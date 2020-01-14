Дети ада. Они достойны своих предков!

Под новый, 2020 год украинский националист, экс-каратель АТО Александр Грамарчук организовал в Виннице производство консервированного тушеного мяса с каннибальскими названиями «Сепар в масле», «Снегирь православный» и «Сепар луганский выдержанный». На этикетке одного из консервов есть надпись «содержит кусочки русскоязычных младенцев».

Украинские активисты продолжают то единственное дело, которое доступно украинским активистам: а именно, УПРАЖНЯЮТСЯ В ИСПРАЖНЕНИЯХ . Зловонное самовыражение в виде духовного газоиспускания заполняет умы и останки душ юродствующих во украинстве. И дело не в том, что мы призываем их любить Россию, а в том, что призываем оставаться просто людьми. Взятый в 2014 году на Украине курс на героизацию нацизма неизбежно ведет страну по пути наращивания антигуманистического начала. По улицам Киева и других украинских городов проходят факельные шествия с фашистскими символами, портретами Бандеры и других нацистов. Каждый, кто встал на этот путь – конкурирует с себе подобными на поле бесчеловечности. Он должен выпендриваться так, чтобы мразь его затмила "аналогичные продукты", выходящие на этот же самый рынок ненависти.

Возмущенный этим фактом Алексей Журавко написал в Facebook: «И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?» Экс-депутат подчеркнул: «Ничего человеческого в Украине не остается», ведь это «призыв к людоедству».



Журавко добавил, что его больше всего поражает равнодушие нынешней украинской власти к подобным эксцессам, хотя «здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм, вот это и есть самый настоящий фашизм, который не замечает Европа».

Перечисленные Алексеем Журавко продукты были совершенно открыто предложены покупателям на рождественской ярмарке в Виннице. Там же предлагался соус кроваво-красного цвета под названием «Смерть ворогам».

Последнее отсылает нас к воспеваемому биографами С. Бандеры факту: ребёнком Бандера душил котов, воображая в них ворогов нации. Для чего? Для выработки в себе "необходимой жестокости" в будущей борьбе за ноль, бессмысленной и беспощадной, которую Бандера и вёл всю свою жизнь.

Параллельно "консервам с младенцами" имени Бандеры очередную абсурдную инициативу озвучил экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

Он предложил отпраздновать в 2021 году "450-летие сожжения Москвы". Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

Тогда в московских посадах начались пожары, устроенные мародерами из ханского войска. Из-за засушливой погоды и сильного ветра выгорел практически весь город, кроме Кремля. Этот разрушительный пожар стал крупнейшим для города в XVI веке – как известно, застроенная в основном деревянными строениями, Москва нередко страдала от пожаров.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными заявлениями. Так, в декабре 2019 он заявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров. Эти инициативы и отражают "рынок предложения" украинских активистов, который, согласно законам рыночной экономики существует – потому что есть спрос на такую продукцию. Долларовый спрос…

Эти люди, если их ещё можно назвать людьми – не просто враги. Прежде всего они – психически больные. За психопата нельзя ручаться ни в чём (предупреждаем тех, кто сегодня пытается делать на них ставку: США, Израиль и др.). На кого в следующий миг бросится сумасшедший с бритвой в руке – не знает никто.

Может быть – на русскоязычного. А может и на европейца, или израильтятина, или самому себе в экстазе сектантского радения отсечёт яички или перережет горло… Понимаете, псих – он и есть псих. Он непредсказуем. Не надо гадать, на что способен душитель котов или изготовитель мясных консервов "из кусочков русскоязычных младенцев"! Такого психопата надо изолировать, а главное – никому не пытаться его использовать!

Вот идейный неонацист из украинской банды С14 Сергей Бондарь показал, как планирует «реинтегрировать» Донбасс. Несколько видео на эту тему он разместил на своей странице в соцсети.

На одном из них он показывает своего подельника-неонациста с наполовину закрытым лицом в каске и форме солдат Третьего рейха, в руках у него огнемёт.

«Хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую», — комментирует Бондарь.

Ещё одна видеозапись демонстрирует шеренгу вооруженных солдат, начинающих стрелять по команде, — это, по версии Бондаря, «реинтеграция» Донбасса. Это может стать прекрасным сюжетом для русскоязычного телеканала с вещанием на Донбасс, который грозятся запустить в Киеве. "Чего нас бояться, вот мы какие!" – показывают себя психи во всей красе. Мы гордимся без стеснения тем, кто в детстве душил котов! Мы делаем мясные консервы из человечины! Мы празднуем сожжение славянских городов ордынцами, и мы считаем огнемёт – "опрыскивателем от сепаров". А расстрелы – лучший способ укрепления европейской демократии!

Чего же вы боитесь нас – идите к нам, и получите своё лекарство (так говорил свихнувшийся папаша в романе Стивена Кинга, когда гнался за своим сыном по коридору с молотом).

Все контексты показывают, что они не просто воспевают запредельную жестокость, но ещё и относятся к ней, как к ВЕСЁЛОМУ КВЕСТУ, как к забавной игре. И это отношение

к убийству, как к фестивальному номеру, как к перфомансу – наверное, страшнее самого убийства…

Вот что пишет А.Леонидов (Филиппов), делясь своим опытом разглядывания фотокарточек из музеев Холокоста:

"…Чёрно-белые карточки из семейных архивов немецких егерей «Эдельвейс» потом попадут во все значимые музеи мира. Они лучше всяких слов, но с отличным немецким качеством съёмок, передают даже мелкие детали подвижных сцен, разыгравшихся на улицах, расскажут без слов планете об украинстве.

Нечто очень древнее, первобытное, примитивное, дочеловеческое сразу же раскрылось в бандеровцах, да, в общем-то, никогда и не прикрывалось.

Многие народы убивают людей на войне. Есть и такие, которые убивают на войне детей – и немцы были среди таких.

Но не было и нет на земле народа, кроме бандеровского отродья, которое на убийство детей одевалось бы, как на праздник, проводило бы его в форме весёлого, зажигательного карнавала, с песнями, плясками, с визгом гармоник, с ужимками и хохочущим кривлянием!

Но те, кто видел этих существ во Львове, в самые первые дни Великой войны – с изумлением заметил… И даже сфотографировал, как они забивают детей палками под плясовые мелодии!



С гармониками и танцевальными притопами… В традиционных для украинского праздника «вышиванках», припасённых в сундуке на весёлый денёк…

Жарким летом 1941 года во Львове разразился один из многих карнавалов «украинского самосознания», вырвавшегося из глубин звериного нутра, воплотившегося в омерзительно-мясницкие эпизоды по всему городу.

Вглядимся в эти беспощадные, режущие, как бритва, кадры! Вот Ярослав Стецько, который руководил бандеровским "правительством" во Львове на тот момент, направляет детей – словно средневековый фанатик в «детский крестовый поход».

Украинские дети, от восьми до тринадцати лет, по замыслу Стецько, набирают за пазухи своих архаичных, как индейские перьевые капоры, вышиванок, камни. Этими камнями украинские дети будут забивать до смерти еврейских женщин, а немецкие фотографы – деловито сохранять для истории. И для стендов в музеях Рейха о расовой неполноценности славян.

Действительно, каким типом сознания нужно было обладать Стецьку, чтобы просто до такого додуматься?!

Именно детей послать забивать камнями именно женщин – а не красных комиссаров, например? Это ведь не ошибка Стецько, это воспитание нации – в том виде, в каком упырь Ярослав Стецько себе это воспитание представлял…

А вот другой «большой друг украинских детей», руководитель бандеровской милиции Иван Равлик. Он по совместительству числился заместителем главы службы безопасности ОУН-Б. Этот придумал аналогичную «воспитательную» процедуру.

Накаченным украинствующей бредятиной детишкам вручили палки – и тоже послали ритуально убивать во имя «вильной Украины» под гитлеровским протекторатом. Пол Пот такое придумает на полвека позже Равлика, ОУН-Б, и без «крышевания» от фюрера…

Подписи под фотографиями музейных фондов бесхитростны и лаконичны: «Юные галичане забивают еврейку камнями». «Львов. Погром – дети с палками». Но ведь не сами же чёртовы дети это придумали! Это же их Стецько с Равликом подучили!

Фотографии слишком однозначно донесли до нас, что «украинские активисты» двинули на погром, как на фестиваль. Ликование их перекошенных лиц, улыбки и прихлопы под плясовые мелодии, замысловатые танцевальные позы, в которых они, посреди ещё тёплых трупов застыли на кадрах.

«Одухотворенные лица двух львовских интеллектуалов» – с издёвкой напишет комментатор под одной из фото, на которой два звероподобных недочеловека с характерными следами вырождения на мордах – раздевают очередную жертву. Комментатор просит вглядеться в их пустые и одновременно жуткие свинячьи мёртвые глазные колодцы – чтобы разглядеть на дне их весь ужас украинизма…

Хорошо известна фотография из архива Холокоста – на которой поставленные на четвереньки евреи публично моют тротуар… Как в Вене в 1938 г. на погроме в честь аншлюса. Но вы посмотрите на задний план, куда не все, шокированные сценой, доглядывают – как искренне там радуется всему происходящему молодая самка в национальной украинской одежонке!

Одно из наиболее жутких фото львовских погромов – кадр, на котором жертва – полная, дородная пожилая женщина – о чём то просит своих палачей или немца-фотографа.



С этой женщиной сохранились и другие снимки: украинские обезьяны, гримасничая и кривляясь, срывают с неё всю одежду, как и с молодой девушки рядом…

А вот снова эта же женщина. Кадр поймал динамику: украинец с улыбкой до ушей, не иначе, как обгадившись от садистского счастья, наотмашь бьет её палкой… Молодой девушки, которую она прижимала к себе перед раздеванием – уже нет, куда-то уволокли…

Хотелось бы верить, что описанное Леонидовым и сохранённое на фото немецких фотографов ушло навсегда – вместе с самой страшной войной в истории человечества. Но – не получится в такое верить. Консервы не дадут. Чубаров не даст. Жажда поливать население Донбасса огнемётами – не даст.

Они – достойны своих предков. Для них геноцид – повод плясать, петь и веселиться. И мы обязаны это знать, чтобы понимать – С КЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО!

В. Евлогин



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