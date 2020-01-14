Бонусы от Путина для Меркель

Тут задают вопрос (после звонка Меркель Путину): почему международная конференция по ливийскому урегулированию будет проходить в Германии, а не, например, в России или Турции?

Ответ простой: это бонус со стороны Путина в сторону Меркель за проявленное ею мужество и политическую волю в вопросе о Северном потоке 2, а также за то, что она хоть чуть-чуть сопротивляется США, подавая пример другим европейским странам.

Думаю, и Эрдогана Путин уговорил перенести конференцию в Германию.

Почему бонус? Потому что уже все немцы знают, что именно целостная и суверенная Ливия при Каддафи была надёжным кордоном, сдерживающим неконтролируемые и нарастающие потоки нелегальных мигрантов из Африки в Европу, то есть и в Германию. И тот факт, что Меркель принимает у себя конференцию, которая в перспективе может привести к возрождению Ливии как государства, будет, конечно, положительно оценен гражданами Германии. И другие европейские столицы оценят.

А наша выгода? Мы заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Германией. Надо постепенно «отрывать» её от американской пуповины. По чуть-чуть.

Обложка: Владимир Путин с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Фото kremlin.ru

Источник: https://nstarikov.ru/bonusy-ot-putina-dlja-merkel-112330