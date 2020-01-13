Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2020

Карта обстрелов ЛНР. 13 января 2020

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Безжалостные наёмники канадской ЧВК прибыли убивать под Луганск: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По данным, наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки зафиксировано один обстрел территории Республики со стороны ВСУ. На славяносербском направлении военнослужащими 93 бригады по приказу преступника Брыжинского обстрелу из вооружения боевой машины пехоты подвергся н. п. Донецкий, по которому противник выпустил двадцать боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется. Читайте также: Теперь нет сомнений — «Боинг» сбила Украина С целью недопущения вскрытия вооружения и военной техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, в н. п. Орехово ВФУ с целью сокрытия запрещенного вооружения — 152-мм артиллерии, с которой был обстрелян н. п. Кировск, применили средства РЭБ по БПЛА ОБСЕ, что привело к потере пространственного контроля над беспилотником сотрудниками миссии. После чего боевики осуществили посадку БПЛА на своих позициях, стерли записи и передали беспилотник представителям ОБСЕ. Данный факт подтверждается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. Мы в очередной раз призываем миссию ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения. Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в зоне ответственности 46 бригады ВСУ зафиксировано: н. п. Станица Луганская — одна зенитная установка; В зоне ответственности 72 бригады зафиксировано: н. п. Выскрив — одна 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б». В зоне ответственности 93 бригады зафиксировано: н. п. Кряковка — один бронетранспортер. Несмотря на имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону «ООС» иностранных наемников. Так, по нашим данным, 10 января в населенный пункт Станица Луганская прибыло 15 граждан Канады, представителей одной из ЧВК. Известно, что прибывшие будут обучать военнослужащих 46 бригады минно-взрывному делу и снайперской подготовке. Мы не исключаем, что в ближайшее время подготовленные иностранными инструкторами снайперские пары выдвинутся на передовые позиции для проведения обстрелов территории ЛНР с целью дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения и провоцирования защитников Республики на проведение ответных действий. Читайте также: Путин сделал важное заявление о статусе Донбасса

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“Как стреляли – так и стреляют! Живем в страхе”, – жительница Старомихайловки

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Мнение: Мятежный Донбасс войдет в состав России через два года

К началу 2022 года зарплаты и пенсии в ДНР должны вырасти до уровня Ростовской области. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

В сообщении на официальном сайте главы ДНР сказано, что в республике сейчас наблюдаются «условия стабильного роста экономических показателей». С учетом этого Пушилин поручил правительству довести уровень пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области. Работа в этом направлении уже ведется, и процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года.

По словам Пушилина, повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%

Напомним, в июне прошлого года указом Пушилина был установлен новый пенсионный минимум на уровне 4000 рублей, поднявшись сразу на четверть, что стало самым масштабным повышением за весь период независимости. Тем не менее, от российского прожиточного минимума пенсионера донбасская пенсия отстает по-прежнему приблизительно в два раза. При этом цены на продукты питания и медикаменты, за исключением небольшого перечня товаров, практически не отличаются от российских. Насколько реально исправить ситуацию всего за два года, учитывая тот факт, что республика остается непризнанной, и фактически продолжаются боевые действия, что делает невозможным запуск местной экономики на довоенном уровне.

Или все это будет делаться за счет российского бюджета, то есть за наш с вами счет? Напомню, еще во время присоединения Крыма в российском обществе возникали разговоры о том, что это делается за счет российских пенсионеров. Да и пенсионная реформа была вызвана необходимостью покрыть потери от западных санкций, спровоцированных именно ситуацией с Крымом и Донбассом. Наверное, некорректно ставить вопрос таким образом, но, тем не менее, серьезные финансовые вливания в Донбасс, который Москва не собирается присоединять, могут вызвать непонимание…

— Это вполне реально и, более того, жизненно необходимо, — уверен политолог Иван Лизан.

— Без повышения зарплат и пенсий невозможно будет остановить миграционный отток населения из ЛДНР.

«СП»: — Какова сейчас средняя зарплата и пенсия в ДНР? Насколько ее надо поднять, чтобы достигнуть уровня Ростовской области?

— Средняя зарплата — 11500 рублей, тогда как в Ростовской области — 28083 рубля. Средняя пенсия в ДНР в этом году (после январского повышения на 20%) составит 7374 рубля (минимальная пенсия на 500 рублей больше, чем на Украине), а в Ростовской области 15135 рублей. Разрыв, как видно, существенный. Чтобы догнать Ростовскую область (с учётом того, что там зарплаты и пенсии будут расти) в ЛДНР пенсии нужно повышать не на 20% ежегодно, а на 30%. То есть достигнуть показателей Ростовской области удастся лишь в том случае, если сама Ростовская область не будет расти.

Впрочем, средние зарплаты и пенсии примерно как средняя температура по больнице, состоящая из температуры в кабинете главврача и холодильнике морга. Корректнее измерять доходы по децилям — 10%. Тогда картина будет значительно корректнее и информативнее.

«СП»: — За счет чего это можно сделать? За счет российского бюджета? Или есть способы заставить работать местные экономики?

— Схема финансирования будет смешанной. Большая часть — субвенции из федерального бюджета. Остальное — расходы местных бюджетов. В какой пропорции будет финансирование — неизвестно, но, полагаю, большая часть будет из федерального бюджета.

«СП»: — Что именно в местных экономиках может приносить достаточную прибыль государству? Вон в той же ПМР предприятия работают, в том числе, сталь на Запад продают, и все довольны. Реально ли такое в непризнанных республиках Донбасса?

— Только высокий передел — металлургия, химпром, коксохим, добыча угля и машиностроение. АПК таких денег не даст, да и территории ЛДНР никогда не были аграрными.

Пример ПМР некорректен — она меньше, встроена в экономику Молдовы, а через соглашение о евроассоциации в экономику ЕС. И там уже почти 30 лет как нет войны. Плюс население ПМР на пике 1989 года составляло 677 тыс. человек, сейчас же сократилось до 469 тыс., то есть потеряна примерно треть населения. Да и миграционный отток из ПМР очень большой, сама же республика, фактически, принадлежит местной корпорации «Шериф». Пример, как видно, печальный.

При наличии политической воли и кадрах (местные, увы, неспособны на это) всё реально. Мир — разведение войск у той же Горловки, позволил бы запустить «Стирол» и вывести Горловку из состояния ужасной социальной депрессии.

«СП»: — Почему обозначен рубеж в 2020-й год? Успеют ли? И почему только сейчас этим озаботились? И для чего эта разбивка на три этапа? Насколько она адекватна реальности?

— Так это примерно совпадает с концом каденции глав республик. Озаботились же потому, что соответствующее решение приняли в Москве. На одном из заседаний Союза добровольцев Донбасса в конце декабря 2019 года, Владислав Сурков говорил о важности повышения уровня зарплат и пенсий в ДНР до среднероссийского уровня. Собственно, теперь об этом сказали главы республик. Такие решение принимают не в республиках, а в Москве.

Разбивка на этапы требуется для плавности повышения и сохранения экономической и политической стабильности, плюс балансировки расходов межу субвенциями и собственными средствами республик. Кроме того, нужно понимать, что по мере роста социальных стандартов будут расти коммунальные тарифы — коммунальное хозяйство в ЛДНР крайне недофинансировано, невооружённым глазом видно, как некогда передовой по части коммуналки Донецк постепенно деградирует, не говоря уже о других городах ДНР.

«СП»: — В ДНР давно российские деньги, российские товары, местное законодательство подгоняется под российское. Если сделать уровень жизни, как в Ростовской области, единственное, что остается между нами это граница? То есть достаточно просто будет ее снять, чтобы республики стали Россией? Не потребуется период приспособления, как в Крыму?

— ЛДНР — это уже не столько непризнанные республики, сколько непризнанные регионы России, во главе которых лишь для вида находится президент, в реальности его полномочия примерно соответствуют полномочиям среднестатистического российского губернатора (с поправкой на то, что в России порой губернаторы могут встречаться с главой, например, Белоруссии). Поэтому проведение переписи населения, повышение социальных стандартов, перевод на российское законодательство означает, фактически, присоединение данных регионов к России без юридического признания. То есть нужно будет просто оформить всё юридически и ликвидировать границу.

«СП»: — В России много критиков того, что Москва кормит Донбасс. Находились и те, кто присоединение Крыма критиковали, мол, это было сделано за счет российских стариков, мол, такие непопулярные меры, как пенсионная реформа и повышение НДС — следствия санкций, вызванных Крымом и Донбассом. Насколько можно соглашаться с этим? Вот если бы Донбасс включили в состав России, всю помощь региону было бы легче обосновывать. Может, прежде стоит решать вопрос со статусом? А то выходит, что мы даем деньги регионам, которые впихиваем в Украину?

— Мы живём в эпоху гибридной реальности: гибридные войны, гибридное право, гибридный поход к территориям. Отношение к ЛДНР отдаёт налётом шизофрении: с одной стороны, их финансируют, с другой стороны пытаются вернуть в состав Украины. Но с каждым годом последовательности становится всё больше, а риторики о возврате в состав Украины всё меньше. Поэтому медийную машину нужно перенастраивать на то, что ЛДНР — это не непризнанные республики, которые планируется вернуть, а непризнанные регионы России, от интеграции которых выигрывает страна. Во-первых, территориально — ЛДНР прикрывают Ростовскую область, по территории которой проходят важные транспортные коммуникации. Во-вторых, за счёт увеличения численности населения — дополнительные 4 млн человек позволяют расширить ёмкость внутреннего рынка, это не лишние рты, а дополнительные рабочие руки. В-третьих, ресурсно и экономически — в ЛДНР нужно вложить деньги и добиться превращения республик из рецепиентов в доноров.

— Подобное заявление Главы ДНР, конечно же, можно только приветствовать, — соглашается украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин. — Ситуация в республиканской социальной сфере действительно сложная. Уровень доходов большинства трудящихся граждан вне зависимости от того, в, коммерческих или государственных учреждениях они работают, мягко говоря, невысок. Рост уровня производства действительно есть, однако поднять его до «довоенного» уровня и перейти к более высокому, уровню социального обеспечения мешает ряд субъективных факторов. Прежде всего, это боевые действия, экономическая блокада со стороны Украины (отсутствие колоссальных сумм социальных выплат в нарушении «Минских соглашений»), разрыв производственных цепочек и сопутствующие данной ситуации издержки. «СП»: — За чей счет это будет достигаться? — По всей видимости, Глава ДНР, прежде всего, рассчитывает на собственные силы, т.к. уже не первый год народное хозяйство республик Донбасса выстраивает свою работу по российским стандартам в рамках стратегического направления интеграции с Российской Федерацией. Опыт той же Приднестровской Молдавской республики тоже важен для Донбасса, однако не стоит забывать, что ПМР выходила на данный уровень практически 30 лет, война там не была такой кровавой и затяжной. Конечно, помощь России большая и без ее содействия в организации сбыта продукции промышленных и сельскохозяйственных предприятий Донбассу бы пришлось крайне сложно. Также необходимо перенимать управленческий опыт наших братьев и делать собственную экономику эффективной. «СП»: — Собственная экономика Донбасса достаточно сильная? — До войны Донецкая и Луганская область «давали» до четверти украинского ВВП. По — этому крайне важно восстановление хозяйственных связей, предусмотренных как «Минскими соглашениями», так и недавно озвученными инициативами «Нормандского формата». Однако новая украинская власть предпочитает лезть в кредитную петлю МВФ, нежели наладить конструктивный диалог и восстановить собственные темпы роста в металлургической, энергетической, химической и других отраслях промышленного производства. Донбасс — это высокотехнологичный и богатый край, который бы конечно смог быть вполне самодостаточным субъектом, быть привлекательным для инвестиций и стать благоприятным и комфортным местом для индустриальных рабочих, селян, сотрудников научной сферы и учащейся молодежи. «СП»: — А что ответить тем людям в России, которые говорят, что «хватит кормить Донбасс»? Это ведь и, правда, отражается на уровне жизни всех россиян… — Слушать доморощенных нытиков, которые говорят, что «кормят» Донбасс не стоит. Это все уже было в истории этого трудового края со стороны украинской националистической пропаганды. Уподобляться риторике шизофреников из периферийной колонии — для россиян должно быть стыдно! Донбасс идет по пути интеграции с российским экономическим и культурным пространством, реализует государственные программы — ведь именно таковой является воля абсолютного большинства граждан. «СП»: — Успеют ли за два года? И почему именно такие сроки? — Обозначение таких точных хронологических рубежей говорит о системной работе над сложившейся проблематикой конкретном, стратегическом целеполагании молодого государства. Если народу Донбасса и руководству республик удастся достигнуть уровня доходов Ростовской области, это в корне поменяет «удельный» дипломатический вес республик, в том числе и на международной арене. Люди готовы трудиться и работать на стратегический результат. Дмитрий Родионов P.S Рубрика “Мнения”: Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

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