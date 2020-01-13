«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 2
3 января. Джордж Буш и Борис Ельцин пожимают друг другу руки после подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II)
5 февраля. Французский актер Пьер Ришар в Новодевичьем монастыре
Февраль. Торговля на рынке в Москве во время снежной бури
Февраль. Пассажиры спят в аэропорту Домодедово
4 марта. Ненцы пьют по окончанию разделки туши северного оленя
23 марта. Образцы западного влияния в Москве
28 марта. Президент России Борис Ельцин машет сторонникам, собравшимся около Кремля после того, как провалилось голосование по его импичменту
2 апреля. Магадан. Президент России Борис Ельцин встречается с жителями города
21 апреля. Манифестации в Москве перед референдумом 25 апреля
23 апреля. Манифестации в Москве перед референдумом 25 апреля
25 апреля. Александр Руцкой голосует на референдуме по новой Конституции
24 августа. Бездомная семья из Смоленска, приехавшая в Москву после того как их дом сгорел
6 сентября. Прокоммунистическая демонстрация перед Белым домом
29 сентября. Прокоммунистическая демонстрация в Москве
3 октября. Баррикады на Смоленской площади
Выпускные экзамены в Московском цирковом училище
Женщина, убирающая улицу в Москве
Бухта Тихая, полярная станция на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Портрет Джохара Дудаева, президента Чеченской Республики Ичкерия