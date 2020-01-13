“Этот самолет – того, кого надо, самолет!”

Гибель самолета и пассажиров — страшная трагедия. А любая трагедия более контрастно высвечивает и мир, в котором мы живем, и нас самих, и тех, кто нас в этом мире окружает.

Давайте оглянемся в недалекое прошлое.

1988 год. Над Персидским заливом американским крейсером «Винсеннес» был сбит иранский пассажирский А-310. Погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Америка извинений не принесла. Более того — попыталась возложить вину на пострадавший Иран. Президент США Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся.

Позже, уже другой президент США, Джордж Буш-старший, сказал: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты».

2001 год. Во время учений ПВО Украины ракетой комплекса С-200 был сбит российский пассажирский Ту-154, следующий рейсом «Тель-Авив — Новосибирск». Погибло 78 пассажиров.

Украина вину не признала, компенсации выплатила только гражданам Израиля. Россиянам компенсации не выплатили до сих пор и не собираются.

На вопрос о случившемся президент Кучма дословно ответил:

«Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего».

Никаких извинений никому Украина не принесла.

Сегодня представитель Ирана признал, что ими по ошибке и непреднамеренно был сбит украинский самолет. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.

Владимир Зеленский, — президент единственной страны в мире, ПВО которой не сбило ни одного военного самолета, но уже угробило два гражданских (малазийский МН-17 еще докажут, никуда Киев не денется), – заявил, что просто «признания вины» ему мало. Ему надо «ПОЛНОГО признания вины (это как?), извинений и компенсаций».

Может, сначала за сибирский Ту-154 извинишься? Сибирякам компенсации выплатишь? И в уничтожении малазийского Боинга рейса МН-17 признаешься? А?





…Я не умаляю значение трагедии. Я о другом вообще. О том, что из всех виновников в гибели гражданских лайнеров за обозримый период Иран повел себя наиболее по-людски. Цивилизованно. Честно. Не стал врать. Изворачиваться. Сваливать вину на безвинных. А те, кто таким поведением никогда не отличись, а наоборот — провоцировали трагедии для того, чтобы нажить на них свой гешефт, сейчас будут на костях погибших свои рейтинги поднимать и банковские счета пополнять.

Требуешь извинений от других? Для начала научись извиняться сам.

АПДЕЙТ — Кстати, «профессиональные украинцы» уже открыто заявляют, что самолет был сбит «ИРАНСКО-РОССИЙСКИМИ ПВО». Похоже, вскоре мы услышим, что и этот самолет «сбил лично Путин». Персонально, из рогатки. И малахольные «политические украинцы» понесутся к иностранным посольствам, дабы поваляться в лужах кетчупа перед объективами телекамер.

А теперь подумайте, кому гибель самолета была выгодна. Ирану — в самую последнюю очередь.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/49357-etot-samolet-togo-kogo-nado-samolet.html