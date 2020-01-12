Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Ввод в строй эсминца “Nanchang”

11:14. 12 января 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Китае официально введен в строй первый большой эсминец проекта 055. Называется "Nanchang".
По водоизмещению и ударным возможностям он ближе к ракетным крейсерам, поэтому его часто сравнивают с американскими ракетными крейсерами типа "Тикондерога" и советскими ракетными крейсерами типа "Атлант". Постройка этих кораблей ведется с прицелом на их действия в составе китайских АУГ.
Строятся они сразу большой серией и к 2030-му году Китай намерен иметь 12 эсминцев проекта 055.























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5559888.html

Метки: Китай, кнр, ноак, флот

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Здесь построено больше половины всего атомного флота нашей страны». Чем знаменит «Севмаш»
... у берегов Белого моря строили и строят подводные суперкорабли, в отношении...плечи женщин и подростков. Завод строил эсминцы, малые противолодочные корабли, дизельные подводные...брошен вызов — США начали вводить в строй серию АПЛ стратегического назначения ...
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
...круговой орбите. До полного ввода в строй новой спутниковой системы будет действовать... побережья Гавайев. Система Aegis эсминца после получения данных запустила противоракету...США, устанавливаются на крейсера и эсминцы.Трехступенчатая ракета «Стандарт-3» ...
„Проклятых русских оказалоcь невозможно испугать”
...применявшихся японцами при проектировании своих эсминцев типа „Фубуки", предназначавшихся для... посвященной послевоенным проектам отечественных эсминцев, в трех строчках (опять же - расплывчато)...не имелось до момента ввода в строй реактивного МиГ-15. Учитывая...
ВМФ РФ на зарубежных кораблях
...1 авианосец, 6 крейсеров, 8 эсминцев, 11 больших и 29 малых...1 авианосец, 4 крейсера, 5 эсминцев, 8 БПК, 15 МПК, 7... строю 9 ПЛА, 6 ПЛ, 1 авианосец, 2 крейсера, 2 эсминца...технических проблем. «Стерегущий» строился (от закладки до ввода в строй) 7 лет. Следующие...
НАТО продолжает дело Гитлеровской Германии, но другими средствами
... стали посылать авианосцы, ограничились ракетным эсминцем «Грейвли» (может нести 96 «Томагавков... готов принимать американские корабли класса эсминца («Арли Бёрк») и крейсеров («...-63. На 2031 год намечен ввод в строй ПЛАРБ нового поколения «Колумбия...
Авианосная маниловщина
...сообщество? И для чего вводит в заблуждение граждан своей страны...еще советской постройки. Крейсера, эсминцы, фрегаты рассеяны по 4 флотам...что современная Россия не строит крейсера и эсминцы. В лучшем случае ... 4 новых фрегата, 0 эсминцев и 0 крейсеров. Еще ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)