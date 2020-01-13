Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

“Этот самолет – того, кого надо, самолет!”

07:54. 13 января 2020 230 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Гибель самолета и пассажиров — страшная трагедия. А любая трагедия более контрастно высвечивает и мир, в котором мы живем, и нас самих, и тех, кто нас в этом мире окружает.

Давайте оглянемся в недалекое прошлое.

1988 год. Над Персидским заливом американским крейсером «Винсеннес» был сбит иранский пассажирский А-310. Погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Америка извинений не принесла. Более того — попыталась возложить вину на пострадавший Иран. Президент США Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся.

Позже, уже другой президент США, Джордж Буш-старший, сказал: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты».

2001 год. Во время учений ПВО Украины ракетой комплекса С-200 был сбит российский пассажирский Ту-154, следующий рейсом «Тель-Авив — Новосибирск». Погибло 78 пассажиров.

Украина вину не признала, компенсации выплатила только гражданам Израиля. Россиянам компенсации не выплатили до сих пор и не собираются.

На вопрос о случившемся президент Кучма дословно ответил:

«Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего».

Никаких извинений никому Украина не принесла.

Сегодня представитель Ирана признал, что ими по ошибке и непреднамеренно был сбит украинский самолет. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.

Владимир Зеленский, — президент единственной страны в мире, ПВО которой не сбило ни одного военного самолета, но уже угробило два гражданских (малазийский МН-17 еще докажут, никуда Киев не денется), – заявил, что просто «признания вины» ему мало. Ему надо «ПОЛНОГО признания вины (это как?), извинений и компенсаций».

Может, сначала за сибирский Ту-154 извинишься? Сибирякам компенсации выплатишь? И в уничтожении малазийского Боинга рейса МН-17 признаешься? А?

…Я не умаляю значение трагедии. Я о другом вообще. О том, что из всех виновников в гибели гражданских лайнеров за обозримый период Иран повел себя наиболее по-людски. Цивилизованно. Честно. Не стал врать. Изворачиваться. Сваливать вину на безвинных. А те, кто таким поведением никогда не отличись, а наоборот — провоцировали трагедии для того, чтобы нажить на них свой гешефт, сейчас будут на костях погибших свои рейтинги поднимать и банковские счета пополнять.

Требуешь извинений от других? Для начала научись извиняться сам.

АПДЕЙТ — Кстати, «профессиональные украинцы» уже открыто заявляют, что самолет был сбит «ИРАНСКО-РОССИЙСКИМИ ПВО». Похоже, вскоре мы услышим, что и этот самолет «сбил лично Путин». Персонально, из рогатки. И малахольные «политические украинцы» понесутся к иностранным посольствам, дабы поваляться в лужах кетчупа перед объективами телекамер.

А теперь подумайте, кому гибель самолета была выгодна. Ирану — в самую последнюю очередь.

Источник

  • Источник: http://voicesevas.ru/news/49357-etot-samolet-togo-kogo-nado-samolet.html

    Метки: новости / аналитика

    Оценка информации

    GD Star Rating
    loading...
    Поделиться:

    Записи на схожие темы
    Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
    ... — отметил Макинерни. «Этот самолет не совершал атакующих маневров....подчеркивают, что самолет летел исключительно над территорией Сирии,...сирийской ПВО. Более того, по данным радиолокационной... вытесняя тех, кого Турция прикрывает, кого поощряет, обеспечивает,...
    Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
    ...что этот заговор стал необходимым врагам России вследствии того, .... Посмотрите, из кого состоит сегодня Совет ...коммерческие интересы начинают превалировать над государственными интересами. Для... главы: “Дворцы”, “Авиапарк (самолеты и вертолеты)”, “Яхты”, “Авто...
    США КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ-ФОКУСНИКИ (ОКОНЧАНИЕ)
    ... СБИВАЛИ Оцените, как грамотно вел самолет над нашей территорией пилот Боинга, который... тонн). Но для того, чтобы сбить такой самолет, как этот Боинг-747 («сухой... как неопознанный военный самолет. Видели уходящим вглубь Украины. Так кого «сбили ракетой...
    Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2016
    ...того, как лидеры Майдана попросили принести протестующих оружие на Майдан. Надо... Согласно отчету МАК, самолет непреднамеренно был сбит украинской .... Организаторы процесса понимали этот риск, поэтому перед ...Умирали не только те, кого большевики записали в «...
    Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
    ...это подтвердил. Для того, чтобы выполнить этот украинский ультиматум Евросоюзу ...естественно Германия, крайне и надо признать обоснованно недовольная своим ..., зато четко знали, кого именно следует в первую ... десять то ли двадцать самолетов и ни одного танка....
    Летучий голландец из ЦРУ
    ... пропал почему-то именно этот самолет. На сей раз над Украиной тоже летела... официальной версии воспринимают, как доказательство того, что Боинг был сбит штурмовиком... как неопознанный военный самолет. Видели уходящим вглубь Украины. Так кого «сбили ракетой...

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)