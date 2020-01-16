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Как тебе такое, Илон Маск?

21:31. 16 января 2020 151 просмотр Один комментарий Опубликовал:

  • Кто такой Илон Маск?

  • Почему Тесла стоит дороже Газпрома.

  • Сравним Маска с Роскосмосом.

  • Кто больше запускает ракет и чьи двигатели лучше?



#Матвейчев, "Уши машут ослом" (67)

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9659417.html

Метки: #уши машут ослом, газпром, илон маск, космонавтика, космос, матвейчев, роскосмос, фейк

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 36484 18880
    Степаныч 16 января 2020 в 22:20

    Да ладно,сейчас прибежит Гоша мохатмов,и расскажет что все неправда,что линкоры илонымаски уже давно бороздят марсианские океаны,просто все засекречено.)))Ну и к слову илона маска ничем не отличается от винигреты швамберг,потому как эти проэкты и призваны ловить в сети доверчивых лохов,что должны потом прыгать за нашу и вашу свабоду.)))

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