Что означает отставка Медведева и назначение Мишустина. В. Катасонов. А. Нагорный. А. Вассерман

15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07ycZSfQF4M