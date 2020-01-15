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Новости Украины и Новороссии 15 января 2020

09:59. 15 января 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Соросята Украины

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На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

Фото: Flickr / © Ministry of Defense of Ukraine
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь. Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявил украинский посол в США Владимир Ельченко, передает RT.

По его словам, нет страны, которая больше, чем США, поддерживает Украину «именно в секторе безопасности и обороны».

«Всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны Пентагона и ещё почти $450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США — $698 млн и чисто военная оборонная помощь — $365 млн», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Как отметил Ельченко, $250 млн уже выделены, ещё $50 млн будут выделены при условии выполнения определённых условий и использования первой части суммы и ещё почти $50 млн — остатки с прошлых годов, которые ещё не реализованы.

Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год — более $1 млрд.

Ранее в ЕС заявляли, что Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.

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Киев и США причастны к крушению российского и украинского авиалайнеров: кровавый след из 2001 — версия

Киев и США причастны к крушению российского и украинского авиалайнеров: кровавый след из 2001 — версия | Русская весна

Предлагаем вашему вниманию конспирологическую версию трагических событий с украинским Boeing-737 под Тегераном и российским Ту-154 над Чёрным морем. Отметим, что данная теория в основном укладывается в логическую схему, но ряд её утверждений не имеет на данный момент фактических подтверждений.

Уже практически не осталось сомнений, что Украина и США намеренно готовили «Боинг» к ракетному удару. Да, ракета была иранская, однако произошло это в результате намеренной расчетливой провокации.

На этот счёт указывают несколько факторов. Ответственность за ракетный удар оператору иранской ПВО пришлось брать на себя, поскольку связь с командованием отсутствовала (об этом заявил командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде). Вряд ли можно назвать совпадением, что в этом районе было зафиксировано применение средств РЭБ.

Кроме того, западные пользователи сразу же вспомнили о существовании программы Suter, способной не только вносить помехи в работу радаров, но и взламывать пусковые ракетные установки. Именно эту программу американцы обкатывали в Афганистане и Ираке.

Кроме того, эта модель «Боинга» имеет возможность удаленного управления, поэтому смена курса после взлета уже не вызывает удивления. Однако, почему были отключены транспондеры, остается загадкой.

К слову, самолет был выбран не случайно, его заведомо готовили на убой. Компания МАУ принадлежит украинскому олигарху, а сам борт — британскому подданному. «Боинг» был арендован у компании Varangian Leasing, зарегистрированной в офшорном Делавере в США.

Нет сомнений, что трагедия в Иране не обошлась без участия Украины и США. Как, собственно, и история с малайзийским «Боингом», расследование по которому до сих пор опутано интригами.

Однако и на этом их «послужной список» не заканчивается. Как оказалось, Соединенные Штаты причастны к уничтожению российского Ту-154 над Черным морем, сбитым украинскими ПВО в 2001 году. Несмотря на то, что об этой истории долго молчали, на неё также стоит обратить внимание.

К моменту трагедии, по рекомендации США, украинской стороной были разорваны некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Россией, согласно которым «незалежная» проводила учения на полигоне в Астраханской области.

Там есть огромные пустынные территории, поэтому можно спокойно стрелять ракетами без угрозы попадания в самолеты. Из-за разрыва договоренностей учения проводились в Крыму, который тогда находился под контролем Киева.

Поскольку пространства на полуострове немного, пришлось закрывать международное пространство над Черным морем для пролета самолетов. Но ведь за это нужно платить, поэтому в целях экономии Украина перекрыла небо лишь на несколько часов учений, без явного запаса.

Это и сыграло роковую роль, ведь учения начались де-факто позже, а продлевать не стали, понадеявшись на авось. Туда и залетел ничего не подозревающий Ту-154. К слову, запретная зона также была не велика, опять же в целях экономии.

Ракета была выпущена не в цель, поэтому она улетела в море. В отличие от платы за закрытие международного пространства, двигатель ракеты оказался с запасом, поэтому сопло самолет попал под прицельный удар, хотя Ту-154 просто двигался по маршруту.

Реальная причина — отказ Украины от военного сотрудничества с Россией и жадность Киева, убежденного, что ему всё простят. Тогда детали не были раскрыты, а «незалежная» врала, отрицая все имеющиеся факты. Свою вину они не признают до сих пор, но с учётом сегодняшних печальных тенденций молчать об этом не стоит.

Но в чём же вина США? Как и в случае с Ираном, всё было сделано чужими руками, но не без подталкивания в спину со стороны американцев. Именно они послужили мотиватором для разрыва договоренностей, умыв руки в этой истории.

То же самое они сделали и малайзийским «Боингом», сбитым в небе над Донбассом. Аналогичная ситуация происходит и сейчас, ведь Вашингтон ответственен за трагедию не меньше Тегерана, однако, как и раньше, американцы выходят сухими из воды.

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Алина Кузьмина, для «Русской Весны»

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Патриоты Донбасса ответили Зеленскому (ВИДЕО)

Патриоты Донбасса ответили Зеленскому (ВИДЕО) | Русская весна

Патриотическая ассоциация Донбасса прислала «Русской Весне» ответ на поздравление украинского президента.

«В Новый год Владимир Зеленский обратился к народу с вопросом: „Кто я?“

У патриотов Донбасса есть что ответить Украине. За всё. За обстрелы Донбасса, за гибель детей и мирного народа, за репрессии граждан Украины и политику, направленную на уничтожение русского языка и культуры.

Но мы… мы смеемся над нашими врагами», — написал в пояснении к видео председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.

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Как слуги из хозяев животных хотят сделать

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Метки: важное, компиляция

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