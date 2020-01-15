Секреты ашкеназского иудаизма.

А вот еще один интересный взгляд на появление ираноязычных осетин на Кавказе.



Видный кавказовед прошлого столетия В.Б.Пфафф оставил о происхождении осетин такие замечания:



Цитата:

"Осетины никогда не были чистыми сарматами, - они уже в глубочайшей древности перемешались со многими другими племенами, прежде и раньше всего - с каким-то семитическим племенем". Наружность, жесты, говор у весьма многих осетин напоминают евреев. Осетинские обряды погребения и жертвоприношения во многом сходны с древнееврейскими. "В этнологическом отношении осетины представляют огромную смесь еврейских и мидо-персидских элементов с заимствованиями от других народностей, с которыми они в продолжении своей многовековой истории бывали в соприкосновении".



Маздакизм, как главная идеология осетин



Там, где появляются осетины история развивается по одному сценарию: внедрение во власть, затем распространение теории Маздака (http://region15.ru/docs/osseta-mozdok/), хаос и наконец изгнание.



Иран



В 491 году на Иран обрушилась целая серия бедствий - засуха, недород, нашествие саранчи. Царь Кавад попытался предотвратить голодные бунты, открыв амбары с резервным зерном, но волнения все же вспыхнули. Тогда, как пишет Л.Н.Гумилев



Цитата:

"один из вельмож, Маздак, предложил шаху свою концепцию спасения государства. Она была дуалистична, но в ней, в отличие от манихейства, "царство света" наделялось качествами воли и разума, а "царство тьмы" - качеством неразумной стихии. Отсюда вытекало, что существующая в мире несправедливость - следствие неразумности, и исправить ее можно средствами разума: введением равенства, уравнением благ (т.е., конфискацией имущества богатых и разделом его между маздакитами) и ... казнями "сторонников зла", т.е., тех, кто был с Маздаком несогласен".



Необходимо отметить, что племянница вышеназванного Маздака, была женой царя Кавада. Женская составляющая всегда использовалась нашими соседями в реализации своей концепции.(прим. авт.)



Очень важный момент, характеризующий учение Маздака и роднящий его с учением большевиков:



Цитата:

введение равенства, уравнение благ (т.е., конфискацией имущества богатых и разделом его между маздакитами) и ... казнями "сторонников зла", т.е., тех, кто был с Маздаком несогласен".



Не правда ли очень напоминает лозунги Великой Октябрьской Революции (вернее маздакитского переворота)? Не зря говорят, что история всегда повторяется...



Суть учения и действий маздакитов:



Цитата:

Маздак считал, что поскольку все люди происходят от одних и тех же общих предков, они имеют равные права на женщин и богатства друг друга. Это, утверждал он, положит конец всем ссорам и раздорам, которые возникают по одной из этих причин... Маздак провозгласил общность женщин и сделал богатство и женщин свободно и равно доступными для всех мужчин, как доступны огонь, вода, пища...



Это движение приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, и, в довершение всего, иранский император Кубад (Кавад) принял его под свое покровительство и проявил живой интерес к его развитию. Поощряемое монархом, учение Маздака распространялось как лесной пожар, и весь Иран был ввергнут в сексуальную анархию и эротический кризис... Невоздержанные и любящие удовольствия люди ухватились за такую возможность и стали рьяными маздакитами. Простые люди тоже были захвачены этой бурей. Движение стало настолько мощным, что каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом. Маздакиты обратились к Кубаду (Каваду) и угрожали, что свергнут его с трона, если он не станет на их сторону. Император уступил, и вскоре после этого дело дошло до того, что ни родители не признавали своих детей, ни дети родителей. Никто не имел прав на свое собственное имущество...

Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил эти "мистико-коммунистические" идеи и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор. В 496 году Каваду удалось сбежать от своих министров к эфталитам и привести в столицу верные, ему войска. Но маздакизм обрел в стране такую силу и размах, что не поддавался никакому контролю.Часть евреев превратилась в горячих сторонников Маздака и приняла самое активное участие в этом шабаше. И только в 529 году царевич Хосрой, собрав армию, подавил мятежи, повесил Маздака и казнил многих его сторонников. Затем начались репрессии царевича Хосроя и, спасаясь от них, из Ирана пришлось бежать и евреям-маздакитам.



Л.Н.Гумилев рисует эту эмиграцию следующими выражениями:



Цитата:

Связанные с маздакитским движением евреи тоже удрали на Кавказ, подальше от разъяренных персов. И очутились они на широкой равнине между Тереком и Сулаком...



Так в 529 году на равнинной части Чечено-Ингушетии и Дагестана осело значительное количество евреев-маздакитов, давно утерявших свой родной еврейский язык и разговаривающих по-ирански.

Там, на указанной равнине между Тереком и Сулаком, к тому времени уже давно (еще со II века) обитали хазары, и евреи-маздакиты расселились среди них. Именно здесь и кроется разгадка того обстоятельства, что внутри тюркоязычных хазар оказались ирано-язычные осетины, потомки бежавших от репрессий Хосроя Ануширвана иранских евреев-маздакитов.



Хазарский каганат



Внедрившись в среду хазар евреи-маздакиты (нынешние осетины) постепенно привели к краху и мощное государство хазар. Нынешние осетины считают почему-то для себя зазорным признать факт своего еврейского происхождения и всеми силами стараются отмежеваться от своих собратьев и соседей - горских евреев Кавказа, которые, как пишет Л.Н.Гумилев, также являются потомками иранских евреев-маздакитов.

Выдавая замуж за хазар своих женщин, евреи-маздакиты подобрались к власти в Хазарии. Дело в том, что у хазар, как и у большинства народов мира национальность определяется по отцу, а у осетин (потомков евреев-маздакитов) фактически по матери. Таким образом выдавая своих женщин замуж за хазарскую знать осетины получали племянников (осетин) из хазарской знати, а в среде хазар они считались полноценными хазарами.



Постепенно в Хазарии сложилось двоевластие, которое Л.Н.Гумилев называет "грандиозным обманом" хазарского народа. Номинально на троне восседал потомок рода Ашина, носивший титул кагана, но фактическую власть осуществлял еврейский царь ("пех").



Наконец, в 866 году, еврейские цари перестали прятаться за спинкой трона и открыто взяли власть в свои руки. Кабаны, которые давно уже стали евреями, все же были оставлены - их раз в году демонстрировали народу. Влияние евреев-маздакитов на хазар со временем стало настолько сильным, что хазары и сами стали последователями иудаизма.

Сушествует мнение, что иудаизм в среде хазар был распространен византийскими евреями, однако Л.Н.Гумилев приводит средневековые источники, по которым видно, что хазары жили "по законам Моисея" задолго до прихода в Итиль византийских евреев, переняв иудаизм от иранских евреев-маздакитов, бежавших на Кавказ в 529 году.

Первым царем, принявшим в Хазарии иудаизм, считается Булан. Этот царь, повторим, назван не первым царем Хазарии вообще, а первым, принявшим иудаизм.

Распространение иудаизма среди хазарской верхушки Л.Н.Гумилев связывает с миссионерской деятельностью евреев-маздакитов, расселившихся среди северокавказских хазар в 529 году. А Булан, был не только первым царем, но и, пожалуй, первым хазаром, принявшим иудаизм. Он даже боялся сообщить своим подданным о своем обращении в новую религию и за него это проделал некий "главный князь" - личность весьма таинственная.

"Главный князь", "князь изгнания" или экзиларх - так евреи диаспоры называли своих правителей, часто засекреченных, которые непременно должны были происходить от царя Давида - первого царя из колена Иуды. Очень похоже на то, что "главный князь", стоявший за спиною обращенного в иудаизм царя Булана и был одним из этих экзилархов, которые и в других восточных странах нередко пользовались огромным влиянием на царей.

Таким образом получалось, что терроризировали соседние народы и совершали набеги хазары, а руководили и пользовались этим евреи-маздакиты (осетины) и когда пришло время отвечать, то виновниками оказались хазары.



Святослав (по наущению иудео-христианской секты созданной сефардским иудейством) разгромил хазарский город Семендер, находившийся между станицами Шелковской и Гребенской в 965 или 966 году.

Хазары были разгромлены, византийские евреи вновь бежали в Крым, а маздакиты расселились среди аланских племен, которые были разгромлены Хромым Тимуром, покорились ему или были загнаны в горы. На долгое время деятельность осетин-маздакитов была приостановлена и в первую очередь тем, что идеология маздакизма не получила поддержки среди кавказских народов. Лишенные возможности процветать за счет внедрения идеологии маздакизма осетины превратились в жалкий народ. "Ничтожный" и "осетин" стали синонимами на Кавказе. Обозвать горца осетином считалось оскорблением.



Бурный расцвет маздакизма начался вновь уже с приходом на Кавказ России, выбравшей осетин в качестве своего форпоста. Вероятно не знали (сефардские) правители России, кого они пригрели (скорее просчитались) и что эта идеология в итоге разрушит империю, станет могильщицей для династии Романовых и на несколько десятилетий станет самой кровопролитной в истории русского и других народов России.



Кавказ и Россия.



История повторяется.



Повторяется она и в этот раз, только уже не в Иране, а в России в начале ХХ-го века. Если немного подкорректировать, то в принципе происходившее в Иране и то, что произошло в СССР очень схоже: Империя разрушилась, а потомки маздакитов частично бежали в Израиль, а другая часть, переименовав себя в "аланы" а свою республику в "Алания" (больше подошло бы название "Маздакетия"), продолжают разрушать остатки России.



Суть учения и действий большевиков практически соответствовала учению Маздака: Экспроприация "экспроприаторов", никакой собственности, все общее, включая женщин. Большевики формально провозгласили общими фабрики и заводы, землю и средства производства. Это движение приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, и, в довершение всего, В.И. Ленин (с большой долей уверенности можно утверждать,что и сам Ульянов В.И. являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение еврея Маркса вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов), возглавивший власть в России после большевистского переворота, учинил невиданные репрессии в отношении несогласных. Поощряемое и подкорректированное В.И. Лениным, учение Маркса распространялось как лесной пожар, и вся Россия была ввергнута в десятилетия тоталитаризма. Невоздержанные и любящие удовольствия люди ухватились за такую возможность и стали рьяными большевиками. Простые люди тоже были захвачены этой бурей. Движение стало настолько мощным, что постепенно захватило почти половину мира. Учитывая Иранские уроки марксисты (маздакиты) не только свергли императора Николая II, но и расстреляли всю его семью, включая малолетних детей.

После смерти Ленина власть в СССР захватил сородич наших соседей маздакитов, знаменитый на все времена Иосиф Джугашвили (Сталин) - слово "джуга", опять же, кстати, означает по-грузински "еврей" ( у вайнахов - джугти), а швили" - антропонимический суффикс в значении "ребенок". Этот ребенок за годы своего правления принес в жертву маздакизму десятки миллионов жизней. Не менее кровожадными были и вельможные сторонники Сталина. Практически все Политбюро состояло из иудеев, а репрессивных органы во многом были составлены из потомков евреев-маздакитов осетин. Позиции осетин во властных структурах России, захваченные ими со времен Сталина и Берии поддерживаются потомками тех "первопроходцев". До сих пор во власти и силовых структурах России огромное количество людей так или иначе связанных родством с осетинами и хотя они номинально считаются русскими, но как и в хазарском каганате они фактически, согласно иудейской традиции, евреи-маздакиты (осетины). Именно этим и объясняется то, что среди народов Кавказа именно осетины считаются форпостом России.



Как и в Хазарии фактически власть в СССР принадлежала потомкам маздакитов (именуемых ашкеназами), а осуществлялась от имени и интересов русского народа.

Вполне понятно, что ради защиты своего режима маздаки не станут жалеть русский народ. Во время второй мировой войны в жертву было принесено несколько десятков миллионов людей русских и других национальностей, которые, порой имея одну винтовку и одну обойму патронов на пятерых, своим мясом останавливали немецкие танки, а заградительные отряды НКВД, имевшие автоматическое оружие и неограниченное количество патронов и принуждавшие безоружных русских солдат идти в атаку, практически возглавлялись и комплектовались осетинами и даже за героизм этих безоружных русских смертников медали и ордена получали осетины и это тогда, когда представители некоторых народов вообще не представлялись к наградам. Наверное многим станет понятным обилие "героев СССР" (Маздакетии) среди осетинских писарей, НКВДшников и тыловиков.



Осетины (потомки евреев-маздакитов) пришли на Кавказ в составе хазар - этот факт запечатлен на страницах "Жизни картлийских царей", единственном источнике, в котором отражены обстоятельства появления осетин на Кавказе. Леонти Мровели пишет о хазарах и осетинах как о едином народе. Родоначальник осетин Уобос назван сыном хазарского царя. Если это родство отражает какую-то историческую реальность, то и сам хазарский царь должен иметь иранское происхождение. Но ведь хазары - тюрки. Все ученые сходятся на том, что хазары разговаривали на тюркском наречии. Осетины, как известно, разговаривают на языке иранского происхождения. Все вполне объяснимо, не смотря на ухищрения "ученых". Хазарские цари, начиная с самого первого среди них, Булана, действительно являются выходцами из Ирана, как и купеческая и аристократическая верхушка в Хазарском каганате, так как дети осетинок (евреи-маздакиты) являются осетинами и у них Иранские корни. И, чтобы как-то объяснить ираноязычность осетин, совсем необязательно пытаться сделать ирано-язычными алан или сармат, а затем доказывать, что они представляют собой предков осетин.



Постоянно путающиеся в своем происхождении осетины порой сами выдают свои корни. Памятники своему великому соотечественнику Иосифу Джугашвили и митинги с требованием перенести его прах на родину - прекрасное подтверждение маздакитских корней.

Впрочем есть и другие подтверждения маздакского происхождения осетин. Наиболее впечатляющим является обычай группового брака, сохранившийся у осетин даже в ХХ-м веке.



Л. Ч. Гумилев выявляет еще одних потомков евреев-маздaкитов, которые путаются в своем происхождении; это караимы Крыма. Именно караимы породили такого прославленного деятеля советской истории, как Лаврентий Берия (Берия - типичное еврейское имя, присутствующее в Библии и означающее "несчастье").



Возможно, что русский народ в будущем "проснется от сна" и освободится от маздакского влияния, но сейчас маздаки всячески препятствуют этому просыпанию, усиленно травя Россию своей дешевой паленой водкой. В нынешнее время, когда Россия усиленно превращается в сырьевой придаток, "излишний" русский народ не нужен и является обузой и поэтому усилия Маздакетии в удовлетворении "потребностей народа" с каждым годом усиливаются. Возможно когда-то наступит время, когда процесс пробуждения станет невозможным. Видимо это и есть основная цель нынешнего маздакизма. А пока Маздакетия используя пьяную Россию за спиной разваливающейся российской армии, провоцирует конфликты и осуществляет аннексию территорий соседних кавказских народов.



Р. Таргимский



http://www.galgai.com/forum/showthread.php?t=1613



Тоже интересный факт



http://blogfactory.co.uk/archives/4136?utm_content=buffer86002&utm_medium=social&utm_source=facebook.com



Прямое доказательство того что осетины являются бывшими израильтянами или ашкеназами:



«Ефремово колено – осетины,

Иронцы или ивры, иль иверы,

Израиля далёкой половины

Являемся потомком «первой веры»,

Являемся Великого потомством

И в мир несём «Всевышние идеи»,

Прошли сквозь призму бед и вероломства,

Но живы мы – иранские евреи!

Нас древний ассириец на Кавказе

Колонией своею поселил,

Стечением истории оказий

В веках Бог славный род наш сохранил.

Осели тут евреи-маздакиты,

Бежав сюда к «иверским поколеньям»,

Хазары, быв повержены, разбиты

Смешались здесь с иронским населеньем,

А изначально мы народ Ефрема,

Иронцы или ивры, иль иберы.

Благая Весть, Христос – наша эмблема,

Несём народам свет Библейской веры,

Вещая им о Божьем Человеке.

В учении о том, что Бог – Единый,

Мы жили, живы, будем жить вовеки,

Иранские евреи – осетины!..»



http://kombat-sb.livejournal.com/61112.html



Ещё одна интересная деталь:

Иисус Навин, первоначально носивший имя (не отсюда ли происходит термин осетины? имена Ося и Иосиф?) Осия (Хошеа) сын Нуна, происходил из колена Ефрема (а это осетины) и был его начальником. Именем Иисус (Йехошуа) его прозвал Моисей. Иисус Навин также убил царя хананейских государств (куда входили Аморреи, Хеттеи, Ферезеи (искажённое в фарисеи или сефарды), Иевусеи, «жившие на горе», Евеяи, жившие подле Ермона в земле Массифе, и тд). Когда Иисус Навин не стал сразу с ходу штурмовать крепость Иерихон, он послал в город разведчиков, ступивших в связь с местной блудницей Раав (Рахав), которая уверовала в Бога израильтян. По-видимому, через Раав израильтяне нашли способ проникнуть в ханаанскую крепость (возможно, Раав протянула осаждавшим алый канат, по которому забрались первые штурмующие воины), и в каком-то месте открыть ворота, что аллегорически была названо в Библии падением стен города. Согласно Талмуду и Мидрашу, Раав обладала сказочной красотой и стала женой Иисуса Навина. Согласно евангельской родословной, потомками Раав от Салмона был царь Давид и Иисус Христос (вот откуда этот странный облик на иконах). В любом случае, рассказ о женитьбе Иисуса или Салмана на Раав отразил тот факт, что израильтяне стали смешиваться с хананееями-финикийцами.



http://cyclowiki.org/wiki/

%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD



http://ria.ru/culture/20140331/1001736346.html?utm_source=966130&utm_medium=banner&utm_content=3280398&utm_campaign=rian_partners



http://terminator-slv.livejournal.com/185941.html



Генетически осетины аланами НЕ ЯВЯЮТСЯ и НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЛИСЬ...



С осетинами и скифами ситуация в ДНК-генеалогии тяжелая (то есть всё это просто басни для оправдания http://gorets-media.ru/page/alany-put-na-zapad). В современных исторических науках принято считать, что предки осетин – это аланы, а аланы – ираноязычное племя скифо-сарматского происхождения. То есть по всем признакам они должны были бы иметь основную гаплогруппу R1a, но этой гаплогруппы у осетин практически нет, ни у дигорцев, ни у иронцев. У осетин доминирует гаплогруппа G2a – от двух третей (дигорцы) до трех четвертей (иронцы), а эта гаплогруппа к скифам и аланам никак не вписывается, если следовать определениям современных историков, что аланы – это потомки скифов и сарматов. Что-то здесь не сходится. Либо аланы – это не потомки скифов-сарматов, либо осетины – не потомки аланов, либо в этой связке произошла какая-то акробатика, совершенно непонятная. Например, почти полное замещение одной гаплогруппы на другую почти у всего народа, что дело странное и необычное.



Итак, аланы – это народ, который выступал на исторической арене с 1 по 13 вв. нашей эры, в основном в Приазовье и предгорьях Кавказа. Но гаплогруппа G2a у осетин – не от них, она – от общего предка, который жил примерно 3025 лет назад, в конце II тыс. до н.э. Это времена начала кобанской культуры, времена создания Диаохи и Колха, первых государственных образований на территории Грузии. В Грузии почти на треть – та же гаплогруппа G2a1a1-P18, что и в Осетии. Аланы, понятно, там были не при чем. Но в Осетии есть относительно недавняя и многочисленная ветвь гаплогруппы G2a1a1-P18, возрастом 1300±200 лет. Это – аланские времена, 8-й век н.э., плюс-минус два века. Строго говоря, «аланские времена» – это вовсе не обязательно аланы, тем более это та же гаплогруппа, что появилась на Кавказе три тысячи лет назад. Значит, она там издавна была, и не аланы-скифы ее принесли.



Тогда вопрос следующий – а откуда эта гаплогруппа на Кавказе? Ответ: Кавказ – не родина гаплогруппы G2a, она пришла из Европы, а в Европе ее находят в древних захоронениях с датировками 5000 лет назад. То есть и там никак не аланское происхождение. Похоже, гаплогруппу G2a в Европе постигла та же судьба, что и другие гаплогруппы примерно 4500-4000 лет назад – они бежали от истребления, и носители гаплогруппы G2a прошли из Европы по Малой Азии в Месопотамию, и оттуда поднялись на Кавказ.



Если так, тогда непонятно, причем здесь аланы-скифы? Не исключено, что аланы принесли в Осетию всего немного гаплогруппы R1a, которой сейчас у осетин 0.5-0.8%.



Ситуацию окончательно запутывает и то, что исторические источники сообщают о большой роли аланов в образовании вайнахов, а гаплогруппы G2a почти нет (единицы процентов) ни у чеченцев, ни у ингушей. У них больше гаплогруппы R1a, чем G2a: у ингушей гаплогруппы R1a – 7%, у чеченцев в Ингушетии – 8%. То есть аланы могли все-таки быть в основном гаплогруппы R1a? Если так, то осетины – не их потомки.



Вот такая ситуация с аланами, с которой еще много предстоит разбираться. Вопрос – а откуда вообще представления о том, что осетины – потомки аланов? Похоже, что это представления лингвистов. Хотя и там ситуация далека от определенной. Одни лингвисты утверждают, что осетинский язык – прямой потомок аланского, а другие, наиболее авторитетным из которых являлся В.И. Абаев, сообщают (цит. из В.И. Абаева, 1949): «осетинский во многих существенных отношениях продолжает традицию местных кавказских языков, совершенно так же, как в других отношениях он продолжает традицию иранскую… Причудливое сочетание и переплетение этих двух языковых традиций и создало то своеобразное целое, которое мы зовем осетинским языком».



А. Клёсов

Источник: https://terminator-slv.livejournal.com/173786.html