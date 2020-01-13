Официальная наука как тормоз познания

Нет, бывают и такие учёные, которые реально познают мир, но если результаты их познания отрицают то, чему учили учителя остальных учёных, то такие еретики от остальных учёных подвергаются сильнейшей обструкции и шельмованию, поскольку тогда остальные их коллеги получаются дураками, которые исповедуют неправильные учения. А дураком быть неуютно, посему и пошёл на костёр Джордано Бруно, потому и заставили отречься Галилео Галилея, посему и сошёл с ума Игнатий Земмельвейс. По сути, вся эта банда официальных как бы «учёных» является мощнейшим тормозом познания мира – она навязывает человечеству представления о мире, полученные века назад, хотя к данному времени эти представления уже до предела убогие.

Кто такой учёный? Это тот, кто что-то выучил у своих учителей-учёных . А кто такие учителя этих учёных? Это те, кто в свою очередь свои знания получил от предшествующих учителей-учёных. А те? А те – от своих учителей-учёных. И так чуть ли не вглубь веков. Учёные мне возразят, что они, дескать, и сами тоже познают мир. Бывает, что и познают. Кто ж спорит! В пределах тех базовых шор, которые навесили им их учителя.

И на самом деле официальные учёные не познают мир, а в основном заняты толкованием показаний различного рода приборов, либо толкованием примитивной статистики, и особенностью этих толкований является их заведомая сомнительность и безусловная ненужность ни практике, ни познанию в чистом виде.Идут бесконечные «открытия» каких-то частиц, пардон, «квантов», и «чёрных дыр» с «кротовыми норами», но эти «открытия», повторю, по своей сути являются вольным толкованием показаний различного рода приборовТо есть официальные физики эти показания приборов толкуют так, а другие физики могут толковать иначе, и даже наоборот. Вот на сегодня в этом и заключено всё «познание» официальной наукой.

Официальная наука – те, кто получают деньги собственно за познание мира, – в массе своей даже не берутся наш мир познать, если для этого надо отказаться от учения, благодаря котором это учёный получил это звание «учёного» от своих учителей. Те немногие учёные, которые указывают на убогость старых представлений, те, которые выдвигают собственные теории устройства мира, официальной наукой (и это тоже повторю) просто объявляются лжеучёными.

Я уже писал о вопиющем дефекте той теории физики, которая сегодня принята за единственную истину, – официальная физика, к примеру, до сих пор не знает, чем отличается заряженная частица от незаряженной или от противоположно заряженной. Что не так у двух частиц, одну из которых официальная наука называет протоном, а вторую – нейтроном?

Или возьмите такое понятие, как тепло. По древним представлениям – это колебание частиц. Как они колеблются, как они сохраняют в себе колебания, как его передают без наличия эфира – это то, что изначально невозможно себе представить. Вот два атома водорода как бы холодные, не колеблющиеся, к ним подвели атом кислорода, тоже холодный, они соединились в молекулу воды с выделением огромного количества тепла, то есть колебаний.



А как эти колебания хранились в атомах водорода и кислорода? Мы уже очень давно научились пользоваться закономерностями в области электричества и энергии, но не имеем представления о том, что это такое – как это выглядит? Зато не прекращаем болтовню о пространстве и времени с получением выводов, которые тоже не возможно себе представлять.

Согласно сегодняшним представлениям науки о жизни (биологии), живой организм – это только и исключительно молекулы, состоящие из химических элементов, и в официальной биологии всё с этого начинается и этим всё заканчивается.



Наличие какой-либо иной инстанции в живом организме начисто отрицается, и происходит это, скорее всего, потому, что наука и религия считаются антагонистами, посему «учёные», в доказательство своей продвинутости по сравнению с религией, отрицают и религиозный источник жизни (бога), и то, что, якобы, бог создал – Душу.



Этот антагонизм понятен, поскольку религия – это вера, а вера – это признание истинными знания, которые человек узнал из неких книг, сведения в которых которые он считает абсолютно верными, – священных книг.

Ну, а про науку вам скажут, что она – результат познания.

Это ложь! Да, наука должна быть результатом познания, но, на самом деле, сейчас противостояние науки и религии только кажущееся, поскольку к настоящему времени и наука стала той же религиозной верой. Разница лишь в том, что верующий верит в то, что написано в священных книгах, а массовый «учёный» верит в то, что написано в книгах предшественников, изучение которых сделало его учёным.

И сейчас учёный мир гораздо более косный и тупой, нежели, скажем, двигавшие в своё время познание мира вперёд католические или протестантские священники и монахи.

Биология сейчас находится в положении химии конца восемнадцатого века, когда теория флогистона окончательно остановила познание устройства мира, или медицины второй половины девятнадцатого века, когда старые медицинские представления не давали войти в жизнь теории антисептики и борьбе с микроорганизмами.

И уже давно для движения вперёд биология обязана была признать, что живой организм – это нечто подобное компьютеру, сформировавшемуся в ходе эволюции из случайного перебора вариантов в структурированном сгустке какого-то поля (на сегодня видится гравитационное поле). И именно этот компьютер строит тело живого организма, и обеспечивает жизнедеятельность этого организма. Именно он является тем, что мы называем жизнью.



Я называю этот компьютер Духом и полагаю, что он связан с телом посредством спинного мозга или аналогов этого мозга у низших существ. А у высших существ, имеющих и головной мозг, есть и ещё один, главный компьютер, который связан с телом головным мозгом, и является сознанием высших существ, я называю этот компьютер Душой. Это то, чем, собственно, и являемся мы.

Если болезнь живого существа вызывается не травмой или чужеродными микроорганизмами, то болезнь тела – это сбой программ Духа.

Не буду больше об этом, поскольку и так много написал о вышесказанном, да и сейчас чуть ли не любое сообщение от исследователей живых организмом, практически прямо подтверждает этот взгляд на Жизнь. К примеру, сейчас уже в кругу интересующихся этим вопросом никого и не удивляют люди, у которых практически начисто отсутствует головной мозг, а эти люди имеют те же умственные способности, что и обычные люди.

Но вот, скажем, статья, в которой автор пытается сообщить о работах американских и шотландских исследователей, которые провели серию исследований, чтобы подтвердить уже тысячелетиями известные вывод о том, что мыслью можно лечить. Не лекарством, а собственной мыслью!

Дам цитату, и напомню, что плацебо – это нечто, не оказывающее никакого воздействия на организм, но больного убеждают, что это мощное лекарство. Итак, цитата:

«В исследовании, опубликованном в «Journal of Necroscience», приняли участие четырнадцать мужчин, согласившихся принять «болевой вызов», заключавшийся в инъекции солевого раствора в мышцы челюсти. Через краткий промежуток времени половине мужчин ввели то, что, по их предположениям, являлось обезболивающим, а на деле представляло собой плацебо, в результате чего они испытали существенное снижение болевых ощущений. ПЭТ-снимки мозга испытуемых показали множество изменений в определенных участках головного мозга, что раз и навсегда доказало, что эффект плацебо представляет собой реальное физическое изменение, а не игру воображения.

Многочисленные научные исследования исключили всякие сомнения в первичности разума по отношению к материи. То, о чем вы думаете, то, во что вы верите и как вы себя чувствуете, воздействует на ваше тело.

Помните, что если бы у вас болела голова, и врач дал бы вам картофелину, сказав, что это мощное болеутоляющее, от вашей боли, вероятно, не осталось бы и следа. Если бы вы получили настоящее болеутоляющее, оно подействовало бы, совпав с болевыми рецепторами, но и картофелина подействовала, так как ваша вера вызвала выработку естественных нейропептидов, которые аналогичным образом совпали с болевыми рецепторами.

Однако это не значит, что лекарства неэффективны. Я исследовал принципы действия некоторых из них, поэтому могу уверить вас в том, что они могут быть очень эффективны. Но все мы обладаем способностью вызывать точно такой же эффект силой своей веры.

Вера, надежда и решительность способны значительно повлиять на процесс исцеления. Они могут полностью исцелить вас, в зависимости от того, насколько они сильны в вас, или же могут лишь немного изменить ваше состояние. Но и самая небольшая перемена лучше, чем полное отсутствие перемен. Возможно, небольшая перемена — это все, что вам нужно.

Одним из препятствий на пути к исцелению является то, что вы не осознаете собственную роль в этом процессе.

Общество заставляет нас поверить в то, что мы всегда должны искать лекарства снаружи, отметая принцип первичности разума как полную чушь, но подобное убеждение отрицает естественные процессы исцеления в организме. Вера в то, что нам необходимо лечение извне, зачастую мешает нашему организму проводить естественный процесс восстановления».

Смотрите. Автор сообщения, с одной стороны, фиксирует факты, опровергающие устаревшие представления о жизни, как только о теле, состоящем их химических соединений и элементов. Но одновременно автор цепляется за эти представления и исходит из того, что мысль – это какие-то изменения химического состава мозга.

Вот это и есть тупик биологии.

Как видите, автор показывает, что больные могут заняться самолечением собственной мыслью, и это ещё как-то соответствует теории о том, что человек – это только набор химических элементов, поскольку всё приходит в одном теле.

Но как быть со знахарями и знахарками – они-то ведь лечат на расстоянии! И, кстати, для них снять у пациента боль – это «как раз плюнуть»!

Вот биология так и будет биться об стену своего тупика, пока не признает, что живой организм – это не только набор химических элементов.

Сейчас положение с медициной можно представить такой аналогией.

Представим, что каждому из нас варит борщ не жена, а некий повар, который в силу разных причин (к примеру, мы испытали стресс) уходит в запой и начинает борщ, скажем, пересаливать. Мы вызываем врача, и тот начинает не на повара воздействовать – не стыдит его, заставляя протрезветь.



А начинает удалять излишнюю соль из нашего организма. Причём, уверяя нас, что нет никакого повара, а есть некие вещества солегены (по аналогии с канцерогенами), которые вызывают повышенное содержание соли у вас в организме. И по уверениям этих врачей солегенами является всё вокруг, и этот врач начинает выдирать у вас соль из организма вместе с внутренностями, и так вас «лечить», пока вы не помрёте. Ведь вот именно так сегодня «лечат» рак.

Но, согласитесь, если бы речь шла о реальном борще, а не об онкологии, то мы бы и без врача сразу поняли, что надо идти на кухню и привести повара в человеческое состояние. А как быть с тем «поваром», который строит наш организм? Ведь вот тут и возникает проблема – как связаться с этим «поваром»? Как «пройти на кухню»?

Вот это биологам необходимо искать, а они и не пробуют!

Поэтому и этот вопрос тоже будет одним из главных, которыми будет заниматься Институт бессмертия жизни.

Разумеется, в очередной раз напоминаю, что институт «Бессмертие Жизни» завершил этап подготовки и приступает к регулярной работе.

Приглашаю моих сторонников принять активное участие в развитии Института.

Ю.И. Мухин



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