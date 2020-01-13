Ультимaтyм Российской империи. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 8

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в восьмом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, как семейный клан адмирала царского флота Алексея Грейга смог путем сложнейших интриг диктовать свою волю трем монархам династии Романовых в XIX веке.

Почему Екатерина II была вынуждена массово призвать выходцев из Западной Европы на службу в Черноморский флот? Какую роль в жизни адмирала Алексея Грейга сыграла Лия Михелевна Сталинская? Почему именно Одесса стала главным центром контрабандного бизнеса на Черном море? С какого момента Черноморский флот стал превращаться в коммерческое предприятия Грейга и Сталинской? Что послужило причиной удаления Владимира Ивановича Даля, будущего создателя “Толкового словаря живого великорусского языка”, со службы на Черноморском флоте? С кем перед свой смертью разговаривал Александр I? Каков был вклад адмирала Грейга в подавлении Декабристского восстания на юге России? Какова была судьба всех проверяющих, направленных царским правительством на Черноморский флот? Чем Алексей Грейг шантажировал Николая I? Как потомство Грейга и Сталинской делали свою карьеру в государственных структурах Российской империи?

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