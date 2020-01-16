День рождения вождя

Официально признанная в СССР дата появления на свет Иосифа Сталина — 21 декабря 1879 года. Если так, то в 2019 году у него юбилей — 140 лет со дня рождения. Однако большинство современных биографов вождя уверено: он родился на год раньше, в 1878-м.

Впрочем, для политика важнее та реальность, которую он конструирует сам, и поэтому 70-летие генерального секретаря страна отметила в 1949 году. А в 2019-м число фильмов, книг, статей, посвящённых этой исторической фигуре, явно превысило прошлогодние показатели. Что, конечно, не может сравниться с тем юбилейным потоком, который посвящался вождю при его жизни. Это и понятно: живой вождь всегда «дорогой и любимый», мёртвому же редко так везёт.

«Небывалая волна»

Последний юбилей Иосифа Сталина стал кульминацией времени, которое позже окрестили «эпохой культа личности». И в политической истории, и в хронике повседневности эта «великая година» занимает важное место.

Праздничная тональность ощущалась весь год. И в Советском Союзе, и во многих странах социалистического блока огромными тиражами вышли в свет не только собрания сочинений юбиляра, но и почтовые марки, посвящённые «великому вождю». Закладывались новые монументы, самым крупным из которых стал открытый в день рождения Сталина памятник работы скульптора Владимира Ингала на Поклонной горе в Ленинграде.

По советской традиции Иосифу Сталину посвящались «трудовые почины» крупнейших предприятий, выходили спектакли и кинофильмы, рассказывающие о ключевых эпизодах жизни вождя. Поэты, художники, композиторы соревновались в умении ярче отразить образ «отца народов» в своём искусстве. Разве что «в области балета» никто не решился воплотить образ генерального секретаря хореографическими средствами.

Пожалуй, наиболее удачным юбилейным опусом стал спектакль Ленинградского театра имени Ленинского комсомола «Из искры…» по пьесе Шалвы Дадиани. Начинающий режиссёр Георгий Товстоногов сумел создать живую, интеллектуальную постановку о революционном прошлом Сталина. В роли молодого Кобы блистал актер Евгений Лебедев. Критика отмечала и безупречно выстроенные массовые сцены. Спектакль, на который непросто было достать билет, принёс Товстоногову первые награды и прочную славу.

Самой знаменитой картиной 1949 года стало «Утро нашей Родины» Фёдора Шурпина, изобразившего вождя идиллически, в глубокой задумчивости, на фоне бескрайних полей, тракторов и высоковольтных проводов…

Но главные подарки были связаны с трудовыми достижениями. Задолго до праздничной даты в «Правде» появилась рубрика «Ознаменуем 70-летие со дня рождения товарища И.В. Сталина новыми производственными успехами». Среди предприятий, которые «отметили юбилейный год небывалой волной стахановского движения», — Горьковский автозавод, Томская железная дорога, Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат. Отличились и хлопководы Таджикистана, и цитрусоводы из Грузии. И ещё десятки трудовых коллективов по всей стране, многие из которых уже давно носили имя Сталина.

В Советском Союзе ещё с 1930-х годов в честь «вождя народов» переименовывались крупные города, вершины, каналы, не говоря о проспектах и площадях. К 70-летнему юбилею отличились и представители «братских народов». Болгары нарекли в честь генералиссимуса свой крупнейший порт на Чёрном море — город Варну, а чехи и словаки — самую высокую вершину Татранских гор. Экзальтированные попытки переименовать в честь Сталина Москву так и остались под сукном, как и предложение Никиты Хрущёва назвать в честь вождя старинный город Станислав в Карпатах, на западе Украины (в 1962 году его переименовали в Ивано-Франковск — в честь классика украинской поэзии).

Куда более успешным начинанием оказалось учреждение международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». В премиальный комитет вошли представители восьми стран, включая известного китайского писателя Го Можо, французского классика Луи Арагона и чилийского поэта Пабло Неруду. На первом же обсуждении новой премии кинорежиссёр Григорий Александров выступил с инициативой присудить её товарищу Сталину как величайшему борцу за мир и вождю прогрессивного человечества. Однако эту идею отвергли: превращать Сталина в сталинского лауреата выглядело нелепостью. Первыми лауреатами новой награды стали настоящие мировые знаменитости левых убеждений — французский физик Фредерик Жолио-Кюри и британский религиозный деятель Хьюлетт Джонсон. И они относились к этой награде вполне серьёзно и почтительно.

Спектакль в Большом театре

В день рождения вождя номер «Правды» почти целиком состоял из материалов о юбиляре. Авторами были его соратники, которым дали слово в соответствии с их тогдашним статусом на советском политическом олимпе. Первым шёл Вячеслав Молотов со статьёй «Сталин и сталинское руководство», за ним с полосными панегириками следовали Лаврентий Берия, Климент Ворошилов, Анастас Микоян, Лазарь Каганович и Николай Булганин. Более скромными по объёму статьями отметились Андрей Андреев, Никита Хрущёв, Алексей Косыгин, Николай Шверник и Матвей Шкирятов. Все они в патетическом стиле подчёркивали роль Сталина в революционной борьбе и истории Советского Союза, не забывая и о международной роли главного коммуниста планеты. А завершал эту своеобразную антологию Александр Поскрёбышев, личный помощник Сталина, вносивший в патетическую симфонию праздничных панегириков почти домашнюю ноту.

К юбилею Сталина Советский Союз подошёл на пике геополитического могущества. Влияние Москвы простиралось от Берлина до Пекина. Поздравительные телеграммы летели в Кремль со всех континентов. Несмотря на «холодную войну», поздравили Сталина и лидеры империалистических держав: премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, президент Франции Венсан Ориоль, премьер Италии Альчиде де Гаспери… Бросалось в глаза только отсутствие поздравлений от официальных лиц США. Президент Гарри Трумэн постарался забыть о «красных союзниках» по антигитлеровской коалиции и взял курс на бескомпромиссную борьбу с «коммунистической угрозой».

Наконец, 21 декабря в Большом театре открылось торжественное юбилейное заседание. Сталин в маршальском мундире восседал в ложе в компании с «великим кормчим» Китая Мао Цзэдуном, лидером дружественной ГДР Вальтером Ульбрихтом, вождём Монголии Юмжагийном Цэдэнбалом, испанской «Пассионарией» Долорес Ибаррури и другими деятелями мирового коммунистического движения. Начались поздравительные речи — достаточно лаконичные, потому что желающих выступить было много. В сюжетах кинохроники, посвящённых этому заседанию, бросался в глаза ещё один безусловный герой 1949 года — академик Игорь Курчатов, отец советской атомной бомбы, успешное испытание которой в августе того же года стало, пожалуй, лучшим подарком товарищу Сталину.

А широким трудящимся массам в этот день предлагалось посетить народные гулянья, устроенные во всех крупных городах страны. Аэростаты подняли над Москвой гигантское полотнище с портретом Сталина, и в вечернее время при огромном скоплении народа его освещали прожекторами. Многим запомнилось это диковинное зрелище накануне Нового года.

После смерти Сталина подобные — циклопические по масштабам! — публичные проявления любви к живым вождям в СССР стали считаться недопустимыми. Традиция сохранилась в восточных странах социалистической ориентации: Китае, Вьетнаме, Северной Корее… А в Советском Союзе осталось богатое наследие тех празднеств — коллекции подарков вождю, сохранившиеся в наших музеях.

Фото: РИА «Новости», Виктор Великжанин/ТАСС, ГЦМСИР

Источник: https://nstarikov.ru/den-rozhdenija-vozhdja-112307