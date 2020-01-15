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Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России

08:28. 15 января 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: Reuters
Журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг заявил, что факт поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она провела переговоры с президентом Владимиром Путиным, демонстрирует, что миру не обойтись без России, передает РИА Новости.
В Кремле лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере, а также актуальные темы международной повестки.
Лемминг подчеркивает, что в ходе встречи обе стороны подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном и завершению строительства газопровода “Северный поток — 2″. Он также оценил поддержку российским лидером инициативы правительства Германии созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.
По мнению автора статьи, мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран. Он отмечает, что Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, сирийский президент Башар Асад при поддержке Путина консолидировал свою власть, а потребности Германии в энергоносителях скоро будут покрыты за счет “Северного потока — 2″.
Журналист задается вопросом, кто, кроме России, способен способствовать стабилизации в Сирии, оказывать весомое влияние на режим в Тегеране, на равных говорить с турецким президентом Реждепом Тайипом Эрдоганом, а также добиться долгосрочного урегулирования ситуации в Ливии.
Автор заключил, что Германия не должна бояться, что кому-то (в том числе и в рядах ЕС) действия страны не понравятся.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/49395-nemeckoe-smi-obyasnilo-pochemu-miru-ne-oboytis-bez-rossii.html

Метки: в мире

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