научному называются ариями. Они пришли на Ближний Восток за несколько тысячелетий до нашей эры из степей Средней Азии и Южной Сибири.

Но то, что этот народ был светловолосым и голубоглазым – это заблуждение, которое идет с 19-о века. Теория о всепобеждающих белокурых арийских захватчиках первоначально появилась в Англии, а затем была воспринята немцами, которую в нацистской Германии стилизовали под себя и понесли, как знамя. В действительности индоевропейцы выглядели очень по-разному, ведь это была исключительно языковая общность. В нее не входили исключительно близкие по крови народы.

Правда, Третий Рейх, хоть и просуществовал недолго, сумел навязать идею арийского превосходства, в том числе, и современным иранцам. И сейчас среди них можно найти людей, которые будут утверждать, что они этнически такие же, как и немцы и что лишь арабское завоевание изменило и внешний вид.

К счастью, современная наука окончательно доказала, что эта претензия является ерундой. Так как же выглядели древние персы?

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Древние персы выглядели, вероятно, как древние скифы, ведь эти народы были очень близкими родственниками. Вот фреска до нашей эры с изображением скифа. Черные волосы, загорелая кожа, большой нос. Звучит знакомо? Вот и греческие источники также описывают скифов как имеющих темные волосы и глаза. Вероятно, из этого правила имелись и исключения, но, как и сегодня, они являлись довольно редкими.

Римский историк Аммиан Марцеллин, участник похода в самый центр Персии, сильно недолюбливал своих могущественных врагов. Но и он подтвердил, что представители этого народа в сасанидскую эпоху имели загорелую оливковую кожу и карие глаза. Вот римское изображение Дария III, бегущего от Александра Македонского. Последний из Ахеменидов выглядит как обычный современный иранец с солнечным загаром.

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Нужно отметить еще один момент. В нынешнем Иране есть люди, которые сохранили древнюю веру своих предков – зороастризм. Они, пожалуй, меньше всех смешивались с пришлым населением этой страны – арабами, тюрками и другими. В Средние Века они не имели рабов, жили в маленьких деревнях и крайне редко вступали в браки за пределами своего круга.

Именно они настоящие, коренные иранцы. Вы видите своими глазами – они такие же, как и остальные представители своего народа. Как те, кто принял мусульманскую веру.

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Так что, персы – обычная азиатская нация. Они очень похожи на других жителей ближневосточного региона. И были всегда похожи на них, даже тысячелетия назад, до того, как смешались со своими соседями.

Не нужно забывать, что современный Иран – очень многонациональная страна. Помимо титульного населения, там живут азербайджанцы, курды, луры, арабы, белуджи и еще множество племен и народов. Не стоит принимать их за персов. Они совсем другие.

Источник: https://natpress.net/index.php?newsid=36501

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26 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13513 1051
    ХОХОЛ 16 января 2020 в 16:01

    Бред.
    Генетика древних персов САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ и к скифам никаким местом.
    Гаплогруппа G2a возникла из макрогруппы G более 26,5 тыс лет назад еще до начала последнего ледникового периода в регионе современного Ирана.

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    • 2611 2195
      ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 16:16

      σὺτνθρώπονφίλος

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      • 13513 1051
        ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 16:21

        https://www.youtube.com/watch?v=elIN9q7t3lo

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        • 2611 2195
          ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 16:24

          Этими выражениями вся Греция исписана, переводится как “Гусляр Садко”.

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          1
          • 13513 1051
            ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 16:32

            Ну может )) Хотя я уже не очень переводам доверяю))
            Но Иран причём?
            Причём скифы? И скифы тюркоговорящими были скорее всего.

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            0
          • 2611 2195
            ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 16:38

            И те и те арии. Скифы создали государство Мидия, а мидийцы всю жизнь считались родственниками персов.

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            1
          • 13513 1051
            ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 16:45

            Все они Кибальчиши ага.
            Вот только РЕАЛЬНАЯ археология а уже и генетика ВСЕ эти сказочки на НОЛЬ множит.
            Все они писЯны от балды в 17 веке.

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            -1
          • 2611 2195
            ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 16:50

            Реальная это та в которой Ваши ролики с ютуба? Так эти “археологи” задницу при своих исследований даже не от стула, а от дивана не оторвали.

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          • 13513 1051
            ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 17:03

            Да по разному.
            Многие сами ездят и снимают.
            Многие снимают что что сделали другие.
            Ну например поехать в Новгород и убедиться что в волшебной почве сохраняюшей БЕРЕСТУ 800 лет.
            Эта которая на открытом воздухе через пять лет ТРУХА.
            Но волшебная почва Новгорода её хранит а вот приклад деревянный автомата который в ней с ВОВ в труху.
            Тот который специально пропитан и хранится почти вечно на открытом воздухе.
            Вот и всё.
            И поищите оргиналы и полинники “древних” рукописей про ариев и проч билиберду и их НЕТ.
            СОВСЕМ

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            -1
          • 2611 2195
            ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 17:10

            “Я, Дарий, – великий царь, царь царей, царь разноплеменных стран,
            царь этих огромных пространств,
            сын Гистаспа из рода Ахеменидов,
            перс, сын перса,
            ариец, из арийского племени.” Бехинстунская надпись.

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            1
          • 13513 1051
            ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 17:22

            А у меня в лифте и не такое написано и что?
            Чем писали в лифте хоть понятно.
            А персы медными зубилами?
            Или деревянными?

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          • 2611 2195
            ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 17:37

            Лифт в трехэтажном гараже? Вы б хоть запоминали, что про себя выдумываете.
            Какие проблемы при высекании надписи в известняковом утесе? Его при желании и завидном упорстве ногтями расковырять можно. Вы тропинки в камне вытоптанные босыми ногами в шаолиньских монастырях видели?

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          • 13513 1051
            ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 17:56

            Я даже видел в Новом Афоне отпечаток в камне босой ноги святого Канонита.
            А за десять лет ДО этого отпечатка не было.
            А сегодня любой может увидеть и потрогать ))

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      • 13513 1051
        ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 18:32

        Китай в 1762 году: все – наши люди!
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        ***
        Карло Гоцци написал пьесу “Турандот” в 1762 году. И вот список действующих лиц.
        ***
        Турандот, принцесса Китайская, дочь Алтоума
        Калаф, принц ногайских татар, сын Тимура
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        Барах, под именем Хасана, бывший воспитатель Калафа
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        • 2611 2195
          ЖенечкаХОХОЛ 16 января 2020 в 18:46

          Френсис Вуд в книге “Бывал ли Марко Поло в Китае” с вызовом утверждал, что Марко добрался не дальше Константинополя и что свои “Путешествия” он составил, пользуясь персидскими путеводителями.
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          1
          • 13513 1051
            ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 19:17

            Согласен ))
            Добавьте и Сократа и Эврипида и Радзивиловскую летопись и ещё очень много чего.
            „Если убрать из истории всю ложь, то это не значит, что останется только правда. В результате может вообще ничего не остаться.“ — Станислав Ежи Лец

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  • 170 78
    397 16 января 2020 в 16:01

    Всадник на коне это изображение с ковра, найденного в могильнике на Алтае. Ковёр назвали фреской, автору нет доверия.

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  • 2611 2195
    Женечка 16 января 2020 в 16:52

    Правильно! И разбирающийся в вопросе человек всегда определит, что это советское искусство, а не курганная пазырыкская культура. Об чем спор?

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    1
    • 13513 1051
      ХОХОЛЖенечка 16 января 2020 в 18:01

      Хороший пример это “золото скифов”.
      Просто ТУПАЯ подделка.
      Невозможные предметы.
      Туда-же и золото Шлимана и Тутанхамона ))
      ———
      Тиа́ра Сайтафе́рна (фр. tiare de Saïtapharnès) — золотая тиара, согласно надписи, принадлежавшая скифскому царю Сайтаферну (III в. до н. э.), приобретённая Лувром в 1896 году. Она оказалась подделкой, сделанной незадолго до этого одесским ювелиром Израилем Рухомовским.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиара_Сайтаферна

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