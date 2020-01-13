Главная » История, Творчество

«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 2

09:58. 13 января 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


3 января. Джордж Буш и Борис Ельцин пожимают друг другу руки после подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II)


26 января. Наркоманы в Москве


5 февраля. Французский актер Пьер Ришар в Новодевичьем монастыре


Февраль. В московских клубах


Февраль. Торговля на рынке в Москве во время снежной бури


Февраль. Пассажиры спят в аэропорту Домодедово


4 марта. Ненцы пьют по окончанию разделки туши северного оленя


23 марта. Образцы западного влияния в Москве


28 марта. Президент России Борис Ельцин машет сторонникам, собравшимся около Кремля после того, как провалилось голосование по его импичменту


2 апреля. Магадан. Президент России Борис Ельцин встречается с жителями города


21 апреля. Манифестации в Москве перед референдумом 25 апреля


23 апреля. Манифестации в Москве перед референдумом 25 апреля


25 апреля. Александр Руцкой голосует на референдуме по новой Конституции


26 апреля. На Арбате


26 апреля. На Арбате


26 мая. Джордж Сорос в Москве


24 августа. Бездомная семья из Смоленска, приехавшая в Москву после того как их дом сгорел


6 сентября. Прокоммунистическая демонстрация перед Белым домом


29 сентября. Прокоммунистическая демонстрация в Москве


3 октября. Баррикады на Смоленской площади


Выпускные экзамены в Московском цирковом училище


Женщина, убирающая улицу в Москве


Бухта Тихая, полярная станция на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа


Портрет Джохара Дудаева, президента Чеченской Республики Ичкерия

Источник: https://humus.livejournal.com/7026945.html

Метки: история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт. Вып 2
... «Святые девяностые». Часть 3. 1992 «Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2 «Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.3 «Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.4
...«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт«Святые девяностые». Часть 3. 1992«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2«Святые девяностые». Часть...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.3
...«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт«Святые девяностые». Часть 3. 1992«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.21992...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2
«Святые девяностые». Часть 1. 1991«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт«Святые девяностые». Часть 3. 19921992. 2 января...
«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 1
3 января. Борцы за права животных протестуют возле развлекательного центра по поводу использования в московских цирках животных 1 марта. Женщина, торгующая «Кола-колой» возле подземного перехода 1 марта. Мужчины и женщины торгуют на стихийном рынке, ...
В помощь альтернативщикам или откуда взялась Сибирская часть мифа о Ермаке
...". И на четыре года выпал из этой жизни. Перечитал и...такое безвластие, людям жившим в девяностых, объяснять не надо. В ... Филофей там не строил. Часть этих зданий сохранились после катастрофы..., что Новицкого хотят признать святым, пацаны в Тобольске завидев ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)