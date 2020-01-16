Исторические фото, которые открывают прошлое с неожиданной стороны

Недаром нам с детства известно выражение, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И в случае с историческими фотографиями оно полностью подтверждается. Ведь сколько ни рассказывай сухие факты, а без достаточного количества иллюстраций они останутся безжизненными и малоинтересными.

А ведь емкое историческое фото способно отправить нас в самую гущу событий, происходивших десятки лет назад. И тем интереснее отыскивать фотографии, которые не попадали в свободный доступ и которые мало кто видел.

1. Элвис Пресли принимает присягу перед несением военной службы в 1958 году.



2. Прощальный поцелуй. Американские солдаты прощаются со своими возлюбленными перед отправкой в Египет в 1963 году.





3. Олив Оатман, порабощенная людьми из племени толкепаяс на территории современной Аризоны. Продана ими в рабство представителям племени мохаве, которые и нанесли ей татуировку. Спустя 5 лет женщина освободилась и рассказала свою историю миру.



4. Выступление Мэрилин Монро перед тысячами корейских солдат 11 февраля 1954 года.



5. Обслуживание пассажиров первого класса в 1969 году. Скандинавские авиалинии.



6. Украинская семья в США празднует смерть Сталина, угощая посетителей своего ресторана бесплатным борщом.



7. Школа под открытым небом для неприхотливых учеников. Нидерланды, 1957 год.



8. Протесты иранских женщин против хиджаба спустя пару дней после революции в Иране 1979 года.



9. Чувство стыда. Немецкие военнопленные в 1945 году смотрят кадры, снятые в нацистских концлагерях.



10. 17-летний активист Отоя Ямагути убивает клинком лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асануму. Фото убийства позже удостоилось Пулитцеровской премии.



11. Президент США Линдон Джонсон слушает неутешительные новости из Вьетнама в 1968 году



12. Подготовка к занятиям гимнастикой в Германии во времена Второй мировой войны.



13. «Незаконный» город Дэдвуд в Южной Дакоте, куда стекались авантюристы и преступники со всей Америки в период золотой лихорадки.



14. Пасхальные «подарки» для Гитлера. Американские солдаты в 1944 году разрисовывают снаряды, которые планируют использовать в военных действиях на территории Германии.



16. Штаб-квартира фашистской партии Бенито Муссолини в Риме, 1934 год.

17. Раскопки возле Большого Сфинкса в 1860-х.



18. Отмена сухого закона в США. 5 декабря 1933 года.



19. Первое собрание «большой тройки»: Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране, 1943 год.



20. Стюардессы в минуты отдыха.



21. Советские студентки в парке готовятся к важному экзамену, 1960-е.



22. Отряд советских женщин-снайперов в 1945 году.



23. Строительство моста Золотые Ворота в 1934-м.



24. Веселые представители ку-клукс-клана развлекаются на колесе обозрения в 1925 году.



25. Несмотря на расовую дискриминацию и всеобщую ненависть Джесси Оуэнс выиграл на Олимпийских играх 1936 года в Берлине 4 золотых медали.



26. Полицейская погоня за О. Джей Симпсоном, американским футболистом и актером, обвиняемым в убийстве экс-жены и ее нового приятеля. Одно из самых затяжных и громких судебных разбирательств в США.



27. Адольф Гитлер 11 декабря 1941 года объявляет войну США.



28. Огни Москвы 9 мая 1945 года в честь победы над нацистской Германией.



29. Музей современного искусства в Сан-Франциско. Две девочки больше увлечены вентиляционной решеткой, чем местными шедеврами.



30. Последняя фотография «Титаника» на плаву в 1912 году.



Как видим, за каждой фотографией стоит целая история, подробности которой можно рассказывать и рассказывать. И все эти истории помогают лучше понять, каким был мир задолго до того момента, когда мы впервые его увидели.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9655960.html