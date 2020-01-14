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“Дорога через войну”

11:53. 14 января 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Обзор большой панорамы "Дорога через войну" посвященной событиям Великой Отечественной Войны.
Сделало весьма годно.



И еще на тему Великой Отечественной Войны.

1. Эвакуация советской промышленности – https://www.youtube.com/watch?v=cymUUvTxXIs – военный историк Алексей Исаев о том, как происходила эвакуация промышленности в начале войны
2. "Битва за нашу Советскую Украину" – https://www.youtube.com/watch?v=shgVsdUMHOo – документальный фильм Александра Довженко 1943 года
3. Освобождение Варшавы отпразднуют в Москве салютом – https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12270632@egNews – Поляки могут не праздновать, а мы отпразднуем
4. Пушка ЗиС-3 образца 1942 года на вооружении соверменной армии Камбоджи – https://dambiev.livejournal.com/1805579.html – Раритеты по-прежнему в строю
5. «Мы убили их, чтобы уничтожить как можно больше русских -  https://aloban75.livejournal.com/4847608.html -  Подвиги" латышский эсэсовцев в Белоруссии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5565545.html

Метки: великая отечественная война, Видео, история

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