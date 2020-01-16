Как тебе такое, Илон Маск?
21:31. 16 января 2020 151 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
- Кто такой Илон Маск?
- Почему Тесла стоит дороже Газпрома.
- Сравним Маска с Роскосмосом.
- Кто больше запускает ракет и чьи двигатели лучше?
#Матвейчев, "Уши машут ослом" (67)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9659417.html
Да ладно,сейчас прибежит Гоша мохатмов,и расскажет что все неправда,что линкоры илонымаски уже давно бороздят марсианские океаны,просто все засекречено.)))Ну и к слову илона маска ничем не отличается от винигреты швамберг,потому как эти проэкты и призваны ловить в сети доверчивых лохов,что должны потом прыгать за нашу и вашу свабоду.)))