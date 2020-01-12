Сулеймани называли одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке.

В ночь на 3 января недалеко от Международного аэропорта Багдада произошли ракетные обстрелы – в районе упали по меньшей мере четыре ракеты. По данным СМИ, обстрел был произведен США при помощи беспилотников. В результате удара был ликвидирован командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Сулеймани. Кроме Сулеймани, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего сообщается о минимум 10 погибших, среди которых – гражданские.

После этого события ситуация на Ближнем Востоке резко вспыхнула: в Иране обещают отомстить США, власти Ирака осудили операцию американцев, а Госдеп США опубликовал сообщение с просьбой немедленно покинуть территорию Ирака всем американцам.

Биография Сулеймани.

Будущий генерал родился в 1957 году в поселке провинции Керман – крупнейшей провинции Ирана. Он рос в бедной семье и в очень юном возрасте переехал в столицу провинции, где работал разнорабочим. Впоследствии он смог устроиться в местную водоочистную организацию, где даже стал заместителем инженера.

В 1979 году Сулеймани увлекся идеями Исламской революции и сразу же вступил в новосозданный Корпус стражей исламской революции (КСИР). Во время ирано-иракской войны возглавлял группу военных из своей провинции, которых он тренировал самостоятельно. Именно тогда Сулеймани снискал славу храброго командующего, особенно за ряд успешных разведывательных операций в тылу врага.

В конце 1990-х – начале 2000-х Сулеймани был назначен командиром специального подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. "Аль-Кудс" в Иране похоже на ЧВК "Вагнера" в России. Это военизированное подразделение занимается выполнением государственных задач Ирана в других странах мира, преимущественно это касается стран Ближнего Востока. Генералом он стал в 2011 году.

На Западе Сулеймани называют "теневым командиром". Ряд экспертов считают его одним из самых влиятельных людей Ближнего Востока. Его подразделение "Аль-Кудс" помогает таким организациям как ХАМАС в Секторе Газа или "Хизбалла" в Ливане, оказывая им военную и политическую поддержку. Немалую роль он отыгрывал и в Сирии во время "арабской весны" ради сохранения власти Башара Асада, а также построил целую сеть иранского влияния на политику Ирака.

Для понимания влияния Сулеймани и его роли в иранской внешней политике отметим, когда в прошлом году в Иран приезжал президент Сирии Башар Асад, то на этой встрече не было министра иностранных дел Ирана, а Сулеймани был. Он также летал в Багдад на переговоры с активистами во время массовых антиправительственных протестов в Ираке в прошлом году. Сулеймани самостоятельно руководил многими операциями сирийских и иракских военных в войне против террористов "Исламского государства" и неоднократно посещал линию фронта и их передовые позиции. В Иране Сулеймани имел огромную популярность. О нем слагали песни и снимали фильмы. Дважды, во время президентских выборов 2013 и 2017 годов распространялись слухи о его возможном баллотировании, однако каждый раз генерал их опровергал, заявляя, что хочет быть военным до конца своих дней. Нынешний опрос показал, что более 76% иранцев положительно относятся к Сулеймани. В частности, на улицы родного города генерала вышло немало людей в черной одежде после известия о его гибели. В конце 2019 года британское издание The Guardian составило рейтинг 10 самых влиятельных непубличных политических советников мира. В этот список вошли как и скандально известный в Украине помощник Путина Владислав Сурков, который неформально курирует так называемые "республики" на оккупированном Донбассе, так и Сулеймани. Международные санкции. Сулеймани неоднократно оказывался под прицелом международных санкций из-за его деятельности. Еще в мае 2007 года он был в санкционном списке Совбеза ООН, который был наложен на Иран за его ядерную программу. В том же году США признали подразделение "Аль-Кудс" террористической организацией. Через некоторое время, в 2011 году, на него наложили санкции США и Европейский союз за поддержку режима Башара Асада в Сирии. В апреле 2019 года Администрация Трампа назвала террористической организацией весь Корпус стражей исламской революции. Как реагирует мир.

На убийство Сулеймани в своем Twitter уже отреагировали лидеры Ирана – аятолла Хаменеи и президент Хасан Рухани.

"Иранский народ почтит память благородного генерал-майора Сулеймани и его мучеников, особенно великого Абу Махди аль-Мухандиса, и я объявляю 3 дня траура во всей стране. Я выражаю соболезнования его семье", - заявил Хаменеи.

По словам Рухани, Иран продолжит борьбу с США.

"Флаг генерала Сулеймани на защиту территориальной целостности страны и борьбы с терроризмом и экстремизмом в регионе будет поднят, и путь сопротивления эксцессам США будет продолжен. Великий народ Ирана отомстит за это отвратительное преступление", - отметил он.

Раскритиковали убийство генерала и в Ираке и Ливане, где влияние Ирана невероятно высоко. В России также считают, что такие действия будут иметь "тяжелые последствия" для мира в регионе.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани во время удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Этот шаг Вашингтона грозит тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению решения сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а наоборот ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД РФ. В то же время, США имеют и поддержку в своей операции. В частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху срочно прервал свой международный визит и вернулся в страну. Он отметил, что Сулеймани был ответственным за убийства многих американцев. В ЕС отметили, что генерал входил в их террористические списки, а МИД Германии подчеркнул, что ликвидация Сулеймани была ответом США на ряд его провокационных действий. "Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!" - так прокомментировал убийство генерала президент США Дональд Трамп. По его мнению, такая операция заставит иранские власти сесть за стол переговоров. Вместе с тем, государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о ряде международных звонков, в частности с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и членом Политбюро Китая, в которых он объяснял цель такой спецоперации со стороны Штатов и подчеркивал, что убийство было "мерой обороны". В это же время стало известно, что США направили около 750 военных для защиты своего посольства в Багдаде. Однако в США также не все поддержали операцию Трампа. Например, главный его конкурент на будущих президентских выборах Джо Байден отметил, что ни один американец не будет жалеть из-за смерти Сулеймани и что он заслужил на нее, однако таким убийством Трамп фактически "кинул динамит в пороховую бочку". "В заявлении администрации говорится о том, что цель состоит в том, чтобы сдерживать будущие нападения со стороны Ирана, но эти действия почти наверняка будут иметь обратный эффект. Президент Трамп только что бросил динамит в пороховую бочку, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства, наших людей и наших интересов, как у себя дома, так и за рубежом, и наших партнеров во всем регионе и за его пределами. Я не причастен к разведке, и многое остается неизвестным, но Иран обязательно ответит. Мы можем оказаться на грани крупного конфликта на Ближнем Востоке", - сообщил Байден. Также с критикой выступила и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она назвала атаку "провокационной и неадекватной", а также заявила, что Трамп не советовался с Конгрессом перед тем, как отдать приказ ликвидировать Сулеймани, и выступила с требованием "немедленно уведомить" конгрессменов о подробностях операции. В то же время, на эскалацию на Ближнем Востоке, как всегда, уже отреагировал нефтяной рынок. В среднем цены на нефть сразу выросли почти на 3%. Также подскочили цены и на золото – почти на 1,5%.

Источник: https://tsn.ua/ru/svit/ssha-likvidirovali-iranskogo-generala-kasema-suleymani-kto-on-takoy-i-pochemu-na-nego-ohotilis-amerikancy-1469037.html