Дмитрий Борисенко: Если бы был ГУЛАГ

Я понимаю, что в любом обществе нужны и свобода слова, и свобода вероисповедания, и свобода личности, и другие свободы. Это нормально. Но я не принимаю, когда слово свобода используют совсем для других целей. Я не принимаю, когда словом свобода прикрывают агрессию против другой страны, когда под аббревиатурой «сохранения прав и свобод человека» прикрывают введение официальной слежки за собственными гражданами и, конечно, я не принимаю, когда словосочетанием «свобода мнений», прикрывают откровенный плевок в душу людей.

Именно это и сделал человек, который называет себя историком – Николай Сванидзе, заявивший в эфире радио «Эхо Москвы», что Советский Союз вступил во вторую мировую войну на стороне Гитлера, имея в виду вход частей РККА на территорию Польши в сентябре 1939 года.

Сванидзе, на ЭХО, которое спонсирует гос. компания "ГАЗПРОМ", говорит о том, что СССР вступил во Вторую мировую на стороне ГИТЛЕРА…Господин президент, если и после этого не будет мер по отношению к ЭХО, мой голос на выборах ваш преемник не получит точно. И думаю не только мой. pic.twitter.com/rsi6VulLBO — Borisenko (@borisenkodmitr) January 10, 2020

Я не буду говорить о том, что это абсолютная ложь с точки зрения истории, что все факты не только не подтверждают этой исторической абракадабры, но и опровергают ее, об этом много сказано за последнее время. Меня продолжает поражать то, с каким спокойствием государство смотрит на то, что такие вот заявления делаются в эфире СМИ, которое поддерживает государственная корпорация, национальное достояние, как оно само себя позиционирует, ПАО «Газпром». Возможно, господину Миллеру недосуг заниматься такими вещами, как репутация компании, а зря. Крупный бизнес, тем более с участием государства, должен заботиться об имидже не только себя любимого, но и той страны, где этот самый бизнес приумножает свой капитал. Иначе грош цена такому деловому сообществу, которое на свои собственные деньги, позволяет подконтрольному ему СМИ творить то, что творит «Эхо Москвы».

Вообще, глядя на всю эту «мгимошную тусовку», как сказала героиня известного сериала «Спящие», я все больше и больше понимаю зачем во времена Сталина существовал такой мощный репрессивный аппарат, который, в том числе, жестко прошелся и по творческой интеллигенции. Парадокс, но я, проучившейся в театральной академии, знакомый со всей этой творческой бохемой не понаслышке, не могу сейчас припомнить, чтобы встречал там людей, которых можно было бы назвать патриотами. Возможно, они есть. И не один, и не два, но если брать «температуру по больнице», то в этой среде одни из самых распространенных антигосударственных настроений, там больше всего можно услышать критики любого руководителя. Они критиковали царскую Россию, Советский Союз, теперь вот Россию нынешнюю. Они постоянно всем недовольны. Они не довольны даже в том случае, когда государство их обхаживает. Когда государство делает им реверансы в виде грантов, финансирования, наград, а раньше выделяло им квартиры, путевки в санатории, дачи, премии, звания и поездки за рубеж. Они всегда поражали меня своей двуличностью, когда, подобострастно расшаркиваясь перед государством, эти люди при этом держали за пазухой камень, который они готовы были швырнуть в государство, если то потеряет силу и бдительность.

Откуда в них такая неистребимая жажда гадить там, где живешь, мне не понятно. Откуда такое желание смешать свою страну с дерьмом, мне неведомо. И было только одно время, когда весь этот табор, за редким исключением действительно патриотов своей страны, которых было гораздо меньше по сравнению со всей остальной творческой братией, держали в узде, не позволяя им рассуждать, но позволяя реализовывать свой талант (а многие из них действительно талантливы) на благо Родины. Да-да. Вы правильно поняли, я говорю о временах, когда существовал ГУЛАГ. Безусловно, в истории ГУЛАГА было много трагических страниц. Были несправедливо осужденные, были жестокие пытки и казни. Но были и плюсы. Была купирована та самая бохема в ее желании гадить. И именно страх ГУЛАГа заставлял подавляющее большинство их этих хулителей, создавать, пусть даже через не хочу, достойные творения и в искусстве, и в живописи, и в музыке, и в кино. Кто первым побежал клеветать на СССР? Бохема. Кто развращал неокрепшие умы молодых? Бохема. А кто потом пресмыкался перед «малиновыми пиджаками» и олигархами? Бохема…Они подобны шакалам. Когда есть лев, они подобострастно лижут ему лапы, когда лев стареет, они первые начинают рвать его на куски.

И самое мерзкое, что все эти гадости они прикрывают идеей «свободы человека», «демократии для народа», хотя подавляющему числу из них, на народ наплевать, они видят себя любимых не в любви к народу, но в обожании народом их неуемного Я.

Дмитрий Борисенко, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/dmitrij-borisenko-esli-by-byl-gulag-112273