ТОП-7 гланых манипуляций сознанием в рекламе

Все способы манипуляции и обмана связаны с одними и теми же вещами. С базовыми человеческими потребностями, которые составляют пирамиду Маслоу и ее вариации, это, кстати, связано в наименьшей степени. Еда, вода, сон и бурный секс — это очень важно, но уж больно примитивно.

В нынешнем обществе давно уже на передний план вышли совсем другие потребности (те как-то сами по себе худо или бедно удовлетворяются, за исключением бурного секса у некоторых индивидуумов). Человеку, которое суть животное общественное, безконечно важно удовлетворение нужд другого порядка: быть любимым и быть крутым, что бы последнее ни значило.

Именно созданием иллюзии вот этого всего и занимается та самая реклама, которой большинство, которая всех бесит, но которая так или иначе срабатывает хотя бы на части своей аудитории.

1. Давить на желания

В каждой человеческой голове живут полчища тараканов, которые только и ждут момента, чтобы выбраться из своих углов и начать размахивать транспарантами с надписями «Ты лузер!», «Мы же говорили, что тебя никто не может полюбить» и «И в школе Машка всегда была круче тебя, и сейчас». Это все очень просто объясняемые страхи — боязнь того, что твои социально- и личностно-важные потребности никогда не будут реализованы.

На этом играют практически в каждом рекламном сообщении, где изображен некий образ жизни, считающийся в обществе желанным. Роскошный офис на последнем этаже небоскреба, беззаботные путешествия, счастливая влюбленность и так далее. В российской рекламе это началось лет 20 назад еще с ролика Bounty «Райское наслаждение» и будет продолжаться до тех пор, пока не сменятся самые важные человеческие потребности. То есть вечно.

2. Запугивать

Люди пугливы. Особенно в том, что касается здоровья и внешнего вида.

Чем старше человек, тем больше он думает о здоровье, потому что становится труднее жить. По утрам невозможно встать с кровати, вот тут болит, вот тут постреливает, а вот тут того и гляди вообще отвалится. А бодрости-то хочется, хочется скакать двадцатилетним если не вечно, то хотя бы еще пару десятков лет. У старшего поколения проблема перерастает в другое — пожить подольше.

Внешний вид очень хорошо соотносится с описанным в первом пункте. Если ты некрасивый, то тебя вряд ли полюбят, да и успех скорей всего не светит.

Самые яркие примеры применения этого пункта: реклама Данакора, где стариков и взрослых пугают зашкаливающим уровнем холестерина, и реклама зубной пасты, где «прохожим» предлагают замерить количество бактерий на зубах, а потом они так ахают, будто бы им только что сообщили, что у них рак всего в терминальной стадии. Этот отвратительно сыгранный и неестественный испуг, показанный в обоих случаях, как это ни прискорбно, на некоторых людях срабатывает.

3. Создавать проблему и предлагать решение

Этот способ манипуляции естественнейшим образом вытекает из двух предыдущих. Когда реклама уже напугала свою жертву, она, выражаясь фигурально, улыбается и достает из-за спины решение всех трудностей и прямой билет к удовлетворению всех потребностей.

Все становятся счастливы, любимы, круты. На зубах нет бактерий, на сосудах — холестериновых бляшек, карьера расцветает, дом превращается в полную чашу. Целлулоидные лица, сверхсчастливые улыбки, тошнит всех, а продажи растут.

4. Создавать иллюзию «Можно»

Этим способом чаще всего промышляют банки и прочие финансовые компании, которые обещают своим потребителям золотые горы. В своей коммуникации большинство из них давит на dolce vita, которая непременно настанет у их клиентов, если они обратятся к ним, жахнут на биржевых спекуляциях все свое материальное достояние или же впрягутся на веки вечные в выплату кредитов. «Вы можете позволить себе все», сообщается в рекламе кредитных продуктов, а значит у людей создается ложное ощущение богатства и могущества. А ощущение это чертовски заманчиво и привлекательно.

Поэтому на российских телеканалах, например, был возможен ролик, в котором папа в магазине бытовой техники позволяет своему отпрыску складывать в тележку все, что тот пожелает, сопровождая это фразой «Сегодня всё можно, сынок!». Ага, сегодня все можно, а с завтрашнего дня ты, малыш, будешь есть только лапшу быстрого приготовления, потому что твой щедрый всемогущий папочка будет выплачивать этот кредит.

5. Обращаться к авторитетам

Человек не может быть компетентен абсолютно во всех сферах жизни, поэтому ему свойственно прислушиваться к людям, кто более сведущ в тех или иных вопросах и более авторитетен. Именно поэтому в нашей рекламе столько людей в белых халатах, экспертов, лабораторий и приборов неясного генеза и предназначения.

Ассоциация стоматологов России рекомендует жвачки, ассоциации дерматологов одобряют кремы, а Союз педиатров России отметился почти на каждом детском бренде. Даже холодильники LG протестированы «Клиникой НИИ питания РАМН» и рекомендованы «Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов». За большие деньги, конечно же, рекомендует. А несознательная часть аудитории верит, окупая вложенные брендом деньги.

6. Использовать все богатство сравнительной лексики

«Новинка», «уникальный», «революционный», «первый», «единственный», «больше», «эффективней» и так далее, и тому подобное — нет числа этим восторженным существительным и прилагательным, призванным создать у целевой аудитории впечатление, что только этот продукт заслуживает внимания, а все остальное — устаревшая неэффективная ерунда.

Если вдуматься, то какое все-таки счастье, что в российской рекламе запретили использовать слово «лучший» и вообще превосходную степень сравнения.

7. И, самое главное, показывать сиськи

Вечный и один из самых надежных способов привести к себе покупателей. Даже если вы торгуете карданными валами для камазов.

Другими словами, в большей степени склонны к обману те, кто находится под властью инстинктов – человек на стадии разумного ЖИВОТНОГО, когда инстинкты управляют человеком. Человек вышедший на стадию, собственно, Человек, способен контролировать свои инстинкты