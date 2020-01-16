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Что означает отставка Медведева и назначение Мишустина. В. Катасонов. А. Нагорный. А. Вассерман

08:54. 16 января 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07ycZSfQF4M

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