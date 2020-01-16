Фидель Подкастро #13

Всем привет. Хотелось бы сегодня внести немножко интеллекта в наше не интеллектуальное общество. У нас некоторые в комментариях пишут, что мы очень тупые. Поэтому чтобы как-то компенсировать это мы позвали самого умного человека в мире.

К сожалению далеко не самого умного. Просто среди моих личных знакомых есть несколько десятков человек несомненно умнее меня. Мне просто повезло в своё время очень эффектно засветится на телеэкране.

Вы когда встречаетесь с друзьями обмениваетесь шутками, как мы например или о чём говорите?

Мы чаще всё таки обмениваемся не шутками, а обмениваемся какими-то идеями, какими-то репликами по ходу текущих событий. Походу перспектив, походу закономерностей обуславливающих эти перспективы. И за такой беседой зачастую рождаются интересные идеи, которые мы потом в статьях прорабатываем. Благо среди моих коллег очень много публицистов. Кое-что пишем по отдельности, кое-что совместно. Естественно, когда собираются люди одинаково ориентированных они друг друга продвигают.

Анатолий Александрович, у нас канал на молодёжную аудиторию. Сразу бы хотелось спросить. В наше время, во времена Википедии, очень быстрого доступа к информации, широкая эрудиция востребована или это просто упражнения для ума?

Видите ли, знания это исходное сырьё для работы ума. Естественно, когда это сырьё под рукой, когда его можно немедленно использовать, это значительно ускоряет мышление. Ну и кроме того важно ещё то, что чистые знания сами по себе, это очень мало. Главное знать не конкретные факты. Главное, это понимать закономерности обусловливающие всё развитие мира. Таких закономерностей, на самом деле, не очень много. И все они поддаются изучению, поддаются пониманию. Собственно, где-то примерно до середины 1970-ых годов, всё образование развивалось именно в направлении улучшения преподавания этих закономерностей. В идеале должно было формировать целостную картину мира. То есть, во-первых, это понимание самого факта, что всё на свете не произвольным образом творится, а происходит на основании каких-то закономерностей. Второй пункт, это изучение этих закономерностей. Третий, понимание того, как они взаимодействуют. То есть несколько закономерностей простых самих по себе, при взаимодействии могут порождать очень много очень разнообразных эффектов…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/fidel-podkastro-13/