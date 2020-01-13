24 января 1919 г. – «Директива о расказачивании».
[Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП (б)]
Об отношении к казакам
24 января 1919 г.
Циркулярно. Секретно
Последние события на различных фронтах в казачьих районах — наши продвижения вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск — заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбы со всеми верхами казачества путем ПОГОЛОВНОГО ИХ ИСТРЕБЛЕНИЯ. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести МАССОВЫЙ ТЕРРОР против богатых казаков, истребив их ПОГОЛОВНО; провести беспощадный МАССОВЫЙ ТЕРРОР по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно.
4. Уравнять пришлых „иногородних“ к казакам в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли
Центральный Комитет РКП(б)
РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.4. Д.7. Л.5; Ф.17. Оп.65. Д.35. Л.216. Машинописный экз.
Ничего не поменялось и на сей день. Как тогда коммунизму-сионизму мешали казаки, так и сейчас их потомки мешают тем же.
Ой, ли? А может быть “козаки” так сильно вцепились в свое имущество, что решили не поддерживать начинания своей многочисленной родни? А родня обиделась?
На самом деле нет. Все весьма элементарно. Казаки на местах были тем самым неудобным моментом для большевиков-коммунистов. Во первых – уклад жизни у казаков был весьма неудобен – почитание своего рода, родителей и набожность. Во вторых – казаки были потенциальной боевой силой.
Со всем моим уважением. Когда Вы поймете и примете как данность, что в основе всех начинаний и свершений стоит материальный интерес, тогда, возможно, Ваши комментарии начнут содержать несколько иной смысл. А до того – полет фантазии будет неудержим и безвекторен.
Возможно для Вас. Но не для всех. Ибо за всех Вы сказать не можете. А казаки разные были, были зажиточные, даже дворяне были, были и попроще гуляй-поле.
“Возможно для Вас. Но не для всех.” – Ответ в духе передового махрового либерализма с претензией на исключительность личного мнения. В стиле суфражисток. А я считаю, что, коль скоро мое мнение поддерживает большее количество комментаторов чем не поддерживает, то мое мнение соответствует мнению большинства. Сможете, докажите обратное. Вот такой я ретроград и консерватор. Зато не испытываю болезненных состояний.
Какие дворяне у Казаков? Будешь работать и у тебя все будет Не будешь? С голоду умереть не дадут Коня купят амуницию Землю в залог отдашь и иди служи.
Некоторых казаков еще при царях в дворянский род возводили за особые заслуги перед Отечеством.
А почему не материальный Главное это ЗЕМЛЯ КОРМИЛИЦА .Которую каждый казак получал в пользование Отсутствие помещиков. Все решалось на сходе. Это весомый аргумент
“Все решалось на сходе” – все, да не все. Землю и неприкосновенность давал царь-батюшка в обмен на службу и лояльность. И давал именно потому и именно им потому (пардон за тавтологию), что указанные граждане в своей черте оседлости отличались разнузданным агрессивным нравом и не были склонны соблюдать действующие законы и интересы соседей, в том числе и своих единокровников. Причем “козак” – это не этническая принадлежность, а сословная. А этническую составляющую можно посмотреть в списках, например, по состоянию на 1905 год. Если посмотрите, удивитесь так же, как и я в свое время )))))
Согласен Евреи все к рукам прибрали Об этом тишина А Казаки начали потихоньку к истокам идти Вой стоит до небес Боятся-значит уважают
Чтоб им поперёк горла встала та молотилка на конной тяге, сконструированная моим прадедом, раскулаченным впоследствии, под Воронежем.