Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2020

Идейный неонацист из украинской банды С14 Сергей Бондарь показал, как планирует «реинтегрировать» Донбасс.

Несколько видео на эту тему он разместил на своей странице в соцсети.

На одном из них он показывает своего подельника-неонациста с наполовину закрытым лицом в каске и форме солдат Третьего рейха, в руках у него огнемёт.

«Хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую», — комментирует Бондарь.

Ещё одна видеозапись демонстрирует шеренгу вооруженных солдат, начинающих стрелять по команде, — это, по версии Бондаря, «реинтеграция» Донбасса.

«Спасибо Министерству ветеранов за четкую и ясную позицию по реинтеграции Донбасса. Постараемся донести мысль до Донбасса», — прокомментировал эти видео украинский видеоблогер Анатолий Шарий, который также разместил их на своей странице в соцсети.

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