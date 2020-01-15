Отставка правительства, Материнский капитализм, Молебен в театре кукол // Галопом по Европам #136
В этом выпуске:
- Российское правительство в полном составе подало в отставку – об этом заявил Медведев;
- Накануне форума в Давосе его основатель Шваб рассказал о повестке грядущей встречи;
- В России могут появиться частные судебные приставы – минфин согласился рассмотреть такую возможность;
- Генпрокурор Чайка рассказал, что за строительством космодрома Восточный теперь следят из космоса;
- Мальта опубликовала список получивших гражданство этой страны в 2018-м;
- В Хакасии в 2019-м сумели сократить бюджетные расходы почти вдвое;
- Нью-Йорк Таймс опубликовала новое видео, на котором виден запуск двух ракет, сбивших украинский боинг в Иране;
- Московские поликлиники прекратили обслуживать граждан из регионов;
- Минпромторг снизил ожидания по импортозамещению лекарств;
- В Нижнем Новгороде благотворительный фонд, собравший 45 миллионов для детей-сирот, потратил деньги на восстановление храмов.
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