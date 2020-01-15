По следам рептилоидов… или тайны страны нагов.





Кто такие рептилоиды? В последнее время в определенных кругах именно на них навешивают все беды человечества. Именно их считают инопланетной расой захватчиков, умеющих маскироваться под людей и создавших некое тайное правительство мира. Рептилоиды, якобы, прилетели на Землю в незапамятные времена, они, якобы, создали человека современного типа, они, якобы, управляют всеми тайными обществами, и а через них всей мировой экономикой и политикой.



А откуда такая уверенность, что инопланетная раса захватчиков, сотворившая все это – именно рептилоиды, а не кто-либо еще? Почему у человечества такая ненависть к рептилиям, и такой страх перед ними, ведь ядовитые животные встречаются не только среди змей? Хотя, стоп! В Китае почитают дракона, в Индии и странах Индокитая – змей, особенно кобру, которую так же почитали в древнем Египте… Может быть, это разные рептилии? Одни несли ужас, а другие творили добро?



Изображения священных драконов и змей повсюду встречаются на планете. В Юго-Восточной Азии до сих пор живет племя нагов, считающихся потомками рептилоидной расы нагов.



Кем же были эти наги древности, которых изображали в виде людей со змеиными телами или просто в змеином естестве. Их почитали за мудрецов и учителей. Считается, что и Гаутама Будда происходит от змеиной династии, через род нагов. Нагом считается великий буддийский мудрец Нагарджуна, о чем говорит даже его имя.



Слово «нага», что значит „мудрый змий“, известно не только в Азии. Это слово употребляют туземцы как Южной, так и Центральной и Северной Америки, от Берингова пролива до Уругвая, где оно означает „глава“, „учитель“ и „змий“. Это не может быть просто совпадением…



Так кто же они, наги – мудрые учителя человечества или коварные захватчики нашей планеты, сотворившие себе людей в качестве рабов? Следами какой культуры являются непревзойденные архитектурные шедевры храмов Камбоджи, Лаоса, Вьетнама? Где искать таинственных предков племен Индокитая, некогда построивших государства Чампа, Кхмер, Сиам, Паган? Какие тайны хранят в себе долины странных каменных кувшинов, разбросанные все в том же регионе мира? И кто на самом деле управляет тайными обществами и мировой политикой?



Информация об этом пришла через осознанное сновидение из информационного поля планеты. Она не претендует на научность, не доказана артефактами, хотя они, возможно, существуют и даже известны многим, но никак не связываются учеными с таким фантастическим, по их мнению, прошлым Земли.



…Душный воздух сковал все вокруг. Зеленые джунгли пищат и кричат на немыслимых языках жизни. Бесчисленные корни и ветви вгрызаются в древние камни, разрывая их на части. Почва напитана влагой.



Из-под коряги медленно выползает… кобра. Быстро и юрко она скользит по зеленым ото мха камням и зависает на фоне древнего лика с проваленными глазницами. Невозмутимая скульптура испещрена трещинами, ее сковывают тугие лианы. Где то вверху в шевелящейся зеленой массе с криком проносится стайка обезьян. Огромные корни невидимого в густой зелени исполинского дерева разорвали каменные ступени лестницы. Они ведут в темноту.



Но возле самого входа из цепких жгутов лиан выглядывает еще одно изваяние. Женский лик почти весь покрыт мхом, но глубокий взгляд огромных глаз смотрит сквозь века. Сильно вытянутые мочки ушей касаются плеч, а высокая прическа своим шпилем, напоминающим навершие пагоды, проткнула могучий древесный ствол. Руки женщины сложены в молитвенном жесте, но вместо ног… змеиное тело, свившееся тугими кольцами на постаменте.



… И множество змей шелестят под листвой. Их тысячи! Они везде!



Знакомая кобра присоединилась к ним. Но вот она обернулась, и странная сила потащила меня, словно непреодолимый магнит, за ней в полумрак и прохладу древнего храма.



В глубине что-то таинственно светилось. Казалось свет шел из ниоткуда. Но он становился все ярче и ярче. Пещерный храм оказался огромным. Впереди было закованное в каменное узорочье озеро. На ровной глади воды на основании из каменных змеиных тел лежал каменный лотос, а в его лепестках восседала огромная скульптура древней богини. Ее глаза еще горели вставленными самоцветами, а тело казалось только что выточенным из нежно-розового камня. Оно было не тронуто мхом, не тронуто разрушениями…



Но вот сияние стало нестерпимым, оно залило все белым светом и в этой белизне ничего не стало видно.



Но тут, словно искра что-то пронзило меня насквозь, и снова стал виден зал храма, только какой-то другой. Здесь было светло и пахло восточными благовониями. Исчезло озеро и скульптура. Но с другой стороны зала среди толстенных, до блеска отполированных колонн шла закутанная в розоватое покрывало женщина. Она приблизилась и, взмахнув рукой… материализовала резной стол и странные расшитые подушки, на которые жестом пригласила сесть. Она села тоже , скрестив по-восточному ноги. Ее голову украшал странный островерхий головной убор, весь украшенный какими-то подвесками и колокольцами, а слегка узковатые глаза излучали свет.



Она улыбнулась, и полилась незнакомая речь, которая тут же стала переводиться каким-то непонятным образом.



«В Индии меня знали под именем Правати. Я супруга Шивы. Вообще мне много имен давали… И часто не моих, но тех под которыми от моего имени приходили посланцы темных миров.



Давно это началось… Многое уже было сказано тебе и моим супругом и другими Учителями. Сказано было, что в дальнюю, дальнюю эпоху пришли на Землю Учителя – творцы из разных звездных миров, чтобы жизнь насаждать здесь на молодой планете. рассказывали про расы древние, изначальные: теллурийцев, лемурийцев и асуров. Рассказывали про то, что теллурийцы жили в землях, скованных льдом в ваши дни нынешние, которые вы зовете Антарктидой, про потомков их – дравидов индусских и про то, как Индостан от Теллурии отделился и к Азии прилепился. (См тему: «Как Шива Индию …двигал, или древнейшая история Земли»).



Рассказывали про лемурийцев и асуров, предки которых пришли с планеты Дея, позже прозванной Фаэтоном. Это были представители космических рас из родов древних. Асуры – из рода медвежьего и волчьего, а предки лемурийцев Лунбо – из родов драконьих и черепашьих. …Не удивляйтесь, ведь когда-то на заре творения вселенческого смешение рас негуманоидных породило гумоноидов.



Теллуры, лемуры (лунбо) и асуры были первыми расами на Земле и созидали на ней жизнь. Потомки теллуров – раса дравидов, потомки лемуров – желтая раса жителей страны Му, и все ваши китайцы, монголы, японцы, корейцы. Потомки асуров – гипербореи и их потомки – арии, а значит и вы, славяне – прямые их потомки. (См. Тему: «Асуры – раса великанов - строителей Гипербореи »).



Не буду повторяться. Сегодня нужно рассказать еще об одной расе, забытой вами, и не просто забытой, а оклеветанной в веках.



И это не атланты, пришедшие позднее всех. Потомки белой расы и западных атлантов поверили захватчикам Земли, одевшим маски…



Но обо всем по порядку… Захват Земли, а если быть точнее, всей системы Солнц, а их было два в ту далекую эпоху, был ужасом и всесожженьем. Когда взорвалось старшее Солнце или Раджа Солнце сгорело множество земель – планет, погиб сам Фаэтон и на Земле настало пекло. Теллуры, асуры и лемуры, спаслись в подземельях, которые возводились лазерным лучем, камнеплавом и разматериализатором. У меня нет других подходящих слов, для описания технических средств той поры, ведь до ваших дней вы не смогли собрать подобные приборы.



В толще породы резались туннели, разматериализовывалась порода и создавались огромные полости, в которых высекались и материализовались из вакуумных матриц целые города.



Та цивилизация сумела выжить в условиях, когда вся поверхность планеты сгорела. Они были йоги и обладали сверхспособностями выживания и материализации вокруг себя привычного воздуха и вод. Они обладали техникой способной изменить многое, но даже они были вынуждены уйти под землю, так как не могли изменить космические последствия ближайшего взрыва сверхновой, как бы сказали ваши астрономы.



Их цивилизация оказалась отрезанной от космических миров тогда. И им никогда не пришло бы в голову, что такое разрушение не просто стихия, а целенаправленное разрушение мира, сознательное. Просто сознание той цивилизации Света еще никогда не сталкивалось с сознанием, допускающим разрушение и гибель живого специально, то есть с тем, что вы называете злом. Разрушение по их понятиям могло произойти только стихийно, неосознанно, как извержения вулканов, как взрывы звезд… Но осознанное зло было неведомо тогда в этом мире, поэтому противостоять ему никто не умел.



Но как оказалось чудовищные камни, которые разбили Солнце, Фаэтон и еще несколько планет были направлены специально из темной области вселенной, называемой нами антимиром, для захвата новых космических территорий.



Как только огненная буря улеглась, а длилась она пять тысяч лет по вашему счисленью, на Землю слетелись чудовища. Это были негуманоидные расы насекомовидных и рептилоидных существ. Для них огненная пустыня казалась раем, ведь они как раз и сделали этот мир под себя. Тогда они заселились на поверхности планеты.



Эти монстры постепенно заселили всю Землю, а своей столицей сделали место, где еще была великая гора Меру, воздвигнутая асурами, как портал. Они хотели использовать Меру для проникновения в другие миры и для захвата новых территорий. Так же они стали проникать и к другим порталам, хоть они и были наглухо закрыты, порой ценою жизней асуров, теллуров и лемуров. Тогда в подземной стране был собран совет трех рас, державших осаду от черных рептилоидов. И на нем используя последние силы кристаллов они обратились в космос, ко всем кто может помочь.



Сигнал был слаб, но его услышали первыми родственники лунбо или лемурийцев представители рептилоидной расы, от которой в свое время и зародились лунбо. (Я же говорила про род Дракона). Это были драконы несущие свет, они тоже столкнулись с черными драконами у себя на родине и там тоже шли войны. Именно поэтому они и распознали сигнал зова о помощи.



Драконы белого огня или молний стали настоящими врагами черных исчадий антимира. Они сумели прорваться в Солнечную систему и атаковать черных рептилоидов и насекомых. Тогда начались великие битвы драконов на огненной земле, о которых тебе однажды рассказывали. (См. тему: «От Лемурии до Гипербореи, или Битвы драконов » и тему: «Эхо звездных войн, или Тайны каменных шаров »)

Но кроме драконов света на зов о помощи откликнулась и еще одна рептилоидная раса – раса змей. Это были полугуманоидные кобры, называвшие себя нагами. Они так же прибыли из далекого космического чертога и вступили в схватку с демоническими змиями и драконами. Я пришла тогда с ними на эту планету.

Долгие века длилась та великая война. Драконы света изгнали нечисть с полузатопленных земель, некогда цветущей Лемурии. От Лемурии осталась лишь малая часть, которую тогда назвали страной Му. В стране Му люди вышли на поверхность и сделали предводителя драконов света своим правителем. Хотя он больше оставался жрецом и советником, чем царем. С тех пор на землях Му почитали драконов, и почитают до ваших дней потомки жителей Му – китайцы, вьетнамцы, корейцы… (См. тему:"Последние дни страны Му")

Но самые долгие бои с нечистью шли за гору Меру, за великий кристалл ее. Черные нечисти отчаянно сопротивлялись и испепеляли каждого кто приближался к этой твердыне, которую они сделали своей столицей. Тогда снова был собран совет и оставшиеся асуры и теллуры, жители Му, а так же светлые драконы и змеи вновь обратились в космос за подкреплением.

Бои были особенно тяжелы. Здесь у горы Меру с черными рептилоидами усиленно сражались представители светлой расы кобр, или наги, на нашем языке.

В одной из битв за Меру я узнала своего будущего супруга - могучего Шиву – теллурийца, пришедшего с другого конца планеты, чтобы выбить оставшуюся нечисть.

Но вот наш зов все-таки был услышан. Пришла подмога из чертогов Сириуса и Полярной Звезды. Об этом тебе говорили много раз. (См. др. темы сайта). Это их потом роды Ария (арийцы) назовут своими богами, а часть из них станут известны в землях Египта, тоже как боги…

И вместе мы одолели тогда демонов воплощенных, и скрылись они в подземельях дальних, на самой большой глубине, где были разматериализованы, Но, к сожалению, в разматериализованом виде они все еще остались они там…

Но тогда нужно было жизнь строить и из руин поднимать планету. Так возродилась Меру гора и расцвела вновь земля асуров, названная страной Сва, пришедшими со звезд помощниками из чертога Полярной Звезды. Позже именно эту землю назовут Гипербореей и станет она прародиной вашей арийской…

Но не долго мир был, не успели мы еще жизнь возродить, как изо всех щелей напасти пошли. И раскрылась тогда ложь великая про якобы пострадавшую от черных рептилоидов расу анунаков или нифилим со странной системы Нибиру. Долгое время экран света стоял на них, а нам не было сил и возможности разобраться в истине, ведь бои шли бесконечные с черными демонами.

Но анунаки тем временем сумели проникнуть на Кайлас и многое там напортить с кристаллом времен. Так Земля откатилась в искривленное пространство времен и потеряла связь с мирами космоса. И обнаружилось это, когда мы не смогли связаться с братьями своими и ни с кем в космосе после победы над демонами у горы Меру.

Так те, кого назвали богами не смогли связаться с родичами, а вскоре вообще оказались в странном мире, ибо пространство расслоилось от поворота кристалла на Кайласе. И земная твердь резко понизила вибрацию. Те, кто был выше вибрациями оказались выброшены с тверди в образовавшийся мир с более высокими вибрациями. Так Шамбала отделилась от тверди земной, от мира, ставшего постепенно грубым и трехмерным… Но и об этом уже говорилось не раз…

Говорилось, что мы с тех пор только изредка смогли приходить к тем, кто остался в мире плотном. А позже чтобы прийти в мир ваш нам приходилось воплощаться в телах человеческих, но многое забывалось при этом, многое терялось…

А остались в мире вашем плотном трехмерном те, кто соблазнился чем-либо, прельстился материальными прелестями мира плотного и тем понизил свои вибрации. Хотели многие, было, вернуться в мир более легкий, но не смогли уже. Так появились племена людские, коим мы родственны, но кои не преодолели себя в те страшные времена. И с тех пор они стали заложниками цивилизации хитрецов – анунаков, притворявшихся жертвами вначале, а потом решившими захватить этот мир, понизив его вибрации до нужного им уровня и оставив отяжелевших людей, в качестве своих заложников и рабов. Из них анунаки делали новых людей, смешивая их гены с генами животных и со своими в своих лабораториях, а потом рассказали человечеству, что якобы создали человека из глины, обезьяны… или еще как. Себя же выдали за богов, а потом за единого бога, так как всех лжебогов ануначных подчинил своей власти еще один узурпатор из их же цивилизации – жрец Нибиру или духа Люцифера Йахвх.

Эти лжецы с Нибиру одевали и одевают на себя тысячи масок, и светлое называют черным и наоборот. Особенно много сказок по нарассказывали они потомкам оставшихся в трехмерьи, ведь те были отрезаны от истины, от знания. И часто приходили они к ним, одевая наши маски по принципу голограммы и назывались нашими именами и рассказывали небылицы о нас, настоящих. Так все рептилоиды в понятиях многих рас новых стали исчадиями тьмы и ужаса. Ведь последствия чудовищной войны оставались повсюду.

Так и от моего имени приходили эти лжецы, а вернее подставляли черного демона Лилит. Да так часто, что люди одним из моих имен сделали ее имя – Лалита. Но Лалита это не я, это Лилит анунаков – мать и первая жена Адама, это демон, из которого анунаки лепили народ свой избранный - халдеев на начальном этапе. А потом из халдеев Йахвх собрал самую суть генного материала и сотворил новоизбранных – род Авраамов. (См. тему: «Адам - сын Лилит и Пацуцу, или Кто, как и кого создал… »)

Образ Лалиты люди часто путали с моими гневными образами воина, когда я отправлялась в мир темный, нижний для спасения некоторых душ, кои демонами были опутаны. В мир тот невозможно спуститься не надев скафандр темный, но он ужасен для взора вашего… но только такие образы воспринимают демоны и только так можно в их мире быть, что бы вызволить пленников.

Не многие спускались в мир тот, но кто спускался, все имеют гневные образы, которые остались в культурах Востока, да и у вас, славян тоже. Макошь, - матушка ваша часто образ такой надевала, во спасение душ из миров нижних, и в этом образе вы знаете ее как Бабу – Ягу, или йогиню. А она ведь была ученицей моей ученицы с Тибета - Балдан Лхамо, что хранит теперь входы в мир нижний у Кайласа и не пускает демонов в мир ваш. ( См. темы: «Как попадают на тот свет (сказы Бабы Яги) », «Каждому свой рай и ад»).

Но не все люди умеют отличать настоящую тьму черную, хотя и мы когда-то ошиблись, думая, что анунаки – лишь жертва демонической цивилизации, вторгшейся из антимира. Но они то и были на самом деле руководителями, как вы бы сказали, этих демонов и весь план по захвату миров был составлен ими!

Люди помнили и помнят долго весь ужас творимый черными рептилоидами, и полностью забыли, что не все рептилоиды – посланцы тьмы. До ваших дней потомки страны Му помнят и чтут светлых драконов освободителей.

Хотя люди, знавшие лишь черных драконов, поверили как – то анунакам, что потомки Му – это потомки демонов. Тогда снова была война, устроенная анунаками между потомками двух светлых рас. Но она была остановлена мудростью Дракона и великого провидца и учителя бореев Коляды. И тогда был подписан мир в Звездном храме, о котором в ваши дни вспомнили, но опять с искажениями ануначными. (См. тему: «Коляда о Звездном календаре и тайнах времени »).

И до сих пор образ рептилии у вас и на Западе это только тьма и зло, и до сих пор вы привязываете ложь про Георгия Победоносца в изображениях поздних извращенных к событию тому. И до сих пор ненависть кипит ко всем рептилоидам…

Но кроме потомков Му нас еще помнят в странах, кои зовете вы Индокитайскими и в Индии.

Именно там поселились потомки цивилизации змеев, пришедших когда-то на помощь в великую эпоху битв. Они построили тогда, во времена страны Му тоже свою страну в тех землях. И звалась она страной нагов или страной Лу, как ее называли жители страны Му.

Самые сильные Учителя из нашей цивилизации нагов ушли в подземелья, на границу миров, чтобы запереть наглухо входы в мир демонов и не выпускать их оттуда. Были случаи, когда демоны прорывались, и не раз, и вселялись они тогда в людей и материализовали тела людские. И сказы про это тоже тебе сказывали многие и про орды дикарей из пустынь Гобийских и про северных дикарей, уничтожавших народы…

Но приходили и в те эпохи Учителя, воплощались в телах людских, чтобы жизни свои отдать и запереть входы в преисподнюю, они так помогали тем из нас, кто в самом пекле входы те закрывал. В самом пекле же границы охраняли рептилоиды – мудрые змеи и драконы, которые одни только могут такие чудовищные миры посещать и противостоять в них нечисти черной.

И до сих пор великий змей Шеша охраняет главный вход в царство демонов и в искусственный мир анунаков, который они создали себе в подземельях более семи тысяч лет назад, выдав людям действо сие за сотворение мира. (См. тему: «Какой мир был сотворен за семь дней? »).

Но многие, особенно те, кто породнился с гуманоидами остались жить в мире этом. И они построили страну Лу.

Почти все забылось об этой стране, даже наука ваша не знает вообще ничего о происхождении многих племен Юго-восточной Азии.

Кем были далеки предки кхмер, тайцев, бирманцев, вьетнамцев и других племен, тайнами покрыта история древних царств Паган, Сиам, Кхмер. Вы восторгаетесь величественными храмами Ангкора, руинами Боробудура. Но эти руины пережили не века, и даже не тысячелетия… Они пережили сотни тысячелетий, и только во времена позднейших известных вам царств надстраивались и переделывались под нужды буддистов и индуистов. Хотя в них до сих пор еще сохранились и изначальные формы и скульптуры, изображающие Учителей цивилизации Лу – нагов или змеев кобриной расы.

До ваших дней кобру почитают в этих странах и в Индии, где тоже сохранились храмы Лу или нагов.

Моя сестра Уаджит отправилась в Египет, чтобы помочь сохранить кристалл пирамид в темную эпоху фараонов – узурпаторов. Она до сих пор в духе охраняет входы в подземелья вместе с великим Птахом, которого вы знаете как Сфинкса. (см. другие темы сайта). Поэтому люди страны у Нила почитали кобр за священных животных.

Я несу свою службу вместе с супругом Шивой и лишь изредка могу попасть в мир ваш и то, только в видениях. Но здесь в Индии и Тибете еще помнят нас. Но нам это не важно, главное не то, что кто-то помнит нас, главное мир этот удержать, эту планету, и не пропустить силы демонические и анунаков в миры другие, в миры, в которые они рвутся, пытаясь пройти через порталы до сих пор.

Но потомки нашей змеиной расы до сих пор живут и среди людей. Да они потомки рептилоидов! Но они не правят миром, они не вершат глобальную политику и экономику! О них почти ничего никто не слышит. Это безвестные и малочисленные племена, которые до ваших дней называют себя нагами и не открещиваются от своих змеиных предков. Им не нужны богатства, они живут в согласии с природой в далекой индийской глуши…

Так почему же так произошло? Что стало с цивилизацией нагов - страной Лу?

Так вот, было время, которое анунаки обозначили для вас, как время творения Мира за семь дней… Но как говорили уже тебе многие Учителя, то было время создания анунаками в полостях планеты своего экспериментального мирка Эдема или Агарты. Это место называют у вас по-разному. Великие катастрофы сопровождали это событие. (См. тему: «Какой мир был сотворен за семь дней? »).

И не только катастрофы, но и войны великие предшествовали сему и разгорались после. Семьсот кровавых лет после выжженной земли. Так называли эту эпоху «творения Мира» анунаками выжившие наги.

Ядерная война в Индийских землях, где тогда была страна Мелухху закончилась всесожжением. И пепелища зияют до ваших дней в камнях Мохенджо-Даро и Хараппы.

Ядерным огнем спалена была тогда Даария – преемница Бореи и люди вновь ушли в подземелья…. Страна Му окончательно погрузилась на дно, а люди бежали в Лу или оставались на заболоченных землях будущего Китая. Сонмы демонов вновь материализовались и стали нападать на города Лу. Тогда я с супругом пришла на Кайлас, чтобы закрыть там дыру.

Мудрые наги страны Лу научили людей противостоять радиации и стали чистить источники вод. Поэтому анунаки оставили затею ядерных бомб в этой земле. И после великого всесожжения Даарии и Мелухху обрушили на страну Лу странное новое оружие. Лу сопротивлялась всему, но этого не пережила.

Тысячи летательных аппаратов разом сбросили на Лу несметное количество каменных бомб. Это были просто камни часто цилиндрической формы, полые внутри.

Но падая на землю их крышки разбивались вдребезги. Внутри было пусто. Но там где упало это – начались ужасные болезни. Эпидемия была настолько сильной, что вымерло большинство населения Лу. Многие спасались в храмах от чудовищного вируса, а те, кто выжил, лишались памяти… Вирус поражал мозг, тело не изменялось, не было язв, не было боли, но люди сходили с ума и начинали убивать друг друга или просто теряли память и уходили в джунгли.

Каменные бомбы до сих пор лежат на этой земле. Это странные кувшины, объяснение которым люди пытались дать издавна, но забыли на веки то, что произошло.(См. тему: «Долина кувшинов в Лаосе и следы сражений... ») Потомки выживших, но почти забывших все людей вновь стали жить на землях Лу, смешиваться с другими племенами, полностью одичав, а величественные города и храмы заросли джунглями. Позже в эти земли приходили люди из индийских земель, из китайских, тоже смешивались и образовывали новые царства. Они наталкивались на древние руины и слагали о них легенды, часто далекие от реальности, но иногда и говорившие частицы правды.

Позже они стали переделывать древние сооружения под свои нужды, под новые храмы, а местные царьки приписывать их сооружение себе.

Потомки светлых рептилоидов остались в забытьи, на земле покрытой джунглями, как и их похороненные в джунглях дворцы и храмы…

Но в вашем мире все крепнет уверенность, что анунаки, захватившие власть на планете, создавшие свой избранный народ и его руками прибравшие власть и богатства почти во всех странах земных – и есть рептилоиды.

Откуда это? А от самих же анунаков. Для верящих в них они называют себя Богом, а для тех, кто раскусил их черную сущность, - этих черных захватчиков именуют рептилоидами, ведь они не раз уже использовали черных рептилоидов на своей службе, и их руками вообще-то и захватили изначально планету и Солнечную Систему, то о чем я говорила вначале…

Да и сами они имеют гены рептилий, но все же они больше насекомовидная раса в гуманоидной оболочке. А гены рептилий как раз и нужны им были для совмещения насекомого и гуманоида в их вечных экспериментах по уродованию жизни и приспособлению собственных тел к более высокими по вибрациям мирам, чтобы захватывать их и поглощать ресурсы.

Но анунакам этого оказалось мало, и так они объявили всех представителе рас рептилоидов исчадиями тьмы. А артефакты с рептилоидными фигурками в местах обитания экспериментального народа халдеев стали доказательством для многих. Это те самые фигурки из Убейда.







А все просто. Одному из племен удалось спастись, бежав из зараженной Лу на запад в земли Месопотамии. Это и был народ из Убейда. Бежавшие тоже многое забыли, так как спаслась горстка людей. Придя на чужие земли, они жили изгоями и что бы хоть как-то сохранить память, стали изображать своих богов, - рептилоидных Учителей страны Лу – нагов. Но эти фигурки не имеют никакого отношения к изображениям анунаков, которыми изобилуют таблички шумеров с их длинными усами насекомых, чем-то напоминающие рожки.







Анунаки избрали для себя другой народ, не рептилоидов, не нагов, не дравидов – потомков теллурийцев, не монголоидов – потомков драконов из страны Му и лемурийцев. Они этот народ селекционировали и вырастили в своих лабораториях Агарты и поставили пастухами стада человечьего.

Кто сейчас правит вашим миром, кто имеет все богатства? Наги, дравиды? Как живут потомки рептилоидов страны Лу? В нищите, в бесконечных войнах, сожженные напалмом по приказу избранных из того же мирового правительства! На их землях полно бомб и снарядов нового всесожжения века двадцатого. Какие только вирусы не опробуют в джунглях Азии в ваши дни?

Нет, избраны другие, и анунаки все сплошь состоят из лжи, как и их избранные. А люди верят и продолжают верить этой лжи, и даже те кто понял ложь, продолжает верить ее остаткам. Люди хотят видеть черное в привычных им образах рептилоидов, хищников, а белое – пушистым и мягким, несущим свет. Но свет может быть искусственной иллюминацией иллюминатов Люцифера, а Дев, что значит «бог» в языке древнем, вдруг стал Дьяволом в языке испоганенном анунаками.

А зло нужно судить не по внешнему виду, а по поступкам. Так, надев на себя чудовищные образы с черепами и костями, йоги нагской цивилизации спускаются в мир тьмы, что бы освободить невинные души, затащенные туда демонами, против их воли или что бы закрыть ворота в преисподнюю и не пустить демонов в мир ваш. Но вы не знаете об этом. Об этом знают только на Тибете. И еще где нас помнят, змеев, пришедших спасти мир от тьмы, змеев пришедших на бой со змеями и драконами мрака.

А ведь когда-то помнили и знали многие. И гору Меру называли Нагари, потому что великий наг Шеша лег у ее основания, что бы стеречь мир сей от демонов. И город тогда был огромный в стране Сва или Борее, который стоял у ее подножия и назывался Нагари.

Позже в Индии так стали называть вообще любой город, в смысле просто слово «город». И письмо священное что в городе Нагари записывалось в узлы и нити клубков священных, о которых пела вам Гамаюн –птица, а позже вы родичи наши записывать стали чертами да резами, в индийской земле называть стали Деванагари – что есть священное или божественное из Нагари. Но везде еще остался в имени этом Наг – или змей мудрый, охранитель… И остался он в землях восточных символом мудрости.

В мире действительно все перепутано и масками тьмы укутан свет, но искусственный свет мерцает на исчадиях тьмы. Но это не есть то, что свет и тьма это якобы одно и тоже, и что добро и зло – это якобы две стороны одной медали. Только хитрые лжецы анунаки говорят так и их приспешники, и говорят они так тем, кто докапывается до истоков лжи их и срывает маски.

Тогда человек, увидев под маской света нечисть, или за ложной завесой тьмы истинный свет, сомневаться начинает, а что же есть что на самом деле? И тогда лжецы, захватившие мир этот начинают ему подсовывать лжеучения о единстве зла и добра и что все это якобы свойства Единого или о том что в мире все уравновешивается, и что без зла не прочувствуешь добро и наоборот, что зло и тьма воспитывают, тренируют души и поэтому якобы необходимы, и все тому подобное.

Но это есть самая жуткая ложь их, ведущая души в пропасть. Ведь человек, поверивший этому, разочаруется во всем сущем, ему станет все равно зло или добро… Его ждет пустошь духа, потеря смысла существования, а затем он скатится в страну пороков, позволив им овладеть собой, ведь все равно же есть они или нет, стремиться то некуда…, или может быть и путь тьмы тоже приведет к тому же результату, так зачем тогда трудиться и побеждать себя…

Так ловятся светлые, ищущие души и отправляются в антимир. Остерегайтесь этой ловушки, она расставлена везде, она есть на подступах к любому учению, которое пометили захватчики… Учитесь думать, а не просто верить сказанному кем-то, рассуждать учитесь, хотя бы разумом, если еще душу свою не слышите… Если сущность сияет как ангел, но при этом творит то, что зло приносит, страдания и разрушения – значит не свет несет она а в маске прячется, и не стоит оправдания искать ей, что мол страдания эти научат душу истинам и прочее, прочее… не может ангел зло творить.

Так же и за неприятными вам образами драконов и змей могут скрываться помощники. Не по одежке нужно судить, но по делам, и думать уметь, чувствовать не просто шаблонными, как у вас говорят, эмоциями а душой, интуитивно…».

Источник: https://sofyapremudraya.livejournal.com/1117581.html