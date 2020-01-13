Куда смотрят и чего не видят борцы за народное счастье
После знакомства с интервью экономиста Владислава Жуковского возникает стойкое ощущение плохого кино начала советского перестроечного периода. Кого о начале 80-х ни спроси, люди дружно говорят — нормальное было время. Не без бытовых мелочей. Не без своих технических сложностей. Но в целом вполне себе нормально люди жили.
А вот если судить по кинолентам того времени, жуть была несусветная. Сплошная безнадега и тотальный моральный и бытовой треш. Причем авторам тех лент до сих пор пытаться указывать на очевидное несоответствие их картины объективной реальности столь же бесполезно, сколько объяснять от рождению слепому красоту радуги после летнего грибного дождя.
Так вот и тут. По мнению экономиста, мы все живем плохо. 40% населения имеют доходы ниже 20 тыс. рублей. И это, мол, означает настолько глобальный ужас-ужас, что страну не спасет даже рост цен на нефть, хоть до 60, хоть до 500 долларов за бочку.
И ведь, как водится, кое-что из сказанного им действительно правда. Если взглянуть на данные Федеральной службы государственной статистики, то сказанное выглядит почти правдой. В 2018 году (за минувший год полных данных еще нет), до 19 тыс. в месяц в России получали 36,5% населения. Конечно не 40%, но не слишком далеко от того, так что особенно придираться к неточности не станем.
Однако хочется спросить, а 20 тыс. в качестве рокового рубежа бедности выбраны на основании чего? Есть какие-то убедительные экономические обоснования или все, как обычно, сводится лишь к пустой субъективной хотелке? Мол, раз на Гавайях средняя зарплата составляет 40 тыс. долларов в год (3,3 тыс. в месяц), то и у нас должно быть не меньше? Почему?
Впрочем, бог с ними, с Гавайями, вернемся к родным пенатам. Посмотрим не на сами цифры (с их размером можно спорить), взглянем на динамику. И вот тут оказывается, что та же имущественная категория в 2013 году составляла 49,9%, в 2015 — 41%, а в 2018 — уже 36,5%.
То есть происходит как раз прямо противоположное. Доля бедных в стране не растет, как нам сообщает «гуру», она стабильно сокращается, уменьшившись за последние пять лет на 28,8%, то есть почти на треть. И это, прошу заметить, в условиях тотальной санкционной войны, развязанной Западом против России. И в условиях длительного периода сильно подешевевшей нефти.
Хотя и тут не всё. Стоит обратить внимание на другое. Внутри тех, «кто зарабатывает менее 20 тыс.», наблюдается еще более интересный процесс. Доля имеющих доходы до 7 тысяч рублей за пять лет сократилась в два раза (с 9,8 до 4,9%), имеющих доходы от 7 до 10 тысяч — в полтора (с 10,5 до 6,9%), с 10 до 14 тысяч — в 1,3 раза (с 14,3 до 11%), зарабатывающих от 14 до 19 тысяч в месяц стало меньше на 10,4% (с 15,3 до 13,7%).
В переводе на русский видно, что активнее всего сокращается количество самых малоимущих граждан. Причем достигается это не просто мало на что влияющими подачками, снижается размер всех долей в упомянутой группе доходов.
Куда уходит разница? Так ведь как раз к тем, кто зарабатывает больше упомянутого рубежа. Количество получающих от 19 до 27 тысяч выросло с 17,5 до 18%, от 27 до 45 тысяч — с 19,3 до 23,7%, от 45 до 60 тысяч — с 6,4 до 9,4%.
Таким образом, объективно говоря, бедных в стране становится меньше. И это не просто «давайте поделим зарплату олигарха вместе с зарплатой дворника», это распределение по децилям, на которое указанная специфика не отражается никак. Бедность растет? Где?
На этом фоне, слушая сетования про тотальную беспросветность и неизбежно нарастающий кризис обнищания, остро хочется поинтересоваться, из какой параллельной вселенной эксперт диверсионным методом к нам оказался заброшен? Как же плохо у него живется людям ТАМ. И каким боком к их тамошним реалиям мы?
Вот эксперт сетует на падение качества жизни. Качество падает по сравнению с чем? С уровнем 90-х или нулевых? Может, я чего не замечаю, но даже сравнивая с реалиями моего приморского туристического поселка, реальные тенденции видны вполне четко. Уровень работы госаппарата повысился. Доступность и разнообразие сервисов расширилось. Качество и доступность медицины выросла. Где тут падение качества, в чем конкретно оно выражается? В просто поныть?
Нет, до абсолютного идеала полного счастья мы еще, конечно, не дошли. Проблем хватает. В том числе организационных и имущественных. Однако наивно думать, что получать по 100 500 миллионов в день и кататься на топовых спорткарах каждый сможет хоть когда-нибудь.
Разница в уровне жизни будет существовать всегда. Даже при идеальном коммунизме. И о том, в какой степени она приемлема, а в какой нет, можно с удовольствием поспорить. Другое дело, что это будет лишь абстрактный академический спор, а не вот это вот, как у глухаря на току — страна только беднеет, лучшее невозможно, последнего ежа доедаем, и как он кончится, так сразу все умрем.
Вот как этим от рождения слепым про радугу объяснить?
Источник: http://voicesevas.ru/news/49360-kuda-smotryat-i-chego-ne-vidyat-borcy-za-narodnoe-schaste.html
Думаю, понятие о бедности, всё-таки, понятие относительное. В СССР я получал 150-200рэ, а мой директор – целых 500, но у меня не возникало чувство дискомфорта – он директор, ему и положено. А сейчас имею пенсию 20 тысяч, а мой знакомый пенсионер, бывший работник администрации, получает 100 тысяч, то, поневоле, задумаешься о справедливости. Так что в понятие “бедность” нужно включать не только разницу в сумме, но и соразмерность в справедливости. Если я слышу, что кто-то имеет ежемесячно миллион, то это воспринимается как оскорбление, тем более, что это “кто-то” ничем не лучше меня…
Причём, был баланс по окладам (-20%) от верха.
Какая интересная страна РОССИЯ !
Вся правда об УРАНОВОЙ СДЕЛКЕ
17:07. 11 декабря 2019
Опубликовал: Ликвидатор
За что УБИЛИ ЛЬВА РОХЛИНА
Крамола
https://pandoraopen.ru/2019-12-11/vsya-pravda-ob-uranovoj-sdelke/
Эта тема для многих стала смертным приговором.
Например, по одной из версий, именно урановая сделка стала причиной убийства Льва Рохлина.
Конечно, версия не доказана, ведь народного генерала хотели убить многие, хотя бы за вот эти слова:
Итак, причиной смерти Рохлина могла послужить сделка, которую с благословения двух президентов подписали Альберт Гор и Виктор Черномырдин.
По свидетельству физика-ядерщика Льва Максимова, в день убийства Льва Рохлина ему позвонили и пригрозили: если будешь продолжать заниматься расследованиями, «как покойник Рохлин», то рот тебе закроют навсегда. Это было утром, когда генерал еще был жив. «Я еще подумал, — вспоминал ученый, — вот ведь как пугают.
А ночью Рохлина убили». Ну что ж, давайте разбираться, что не так с этой сделкой. 18 февраля 1993 года было подписано «Соглашение между Правительством РФ и Правительством США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия». Этим документом устанавливалась передача в Америку не менее 500 тонн российского оружейного урана для использования в качестве топлива для АЭС. Соответствующий базовый контракт от 25 августа 1993 года за № 261 утвержден бывшим премьером В. Черномырдиным. Двустороннее соглашение широко не афишировалось, тем не менее Россия обязалась поставлять в течение 20 лет эти самые «не менее 500 тонн», за что должна была получить чуть больше 11 миллиардов долларов США. На первый взгляд ничего здесь крамольного нет.
Обычная сделка.
Если бы не упущенная выгода.
Как следует из рассекреченных в США материалов, затратив на создание ядерного оружия 3,9 триллиона долларов начиная с 1945 года, американцы смогли произвести только 550 тонн оружейного урана.
Черномырдин же по согласованию с Ельциным обязал нашу страну передать за океан примерно такое же количество ядерного топлива. Причем не за те триллионы долларов, которые ранее были потрачены, а всего лишь… за 11,5 миллиарда долларов.
На самом деле по разным оценкам учёных-атомщиков стоимость российского урана была гораздо больше и могла составлять 8-12 триллионов долларов, и, как мы уже сравнивали в прошлом выпуске, это как купить мерседес, который стоит 5 миллионов, всего за 12 с половиной тысяч рублей.
То есть за 0,15% (пятнадцать сотых процента) от реально стоимости.
Урановая сделка была задумана и стала осуществляться как замаскированный обход ратификации Договора СНВ-2.
Так, уже в 1997 году из ядерных боеголовок было извлечено более 400 тонн оружейного урана. Учитывая усредненный вес боезаряда, это означает, что в России было демонтировано более 25 тысяч ядерных боеголовок.
Таким образом, без ратификации Договора СНВ-2, а в обход его организаторы урановой сделки фактически обеспечили выполнение главнейших стратегических задач руководства США и НАТО по ускоренному одностороннему ядерному разоружению России.
Занавес секретности был таков, что даже в руководстве Министерства обороны, чьи ракеты потрошили самым беспардонным образом, не догадывались, куда направляется их уран. Генерал армии Игорь Родионов, став депутатом Госдумы, как-то признался:
— Как это я — министр обороны! — и ничего не знал про урановую сделку между Россией и США.
Спрашивается, кто же именно, в каком составе и как провел в жизнь все эти соглашения?
Всего их четыре, но тексты соглашений № 1 и № 3 отсутствуют.
Мы до сих пор не можем найти эти документы.
Судя по всему, они очень хорошо спрятаны.
И помочь нам, депутатам Госдумы, почему-то не в силах ни ФСБ России, ни Совбез, ни Министерство обороны. Я лично обращался с тремя посланиями к президенту Путину в мае 2004 года, январе и марте 2005 года).
Путин мне не ответил.
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