Рождественское чудо: стало известно, кто 5 лет подбрасывал деньги жителям деревни (ФОТО, ВИДЕО)

В небольшом посёлке на северо-востоке Англии произошла по-настоящему сказочная история. С 2014 года неизвестный оставлял крупные суммы денег на видных местах, чтобы их могли найти и взять себе нуждающиеся люди.

Сообщается, что «чудеса» происходили в н.п. Блэкхолл-Колльери в графстве Дарем. Полиция никак не могла понять, кто и зачем оставляет на видных местах пакеты с пачками купюр, пока в январе этого года не выяснилось, что деньги подбрасывали два мецената, которые хотели помочь деревне и нуждающимся.

На протяжении более чем пяти лет пакеты с деньгами в Блэкхолл-Колльери находили не менее 12 раз.

Обычно в пакетах были купюры по 20 фунтов на общую сумму в 2000 фунтов. За всё это время в деревню было подброшено 26 тыс. фунтов (2 млн рублей).

Законопослушные жители, находившие деньги, в соответствии с законом сдавали их в полицию. Поскольку владелец находки не заявлял о пропаже, то полиция в соответствии с законодательством возвращала пакет нашедшему.

В полиции отметили, что все найденные пакеты с деньгами были переданы тем, кто их нашёл.

В итоге спустя пять с лишним лет неизвестные благодетели сами связались с полицией и объяснили мотивы своих поступков, однако попросили сохранить их анонимность. Меценаты (мужчина и женщина) объяснили, что неожиданно получили довольно крупную сумму денег, и решили часть из них потратить на добрые дела.

Констебль Джон Форстер заявил, что очень рад, что тайна необычных находок наконец-то раскрыта, и что деньги не имеют отношения ни к какой криминальной истории.

Он поблагодарил дарителей за то, что они связались с полицией, а жителей деревни — за проявленную за прошедшие годы честность.

Как рассказала одна из жертвователей, когда-то житель деревни помог ей. После этого она почувствовала эмоциональную связь с Блэкхолл-Колльери и решила в своеобразной манере «отплатить за доброту».

Меценаты старались оставить деньги на видных местах, нередко просто на мостовой, где их могли найти нуждающиеся, в частности пенсионеры. Иногда, оставив деньги, жертвователи ждали неподалёку, чтобы убедиться, что деньги подберут.

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