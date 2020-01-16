Е.Ю.Спицын на канале “Царьград”. “Дежурный по редакции. О польской мести”

Концептуал СМИ Евгений Спицын и Александр Пыжиков на канале "Царьград" Ленин прибывает в Петроград... России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.Грани русского раскола... +7 (495) 755 44 13 Царьград Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Экзистенциальная фрустрация и распространяющееся всё шире ощущение бессмысленности поддерживают (подчеркиваем: не у животных, а у человека, на человеческом уровне!) агрессивность, если вообще не являются её причиной.