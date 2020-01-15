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Японцы о России, Путине и Сталине

20:54. 15 января 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Перевод передачи с японского ТВ, где обсуждают Россию, Путина и Сталина.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5569841.html

Метки: Россия, СМИ, сталин, телевидение, юмор, Япония

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