Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2020
- 14:13 Спецпроект «Служу Республике». Выпуск от 12.01.2020.
- 08:28 Огнемёт и «санэпидемстанция»: Донбассу показали, как его будут «реинтегрировать» (ВИДЕО).
- 03:00 Донбасс: На фронте обострение, миномёт наказал оккупантов, пропало военное имущество США — сводка (ВИДЕО).
Спецпроект «Служу Республике». Выпуск от 12.01.2020
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Огнемёт и «санэпидемстанция»: Донбассу показали, как его будут «реинтегрировать» (ВИДЕО)
Идейный неонацист из украинской банды С14 Сергей Бондарь показал, как планирует «реинтегрировать» Донбасс.
Несколько видео на эту тему он разместил на своей странице в соцсети.
На одном из них он показывает своего подельника-неонациста с наполовину закрытым лицом в каске и форме солдат Третьего рейха, в руках у него огнемёт.
«Хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую», — комментирует Бондарь.
Ещё одна видеозапись демонстрирует шеренгу вооруженных солдат, начинающих стрелять по команде, — это, по версии Бондаря, «реинтеграция» Донбасса.
«Спасибо Министерству ветеранов за четкую и ясную позицию по реинтеграции Донбасса. Постараемся донести мысль до Донбасса», — прокомментировал эти видео украинский видеоблогер Анатолий Шарий, который также разместил их на своей странице в соцсети.
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Донбасс: На фронте обострение, миномёт наказал оккупантов, пропало военное имущество США — сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.
На славяносербском направлении военнослужащими 93-й бригады по приказу преступника Брыжинского обстрелу из 122-мм артиллерийских орудий, вооружения боевой машины пехоты подверглись н. п. Кировск и Сокольники, по которым противник выпустил шестнадцать различных боеприпасов, шесть из которых калибром 122 миллиметра.
В результате обстрела н. п. Кировск ранения различной степени тяжести получил мирный житель Сергей Владимирович Бойко, разрушены жилые домовладения по адресам: ул. Толстого, 23 и 25, ул. Железнодорожная, 3.
Кроме того, повреждения также получил газопровод и линия электропередач по ул. Железнодорожной.
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Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения.
Так, в зоне ответственности 46 бригады ВСУ зафиксировано:
— н. п. Войтово — один бронеавтомобиль «Кобра»;
— н. п. Плотина — один бронетранспортер;
— н. п. Нижнетеплое — один бронетранспортер.
В зоне ответственности 93 бригады зафиксировано:
— н. п. Трехизбенка — один бронетранспортер.
В зоне ответственности 59 бригады зафиксировано:
— н. п. Луганское — одна боевая машина пехоты.
Данная информация также подтверждается наблюдателями Мисcии ОБСЕ.
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В преддверии встречи Контактной группы в Минске, по указанию командующего «ООС» генерала Кравченко в зоне ответственности ОТГ «Север» с 10 января работают представители украинских СМИ: «1+1», «5 канал» и других, основной задачей которых является подготовка сюжетов, обвиняющих подразделения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.
В данный момент корреспондентские группы находятся в зоне ответственности 59-й бригады.
Командиру бригады поставлена задача спровоцировать ответный огонь со стороны Народной милиции для подготовки постановочного материала и последующего его представления украинской стороной на заседании Контактной группы.
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В подразделениях 46-й бригады работает комплексная комиссия представителей главного управления связи генштаба ВСУ с целью проверки учета имущества связи.
В ходе работы комиссией вскрыта недостача 50 носимых радиостанций «Харрис» американского производства. По факту недостачи проводится разбирательство.
Очередной случай, повлекший небоевые потери в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС», произошел в 72-й бригаде.
При выполнении учебных стрельб из миномета в результате грубого нарушения техники безопасности ранения различной степени тяжести получили военнослужащие соединения Богонец и Бондаренко.
В целях сокрытия происшествия командир бригады Богомолов доложил в штаб ОТГ «Север» о небоевых потерях как полученных в результате обстрела.
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