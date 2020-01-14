Опередить забвение. Установят ли в Кракове памятник его спасателям, не давшим взорвать город?

Польский общественный деятель Ежи Тыц приехал в Россию с фантастической идеей — установить в Кракове памятник советским воинам, спасшим заминированный город от подрыва фашистами в 1945 году. Это его ответ Институту национальной памяти (ИНП) Польши, который вступил в спор с президентом РФ Владимиром Путиным о предпосылках Второй мировой войны. Идея Тыца почти сказочная: в 1991 году в Кракове уже демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, принявшему решение не штурмовать город. Но идея и опасная: Тыца могут привлечь к уголовной ответственности за распространение «российской пропаганды». Ведь в Польше господствует точка зрения ИНП — «это лицемерная коммунистическая пропаганда, будто Красная армия спасла Краков от уничтожения».

— Формируется новая идея — освободительная миссия Красной армии в Европе 1944—1945 годов, когда погибли свыше трех миллионов советских солдат, это миф, — говорит Ежи Тыц. — А правда — это «порабощение Европы коммунистами». История с Краковом — лишь начало. За ним стоит цель — освобождения Варшавы, Лодзи и Кракова не было, было «варшавское восстание против коммунизма, подавленное сталинистами», с последующим захватом других городов.

Ежи Тыц приехал ещё и с конкретной целью — добиться открытия российских архивов для польских историков, чтобы через систему доказательств и встреч историков двух стран «ликвидировать мифы новой истории». Его поддержали доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисёнок и заместитель начальника НИИ военной истории Генштаба ВС РФ Николай Никифоров. Они назвали ошибочной стратегию Советского Союза по засекречиванию документов, касающихся масштабной помощи СССР в поставках зерна, мяса и продуктов в послевоенную Польшу, а также выделения ей промышленного оборудования и финансов в рамках выплат репараций Германией.

— Простой вопрос, почему польская Армия Крайова не встала на защиту Кракова, а отдала её СССР, камня на камне не оставит от концепции ИНП о том, что «Краков был захвачен красными», — убежден Юрий Борисёнок.

Никифоров показал рассекреченные документы: в 1945 году в Кракове Красной армией были разминированы 5 мостов, 57 предприятий, 157 учреждений и замков, 375 жилых домов. Достоверность документов, как и заключение маршала Конева, запрещающего штурм Кракова, подтверждена союзниками США и Великобритании. Также Никифоров показал ранее секретный документ: в Кракове 14 предприятий и 3 водонапорные башни они заминировали самовзрывающимися колбами со сроком «годности» 5 дней, а советские солдаты разминировали город за двое суток.

История с Краковом — лишь начало. За ним стоит цель — освобождения Варшавы, Лодзи и Кракова не было

— Краков, Варшава и Лодзь были продолжением гитлеровской тактики «выжженной земли», — убежден Николай Никифоров. — Миф части польских историков о том, что «Краков немцы превратили в цветущий край», крепится на том, что вице-губернатор округа Ганс Франк добился экономического подъема региона, но для вермахта, когда он отступил, приказ Гитлера был «подрывать все, даже Германию». Краков — пример первоклассной работы советской разведки и агентов польской народной армии. Работа была засекречена, что оборачивается прямой подменой фактов и ведет к забвению памяти.

Открытие архивов — грамотный способ упредить историческое забвение и возможные нападки на Россию за «оккупацию Европы». В ряду документов, которые готовятся к обнародованию в год 75-летия Победы над фашизмом, — военные операции по освобождению Кракова, Варшавы, Лодзи и роль советских партизан в установлении мест Волынской резни на Украине.

Обложка: Отряд чернорубашечников СС проходит мимо генерал-губернатора доктора Ганса Франка и его почетных гостей во время осмотра немецких войск в Кракове, Польша. 28 октября 1940 года. Фото: AP

Источник: https://nstarikov.ru/operedit-zabvenie-ustanovjat-li-v-krakove-pamjatnik-ego-spasateljam-ne-davshim-vzorvat-gorod-112317