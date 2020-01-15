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Николай Стариков: Фактически, президент говорил о Конституционной реформе

19:03. 15 января 2020 238 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: online47.ru

Первым впечатлением от Послания главы государства Федеральному Собранию с Оnline47 поделился Николай Стариков

Сегодняшнее Послание президента России Владимира Путина уже обсуждают эксперты, указывая на самые главные, по их мнению, аспекты, сформулированные главой государства.

Как выяснил Оnline47, Николай Стариков, российский общественный и политический деятель и писатель тоже внимательно слушал выступление Владимира Путина.

На вопрос корреспондента Оnline47 о том, что, на его взгляд, в Послании «самое-самое главное», Николай Стариков ответил:

«Самыми главными мне кажутся две вещи. Первое — это чёткая и ясная направленность государства на повышение доходов населения. Это — очень важно, потому что в условиях рыночной экономики, в которой мы живём, нравится нам это или не нравится, если у населения нет денег — экономика не может правильно и хорошо функционировать».

«Вторая вещь», которую отметил эксперт, ожидаемо касалась инициатив главы государства по возможным изменениям в Конституцию страны:

«Второе: президент сказал важные вещи о, фактически, Конституционной реформе. Несмотря на то, что он сказал, что не надо менять Конституцию, он тут же предложил изменить фундаментальные вещи, о которых давно говорилось. Это безусловный запрет на иностранное гражданство и вида на жительства для людей, занимающих значимые посты в государстве и — констатация того самого факта, что законы Российской Федерации всегда должны быть важнее для Российской Федерации чем любое международное законодательство. Приоритет внутренних законов над внешними».

Обложка: Послание Президента Федеральному Собранию. Фото kremlin.ru

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-fakticheski-prezident-govoril-o-konstitucionnoj-reforme-112349

Метки: чит.клуб

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