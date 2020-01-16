Идеология, а не этнос

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Террорист Сенцов, выпущенный из российской тюрьмы по обмену, наслаждается свободой и славой, но имеет и поводы для недовольства. Недавно он публично пожаловался на свою жену, которая его бросила и посмела “принять российскую оккупацию Крыма”, причем даже не пожелала отпустить его сына из русского Крыма в Киев, передает РЕН.ТВ.

Пикантность ситуации в том, что сам Сенцов – великоросс, так и не сумевший изучить украинскую речь, а его жена – не просто “этническая украинка”, а “западенка”, родившаяся в Ивано-Франковской области, имеющей репутацию эпицентра бандеровщины.

Однако для людей, реально знающих ситуацию на Украине, нет ничего удивительного в этом деле. Как показала наша практика в период “Русской весны” в Крыму, где и я принимал скромное участие, живущие там “западенцы” (а их там не так уж мало) вместо выстрелов в спину русским солдатам, наоборот, первыми кинулись принимать российские паспорта, причем некоторые служили в Ополчении Крыма.

Это произошло не только потому, что немало выходцев из Западной Украины симпатизируют Русскому миру. Дело еще и в том, что бандеровщина как массовое явление не существует без финансовой, политической и медийной поддержки олигархата и государства. На полуострове ее не стало, и потому даже те “западенцы”, которые ранее придерживались националистических взглядов, предпочли от них отказаться.

Нет, я, разумеется, допускаю, что некоторые из них до сих пор “держат нож за пазухой”, но все же это – ничтожное меньшинство. И мое мнение, слава богу, подтверждается отсутствием масштабных терактов в Крыму, не говоря уж об отсутствии там антироссийского партизанского движения. Что же касается известных попыток терактов на полуострове, успешно разоблаченных нашими силовиками, то они были совершены в основном приезжими агентами украинских спецслужб.

Западенская жена Сенцова, очевидно, является простой женщиной, которой нужна стабильность и безопасность, что и дала ей Россия. Я много лет пишу, что “политическое украинство” – это не этнос, а идеология, а идеологическим завихрениям более всего подвержена интеллигенция. Да, мелкий предприниматель Сенцов – это, конечно, никакой не режиссер (он снял только один так называемый фильм – без бюджета и со своими друзьями в ролях). Однако он отучился в украинском вузе и вращался в кругах лиц, мнящих себя “креативным классом”. А в этом узком кругу “украинство”, как форма западничества и русофобии, является распространенным явлением даже в Москве, не говоря уж о Крыме.

Неудивительно, что великоросс Сенцов стал адептом этой политической секты. Теперь он вряд ли из нее вылезет: украинский партнер Сороса олигарх Пинчук подарил ему квартиру в Киеве, дал денег и теперь явно собирается сделать его своей новой пешкой в политических играх. Русскоязычному космополиту Пинчуку “украинство” нужно как политический инструмент, он умеет считать деньги, и, конечно, он заставит Сенцова отработать свои расходы. Может быть, Сенцова даже заставят наконец выучить украинскую мову, за которую он столь пламенно боролся, но так и не освоил.

На примере этой семьи символически отразилась ситуация по всей Украине и еще раз стали видны правильные пути решения этой проблемы. Если по всей Украине, как в Крыму, нейтрализовать космополитический олигархат с его американскими “советниками”, если наказать не в меру активных дуралеев, мнящих себя “интеллектуальной элитой”, то народ Украины спокойно примет интеграцию в Русский мир. Даже жители Ивано-Франковской области…

И не стоит бояться отдельных фанатиков-”креаклов”. Нет никого бездарнее и глупее их. Ведь тот же Сенцов так бездарно планировал теракты в Симферополе, что был быстро пойман правоохранителями. Потом этот “режиссер” даже не сумел срежиссировать шоу со своей “голодовкой”. Мало того что он ее затянул на… полтораста дней (это смертельно), так он еще и публично “вышел из голодовки”, разговевшись… курочкой. Этим он еще раз показал, что не голодал вовсе, ибо после мало-мальски длинного периода недоедания курочка вызовет смерть.

Этого “Ынтеллектуала” вытянули не благодаря его гениальности, а только потому, что за него решили заступиться украинское правительство и курирующий его Госдеп. Запад вынужден делать “символами украинского сопротивления в Крыму” даже таких бездарей, поскольку других ведь просто нет.

На этом примере также еще раз становится понятной нелепость стереотипов об Украине, бытующих во многих российских СМИ. Первый стереотип – это “нацистская Украина”, якобы повально ненавидящая Россию и готовая стрелять в русских из-за каждого угла. Достаточно посмотреть на ее русскоязычную космополитическую верхушку и на ее “креативный класс”, где на украинском языке не только не говорят, но очень часто просто презирают, чтобы понять, что Украина вовсе не нацистская, что ее власти, ни этнически, ни культурно не совпадающие с большинством населения, лишь используют “украинство” в своих целях.

Да, власти содержат отряды нацистских боевиков, но лишь в качестве своего инструмента, запретив при этом бандеровцам иметь свою парламентскую партию. Один раз Коломойский силой своих денег и СМИ дал возможность пройти в Верховную раду нацистской партии “Свобода”, а потом эту возможность у нее забрал. Если забрать с Украины самого Коломойского и его коллег-олигархов, то нацисты и вовсе “сдуются”.

Вторая крайность, в которую нередко впадают наши СМИ, это “прогнозы” скорого самораспада Украины, на который нет реальных предпосылок. Такие нелепые “предсказания” длятся уже шестой год, основываясь на том, что на Майдане якобы “село-восстало-против-города”.

В украинской верхушке как раз практически нет выходцев из села, есть почти сплошь городские космополиты, а над ними маячит тень западных магнатов. Я не могу навскидку припомнить ни одного украинского олигарха или хоть министра, который бы был выходцем из села. Если таковые и есть, то это единичные исключения из правил.

А уж то, что они спекулируют на сельском фольклоре, то это обычная их практика по всему миру. Ныне главным каталонцем, к примеру, является Сорос; впрочем, он также и один из главных укров наряду с Коломойским.

Украинское село долго стояло за единство Руси, майданы набирались в основном из горожан, причем в них почти тотально участвовала “рафинированная городская интеллигенция”, подобная Сенцову. Все “измы” – от национализма до коммунизма – являются изобретением мирового города, как об этом справедливо писал тот же Освальд Шпенглер и многие другие мыслители.

Стереотипы о селе, приводящие к таким вот странным “прогнозам” о саморазвале Украины, берут начало в советское время, когда главным двигателем истории приказано было считать “простой народ”. В СССР горожане и сельские жители стали фактически разными сословиями. Это было отличие относительно свободного человека от раба, тягловой бесправной скотины. Потому все кто мог бежали из села. Порабощение и убийство села – одно из тяжелейших преступлений большевиков. При этом руководство КПСС строило идентичность УССР, правопреемником которой официально является современная Украина, именно в опоре на сельские стереотипы украинского села, хотя селяне как раз вовсе не спешили объявлять себя “щирыми украми”.

Хулящие деревню хулят своих предков, поскольку в роду у каждого русского человека обязательно были сельские жители. Это грех Хама. Я лично люблю село с детства, когда приезжал летом к бабушке, помогал ей колоть дрова и делать другую сельскую работу. Обе мои бабушки не садились за стол без молитвы, у них висели иконы и зажигались лампадки перед ними. Эти простые люди были совершенны на своем уровне, а мы, вроде как образованные горожане, творим порой невообразимые вещи.

Украинская проблема, без решения которой невозможно возрождение Русского мира, может быть решена только людьми с холодным и трезвым рассудком, которые не впадают в гордыню и крайности. “Политическое украинство” – это не этнос, а идеология, не “измышления хуторян”, а порождение мировых столиц. И решать эту проблему следует “огнем по штабам” в широком смысле, а вовсе не разжиганием ненависти к субэтническим и низовым социальным группам, которые практически ничего не решают на оккупированной Западом Украине.

Игорь Друзь

Источник: http://voicesevas.ru/news/49415-ideologiya-a-ne-etnos.html