Что означает отставка Медведева и назначение Мишустина. В. Катасонов. А. Нагорный. А. Вассерман
08:54. 16 января 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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