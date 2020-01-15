Энергии Ткани мироздания.
22:39. 15 января 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/MyMpyFog9tw
Источник: https://youtu.be/MyMpyFog9tw
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Присмотритесь — и вы увидите, что единственно кто вам мешает — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных.
Забавная версия,но опять же не определен фотон.Если он квант,и не делим,то он не может быть волной,он может быть частью волны.)То же и с электроном,ведь если взять ту же Планковскую длину,то электрон сам может состоять из энного количества квантов.
Геометрически все красиво нарисовано,но опять же на расстояниях Планковской длины понятия того пространства что мы представляем так же не определено,а так же и времени и энергии,все это представляет какой то невообразимый бульон,из которого уже на более масштабных размерах определяются некоторые константы пространства-времени.Опять же автор не учитывает что обычная геометрия в отличии от Римановской не так гибка,в той геометрии углы треугольника могут гулять в разные стороны в зависимости от выпуклости- вогнутости пространства,поэтому все эти схемы умозрительны.Ну и количество видов пространств может быть любое,и не ограничено законами простой геометрии.Но в целом версия красива,хоть и пояснения матричности материи сравнением с телефоном банальны.)