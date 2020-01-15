Отставка правительства, Материнский капитализм, Молебен в театре кукол // Галопом по Европам #136

В этом выпуске:

- Российское правительство в полном составе подало в отставку – об этом заявил Медведев;

- Накануне форума в Давосе его основатель Шваб рассказал о повестке грядущей встречи;

- В России могут появиться частные судебные приставы – минфин согласился рассмотреть такую возможность;

- Генпрокурор Чайка рассказал, что за строительством космодрома Восточный теперь следят из космоса;

- Мальта опубликовала список получивших гражданство этой страны в 2018-м;

- В Хакасии в 2019-м сумели сократить бюджетные расходы почти вдвое;

- Нью-Йорк Таймс опубликовала новое видео, на котором виден запуск двух ракет, сбивших украинский боинг в Иране;

- Московские поликлиники прекратили обслуживать граждан из регионов;

- Минпромторг снизил ожидания по импортозамещению лекарств;

- В Нижнем Новгороде благотворительный фонд, собравший 45 миллионов для детей-сирот, потратил деньги на восстановление храмов.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D1Im1WVgLu4