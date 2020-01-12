Тошнота спасет мир? Константин Сёмин // АгитПроп 12.01.2020
Выстроив за спиной комитет начальников штабов в полном составе, президент Трамп объявил, что не будет бомбить Иран. В ближайшее время. Третья мировая война отменяется, все свободны. Ну а пока все остальное человечество празднует, США… продолжат перебрасывать войска на Ближний Восток и в массовом порядке производить гиперзвуковые чудо-ракеты, которыми, оказывается, теперь может хвастаться не только Россия.
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