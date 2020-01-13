Страшнее внешнего врага

Разница вот в чём. При бюрократической системе (которую очень любят глупые и ленивые люди) все работники подчиняются начальнику (бюро), и подчиняются потому, что начальник своих подчинённых поощряет и наказывает.

А я уже с середины 80-х исследовал системы управление людьми, а также то, что необходимо для управления людьми и власти над ними. И показал, что альтернативой бюрократической системы управления является система, которой я дал название «делократическая».

И по сей день с бюрократизмом «борются» те, кто не знает, как выглядит их победа, – те, кто не знает, кем бюрократов необходимо заменить.

Интересно, что «перестройка» 80-90 годов начиналась с болтовни о том, что разрушение плановой экономики победит советскую бюрократию. В одной из телепередач того времени тогда крайне популярный академик Аганбегян радовал зрителей тем, что рыночные отношения сметут всех бюрократов СССР и на их место: «Станут… станут… станут… Ну, как называются те, кто не бюрократы?», – наконец наивно вопросил присутствующих борец, толкающий страну, как ему казалось, в цивилизацию (по крайней мере считалось, что он то знает, куда ее толкает).

Эту работу можно считать продолжением серии статей о бессмысленных работах, но, скорее, это работа о последствиях бюрократизма, поскольку бессмысленные работы это и есть последствия бюрократизма .



А при делократической системе управления (которую боятся и ненавидят глупые и ленивые люди) все работники подчиняются делу, которым эти люди занимаются. И подчиняются работники своему делу потому, что их начальник поручает самому делу поощрять и наказывать исполнителей дела – подчинённых этого начальника.

Так вот, поскольку дело не наказывает и не поощряет исполнителя-бюрократа, то бюрократу на порученное ему дело наплевать, и бюрократ становится квалифицированным специалистом не по исполнению порученного ему дела, а по получению денег от своего начальства – от того, кто его поощряет.



В широком смысле этого слова, бюрократ становится специалистом по грабежу бюджета собственной фирмы или государства.

К примеру, вы создаёте систему школьного и высшего образования для того, чтобы люди были умными. А бюрократизм превращает эту систему в систему обеспечения деньгами преподавателей и их руководителей.

Вы выделяете деньги на поиск полезных обществу знаний, а получаете «науку», в которой главное заботой является обеспечение безбедной жизни глупцам, называющим себя «учёными».

Вы создаёте полицию для защиты общества от преступников, а полиция превращается в организацию по обеспечению деньгами самой полиции, причём, сама полиция и поддерживает высокий уровень преступности, поскольку с исчезновением преступности, исчезнет и полиция.

То же самое происходит и в армии, которая бюрократией организуется не для защиты отечества, а для грабежа казны собственного государства.

Для пояснения этих утверждений, приведу обычно приводимый мною пример из истории вооружённых сил царской России – России Николая II.

В 1904-1905 годах Россия позорно проиграла войну Японии, а царский военно-морской флот оказался не просто неспособен выиграть ни одного сражения – российские корабли сдавались японцам очень часто вообще без боя. Дело дошло до того, что героями войны на море были объявлены те, кто не нанеся никаких потерь японцам, хотя бы утопил собственные корабли, то есть сэкономил японцам снаряды.

В 1909 году, после увольнения от должности военному министру (уже бывшему) Редигеру царем было поручено обследовать военно-морской флот. Комиссия под руководством этого дотошного немца, нашла множество финансовых дыр, в которые проваливалась государева казна. Хотя прошло уже 4 года после разгромного поражения русского флота японцами, а в России, не только постройка, но и содержание русского флота обходилось неимоверно дорого, прежде всего, из-за огромного количества небоевых судов.

«По отношению, к общему тоннажу всего флота тоннаж судов, не имеющих боевого значения, то есть старых судов, утративших уже это значение, а равно учебных судов, транспортов и вспомогательных судов у нас определяется в 42,91%, тогда как в Англии эти суда составляют всего 1,04%, в Японии – 11,11%, в Германии – 13,24%, во Франции — 5,79/о. Содержание этих судов обходится весьма дорого, ремонт же старых судов с каждым годом поглощает все большие суммы».

Долго мучился с адмиралами Редигер, пока, наконец, добился «объяснения, почему у нас постоянно кроме боевого флота плавали большие учебные отряды, каких не было в других флотах?



Причина оказалась крайне простой: во всех иностранных флотах принимались серьезные меры к тому, чтобы подготовленные для них специалисты служили возможно дольше; у нас же преимущества, дававшиеся за сверхсрочную службу, были ничтожны, поэтому специалисты, для подготовки коих плавали учебные отряды, покидали службу тотчас по окончании обязательной службы, и ежегодно приходилось готовить вновь половину всех специалистов.



Этим отчасти объяснялось большое число судов, бывшее ежегодно в плавании, вызывавшем большие расходы и траты больших денег на ремонт старых судов, для боя уже непригодных».

Редигер поясняет, о чем идет речь: «Окончательно же устранить затруднения в подготовке специалистов можно лишь путем привлечения большего числа оных на сверхсрочную службу; расходы, потребные на выдачу добавочного содержания сверхсрочно служащим даже покрывались бы экономией от уменьшения числа обучающихся в разных школах. Между тем, преимущества, даваемые сверхсрочным, ныне совершенно недостаточны.



В виде разительного примера можно указать на то, что подготовка комендора при двенадцатидюймовом орудии по стоимости выпущенных им боевых припасов обходится свыше 100 000 рублей, а между тем ему за сверхсрочную службу дается лишь около 200 рублей в год, вследствие чего эти комендоры уходят в запас, а на их место приходится опять готовить новых».

Но ведь это, между прочим, и поясняет, почему в Цусимском бою русско-японской войны процент попаданий японских наводчиков орудий был 3,2%, а русских – 1,2%. Как видите, адмиралы вытягивали из казны огромные деньги с совершенно негодным результатом. Зачем? Почему адмиралы не могли выпросить у царя еще 200 рублей в год жалование комендору, вместо того, чтобы выпрашивать 100 000 на снаряды для его обучения?

Дотошный Редигер выяснил причину: «Другую причину этих трат мне указал Бирилев: назначение в плавание большого числа судов давало возможность назначать на них большое число адмиралов, командиров и офицеров, получавших на них морское довольствие, без которого им трудно было бы существовать; этим же он объяснял и то, что всякие небоевые суда (лоцманские, портовые и тому подобные) у нас были военные, а не заменялись наемными!»

Поясню, если вы не поняли. Доблестные офицеры русского военно-морского флота выбили себе не только должности для плавания практически на гражданских судах и древних развалинах, но и неплохую добавку за нахождение в море, и усиленно бороздили воды Финского залива, скачивая себе в карманы эту добавку. О чем речь. Скажем, командир корабля в чине капитана 1-го ранга: жалованье – 90 рублей в месяц, столовые – 166, морские – 366 рублей.



Итого – 622 рубля в месяц. Как видите, «морские» составляли чуть ли не 60% месячного содержания! (И это еще не все деньги, поскольку были еще и премии в размере полу- либо годового оклада).



Между прочим, русские крестьяне в те годы обязаны были вырастить, выкормить и продать примерно 20 коров, после чего отдать деньги царю, чтобы тот заплатил это месячное содержание пахарю прибрежных вод, не умеющему, как показала Цусима, маневрировать в бою.

Императорское офицерство грабило казну России чрезвычайно профессионально. Скажем, уже хорошо был развит железнодорожный транспорт, все ездили на поездах, а офицеры и генералы на свои поездки списывали деньги, как будто они ехали на лошадях. С этой целью и воинские соединения по России зачастую специально расквартировывали так, чтобы генералы максимально могли списать деньги на свое посещение частей как бы на лошадях.



Скажем, штаб корпуса размещают в одном городе, а дивизии – в других. Командир корпуса эти дивизии на поезде объедет, а деньги себе на командировку выпишет «в лошадиной дозе».

Редигер поясняет, какова была разница. Когда царь дал ему задание проверить флот, он из Петербурга съездил в Севастополь вместе адмиралами, разумеется, поездом. Предъявил счет казне на затраченную им на поездку сумму в размере 134 рублей 35 копеек. А адмирал Григорович, который вместе с ним ехал в одном вагоне, но как бы на лошадях, получил с казны 1500 рублей.

И, как видите, адмиралы заставляли казну тратить огромные деньги на снаряды для подготовки комендоров, а хороших комендоров флот все равно не имел, поскольку целью трат была не точность попадания во вражеские корабли в бою, а обеспечение поступления денег в карманы офицеров в мирное время.

Редигер написал доклад царю, Николай II похвалил Редигера, но, как водится, ничего не сделал.

А возьмите КГБ СССР, если кто забыл, то напомню, что эта аббревиатура расшифровывается как комитет ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Десятки тысяч паразитов-путиных жрали и срали, жрали и срали, а где теперь государство СССР? Где его безопасность??

Но чтобы не считать подобное явление чисто российским явлением, чтобы показать, что потребности бюрократии не имеют национальности и во всех странах одинаковы, я хочу напомнить о подвигах американских спецслужб.

Эти американские спецслужбы США 11 сентября 2001 года взорвали в Нью-Йорке три небоскрёба, а в Вашингтоне нанесли удар по Пентагону крылатой ракетой.



И списали это на Бен Ладена, организацию которого, «Аль Каида» сами же в 1988 году и создали, завершив этим объединение афганских моджахедов под своим крылом. Википедия сообщает: «Общая сумма помощи афганским моджахедам из США к 1988 году достигла 2,1 миллиарда долларов. Такой же объём военной помощи оказала Саудовская Аравия».

Дураки не способны поверить в то, что теракт 11 сентября совершили сами же спецслужбы США, поскольку дураки не способны понять – зачем это надо было спецслужбам?

Напомню тем, кто понять способен.

После уничтожения СССР у конгрессменов и бизнесменов в США начали возникать разные мысли и нехорошие вопросы: зачем США даже официально тратить тогдашние 30 млрд. долларов на спецслужбы (без службы борьбы с наркотиками), если не хватает денег на покупку маленьких домиков для расселения всех тех подонков из бывшей «империи зла» – СССР, – которые предали Родину за счастливую жизнь в «оплоте свободы»? Ведь деньги на спецслужбы правительство США отбирает налогами у бизнесменов и избирателей США.

Соответственно, к концу тысячелетия у конгрессменов возникли нехорошие вопросы, типа зачем давать Пентагону даже 310 миллиардов долларов в 2001 году на защиту от находящихся в 10 тысячах километров остатков СССР, если Китай, соседствуя с этими остатками, тратил на оборону в 2001 году всего 17 млрд. долларов?



И согласитесь, если в мире нет для США никаких опасностей, то на эти вопросы очень трудно ответить. А отсутствие ответов – это угроза судьбе и тех, кто служит в Пентагоне, и тех, кто служит в спецслужбах, и тех, кто связан с этими огромными растратчиками американской казны.

Да, до слабых умишек не доходит, что взрыв небоскрёбов 11 сентября пролился золотым дождем на генералов армии и спецслужб США, но он пролился! Поскольку сразу же после 11 сентября только спецслужбы США к своим обычным 30 получили еще 10 млрд. долларов на усиление борьбы с терроризмом.



А спустя год правительство США создало в системе своих спецслужб новую структуру численностью 170 000 человек и с бюджетом 37 млрд. долларов для координации усилий всех разведывательно-охранных ведомств. После 11 сентября 2001 года общее количество спецслужб (ЦРУ, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и прочие) было увеличено до 68, а только 16 спецслужб из них, занимающихся разведкой и диверсиями (входящие в «Разведывательное сообщество»), уже насчитывали 100 тысяч человек с бюджетом на 2007 год 43,5 миллиарда долларов.



Для сравнения, государственный бюджет той же Украины на 2014 год был чуть более 30 миллиардов долларов.

Одновременно, Конгресс США, сразу же добавил 40 млрд. к бюджету Пентагона, и, главное, разрешил ему войнушку в Афганистане без военной победы с обычной растратой оружия и техники. И ещё разные подобные войнушки.

Представляете, сколько генеральских вакансий открылось?!

Армия и спецслужбы США грабили такими своеобразными репарациями собственную страну!

Французский исследователь трагедии «11 сентября» Мейссан тогда подсчитал: «Если энергетическое лобби является первым пожинателем доходов с войны в Афганистанe, военно-промышленное лобби – это великий победитель 11-го сентября. Действительность превзошла его самые безумные мечты. …Военный бюджет Соединенных Штатов, который неизменно снижался с момента распада СССР, переживает рост насколько внезапный, настолько же и головокружительный.



Если объединить дополнительные кредиты, срочно выделенные после терактов, и запроектированное возрастание бюджетов, то два первые года президентства Буша выразятся в росте военных расходов на 24%. За пять лет бюджет армии Соединенных Штатов составит более двух тысяч миллиардов долларов, тогда как гонка вооружений уже закончена и никакого значительного врага у страны нет. Военный бюджет США отныне равняется всем вместе взятым бюджетам двадцати пяти следующих за ними наиболее крупных армий мира».

Сначала о нынешних расходах на армию.

На 2019 год первое место по военным расходам находится у США – 649 миллиардов долларов! И это даже не первое место – это почти 40% от общих мировых затрат на вооруженные силы!

(Второе место у Китая. Ввиду такой гонки вооружений в США, Китай резко увеличил свои военные расходы, и они теперь свыше 250 миллиардов долларов. На третьем месте Саудовская Аравия – 67,6 миллиардов долларов, на четвёртом месте Индия – 66,5 миллиардов долларов, на пятом Франция – 63,8 миллиардов долларов и на шестом Россия с расходами на оборону 61,4 миллиарда долларов, но зато с мультиками про якобы имеющиеся у путина охренительные «вундервафли»).

А теперь об итогах войнушки США в Афганистане.

Недавно произошла утечка секретных документов из Пентагона в редакцию Washington Post, и их уже успели прозвать «Pentagon Papers 3.0». В этих, опубликованных 8 декабря документах даны стенограммы обсуждения офицерами и генералами Пентагона массового провала военных операций в Афганистане, и то, как генералам приходится фальсифицировать отчетность, постоянно завышать численность убитых талибов и придумывать победы, чтобы хоть как-то объяснить, что они в Афганистане делают.

Кстати, по их данным в операциях в Афганистане с 2001 года убито около 2400 американских военнослужащих, 1200 солдат других стран НАТО и еще 3800 сотрудников частных военных компаний. Кроме оккупантов погибли больше 60000 солдат афганской армии, 42000 мирных жителей и примерно столько же боевиков Талибана.

И «вишенка на торт» – на это ушло 1 трлн долларов, из которых, понятное дело, большая часть была потрачена впустую, а оставшаяся – разворована. «Что мы получили за этот триллион долларов? Афганистан теперь находится в худшем состоянии, чем он был до нашего прихода», – констатирует один из генералов Пентагона на этой секретной конференции.

Не надо ля-ля! Получили то, что и хотели, – получили этот триллион долларов!

Ведь разве можно ли было их получить иначе – без предварительного уничтожения небоскрёбов в Нью-Йорке 11 сентября? Нет, в самом деле, ну что можно было выдумать в обоснование эдаких расходов на вооружённые силы?

Скажем, в июле этого года американский флот получил самый дорогой в мире и истории новый авианосец «Gerald R. Ford», и теперь в ВМС США только в строю аж 10 авианосцев. Но даже этот, заведомо лишний корабль стоит «всего» 13 миллиардов, и на триллион долларов таких можно было бы построить 76 единиц. Но кому они были бы нужны, и кто бы их заказал?

А тут войнушка! А тут миллиарды долларов для воровства! А тут тысячи офицерских и генеральских должностей!

Для сравнения: 1 триллион долларов – это почти треть годового бюджета США, это весь бюджет России более чем за три года! Не военный, а весь бюджет! А что касается военного, то 16 лет должно пройти, пока вооружённые силы России получат 1 триллион долларов на своё содержание и вооружение!

И ещё раз (в надежде, что вдруг и дураки поумнеют) – все эти «ништяки», обрушились на армию и спецслужбы США благодаря взрыву небоскрёбов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

И что – будем на Бен Ладена кивать?

Дураки будут кивать, а остальным надо задуматься над тем, что при бюрократической системе управления государством – при полной безответственности избираемой власти, – собственные армия и спецслужбы наносят народам ущерб больше, нежели прямые оккупанты.

Ю.И. Мухин



***

.